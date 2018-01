Trump sobre Oprah como candidata presidencial: “Sería divertida, pero la ganaría”

El frenesí estalló en las redes sociales. Tras el emotivo discurso de Oprah Winfrey, la conocida presentadora estadounidense, en los Globos de Oro, los rumores sobre una posible candidatura presidencial volaron entre demócratas. El martes, Donald Trump, que también procede del mundo televisivo, no pudo evitar participar en la mediática historia: “Oprah sería divertida. Me gusta Oprah. La ganaría, pero no creo que se presente”.

En su discurso, Oprah inspiró al público y a miles de espectadores al hablar de la reciente oleada de denuncias por acoso sexual de mujeres a hombres poderosos en el mundo del cine, la política y las artes. La presentadora, fanática y amiga de Barack y Michelle Obama, hizo eco de los mensajes del expresidente demócrata, haciendo un llamado optimista para el futuro del país, dividido desde las pasadas elecciones y el actual ocupante de la Casa Blanca.

“Quiero que todas las niñas que nos estén viendo sepan que hay un nuevo día en el horizonte. Y cuando llegue ese día será por muchas magníficas mujeres y muchos hombres fenomenales, que están luchando para ser los líderes que nos lleven a un tiempo en el que nadie tenga que decir ‘Me Too’ de nuevo”, afirmó entre aplausos la mujer, que también hizo referencias al pasado de los afroamericanos en EE UU.

La actriz nunca ha confirmado los rumores ni ha tomado ninguna acción que señale que en efecto pudiera presentar una candidatura presidencial. Pero según distintos medios, la posibilidad sí se comenta entre círculos demócratas: una mujer afroamericana, popular, capaz de atraer a las minorías e inspirar a un país. Numerosos de los actores y personalidades presentes en el acto quedaron engatusados por las palabras de su compañera y muchos de ellos también se unieron al clamor en la Red sobre la posible candidatura. “Depende de la gente. Ella lo haría seguro”, afirmó Stedman Graham, amigo cercano de la presentadora, tras ser preguntado por Los Angeles Times.