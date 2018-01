Polémica en Francia por una denuncia de violación contra un ministro de Macron

La Fiscalía de París ha reabierto una investigación preliminar por violación contra el ministro de Acción y Cuentas Públicas (Hacienda), Gérald Darmanin, uno de los políticos en alza en Francia. Se trata de una acción judicial automática cuando se presenta una denuncia de agresión sexual o de violación que busca averiguar si hay base suficiente como para abrir una investigación formal de los hechos que, en este caso, ocurrieron en 2009.

Una mujer acusó esta semana a Darmanin de haberla forzado a mantener relaciones sexuales hace nueve años. Una primera investigación preliminar sobre el mismo caso acabó archivada en julio del año pasado porque la denunciante no acudió a la convocatoria de la Fiscalía. El ministro, que ha negado los hechos, presentó a su vez una querella por calumnias. El caso ha relanzado el debate sobre el consentimiento en Francia, un país donde ha tenido un gran impacto el movimiento feminista #MeToo iniciado tras el escándalo Weinstein de abusos sexuales. Aunque por el momento el Gobierno francés le ha dado su apoyo, este caso, salga adelante o no, podría complicar la hasta ahora fulgurante carrera política del joven ministro.

Los hechos se remontan a 2009, cuando Darmanin tenía 26 años y trabajaba como asesor judicial en las oficinas parisinas del partido conservador UMP (actualmente Los Republicanos) del entonces presidente Nicolas Sarkozy. La denunciante, Sophie Spatz, había sido condenada por chantaje y amenazas años antes, unos cargos que ella siempre negó. La mujer, que antiguamente se había dedicado a la prostitución, en 2009 tenía 37 años, se había casado y había dejado de trabajar. Intentaba limpiar su expediente judicial, para lo que acudió a diversas instancias oficiales, sin éxito. Simpatizante del UMP, en marzo de ese año se presentó en las oficinas parisinas del partido. La recibió Darmanin, quien según ella, tras revisar su caso, le propuso seguir analizándolo durante una cena.

Según la mujer, a la que entrevistó el diario Le Monde, aunque le incomodó la propuesta, acabó aceptando. Durante la cena, el joven le aseguró que iba “a hacer todo lo posible” por ayudarla. Pero inmediatamente después, siempre según la versión de Spatz, Darmanin le dijo que también él quería ayuda. Una frase que ella interpreta de inmediato como que le está proponiendo mantener relaciones sexuales. Y ahí empieza el caso que ahora se investiga si fue una violación y que gira en torno a la cuestión del consentimiento: acabaron manteniendo relaciones sexuales en un hotel. Ella afirma que se sintió “como un rehén, obligada”, porque pensaba que él podía ayudarla con su expediente. Es un caso, señala Le Monde, de palabra contra palabra.

La mujer asegura que durante años reveló ante miembros del UMP lo que sucedió en el hotel, pero que estos le remitieron “a la justicia”. Finalmente, tras la nominación de Darmanin como ministro de Hacienda, en mayo de 2017, Spatz decide presentar una denuncia, aunque los dos abogados a los que consulta se muestran reticentes, explica Le Monde. Pero cuando la Fiscalía la llama, no acude. “No quería ir sola y sufría intimidación por parte de su entorno [del ministro]”, dijo este sábado a la emisora France Info la nueva abogada de Spatz, Elodie Tuaillon-Hibon, una experta en acoso y agresiones sexuales. Finalmente, la investigación fue archivada porque ala denunciante no se presentó a declarar y Darmanin presentó una querella por calumnias.

Aconsejada por Tuaillon-Hibon, la mujer volvió a escribir a la Fiscalía a mediados de este mes, diciendo que ahora sí estaba dispuesta a declarar. La investigación preliminar fue reabierta, de forma automática, el 22 de enero, y tres días más tarde Spatz testificó. Darmanin no se ha pronunciado hasta el momento, aunque su abogado afirmó a France Info que “las acusaciones no son más que un intento de hacer daño” a su cliente. El ministro ha recibido por el momento el apoyo del Gobierno. Pero este no es ilimitado. Aunque el primer ministro, Édouard Philippe, aseguró este sábado en un comunicado que Darmanin tiene “toda su confianza”, también recordó que “las reglas para pertenecer al Gobierno son conocidas”, en referencia a la condición de “irreprochabilidad” que Macron impone a los miembros de su gabinete.