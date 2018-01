Chelsea Manning prepara su candidatura a senadora de Estados Unidos

La candidatura de Manning, de 30 años, supone una competición en primarias contra el actual senador demócrata que se presenta a la reelección este 2018 en Maryland, Ben Cardin. Cardin fue elegido en 2006 y reelegido en 2012 por más de 30 puntos sobre su oponente republicano. El Comité Nacional Demócrata no se había pronunciado el sábado por la tarde sobre la candidatura de Manning.

En 2010, cuando se llamaba Bradley y era un hombre, Chelsea Manning filtró más de 700.000 documentos, imágenes y vídeos clasificados como secretos a Wikileaks. Se considera la mayor filtración de material sensible de la historia de Estados Unidos. Los documentos revelaban los entresijos de las guerras de Irak y Afganistán.

Tras su detención en Kuwait, pasó tres años en prisión si juicio, en condiciones que fueron condenadas internacionalmente. Fue condenado por un consejo de guerra en 2013 a 35 años de prisión por cinco cargos relacionados con espionaje. En la cárcel anunció su condición de transexual y luchó por que se le fuera reconocido el derecho a someterse a un tratamiento hormonal para el cambio de sexo. El Ejército la puso en aislamiento tras dos intentos de suicidio. Finalmente, sus abogados consiguieron que se le permitiera iniciar en prisión el tratamiento para el cambio de sexo.

Manning salió en libertad el pasado 17 de mayo gracias a un indulto del presidente Obama. Ha vivido desde entonces en Nueva York y en Maryland. Convertida en referente para los activistas de la transparencia y para la comunidad transexual, ha posado para la portada de Vogue y ha dado entrevistas y charlas sobre su experiencia.

“He visto cambiar al mundo dentro de los muros de la prisión y a través de las cartas que he recibido de veteranos, jóvenes transexuales, padres, políticos y artistas”, dijo Manning tras salir de prisión. “Espero tomar las lecciones que he aprendido, el amor que he recibido, y la esperanza que tengo en trabajar en mejorar las vidas de otros”.