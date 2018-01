Oprah Winfrey está “pensando firmemente” en postularse como presidenta de EE UU

Unas horas después de que la presentadora y actriz Oprah Winfrey hablara en la gala de los Globos de Oro de racismo y acoso sexual y provocara lágrimas y rabia, dos de sus amigos cercanos han dicho bajo condición de anonimato que la reportera está "pensando firmemente" en postularse como candidata a la presidencia de Estados Unidos, según ha informado en la tarde de este lunes el canal estadounidense CNN. Su discurso contra la xenofobia y el machismo fue tan emotivo y aguerrido que algunos, mientras se celebrara la ceremonia, se apresuraron a postular a Winfrey para la próxima carrera presidencial a la vez que en las redes sociales se lanzaba la campaña #Oprah2020.

Las intenciones de Oprah Winfrey han saltado a la luz, siempre según dos de sus amigos, después de que se subiera al escenario para recoger el premio honorífico Cecil B. DeMille en reconocimiento a toda su carrera. Según estas dos personas cercanas a la presentadora, muchos conocidos le llevan pidiendo durante meses que se postule como candidata. Winfrey, que nació en 1954 en Kosciusko —un municipio de Misisipi (EE UU)—, fue esta madrugada la primera mujer negra que recibía este reconocimiento concedido por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. 75 años han tenido que pasar y en su discurso Winfrey no dejó pasar la oportunidad de arrancar su discurso recordando el momento en el que Sidney Poitier se convirtió en el primer actor negro en ganar un Oscar: "Recuerdo que su corbata era blanca, su piel era negra, y lo estaban celebrando. Nunca había visto que se homenajease a un hombre negro así", rememoró.

Si el año pasado el protagonista del discurso de Meryl Streep fue Donald Trump, este año Winfrey escogió un nombre desconocido para la mayoría del público, el de Recy Taylor. "En el año 44 era una joven ama de casa que volvía de la iglesia hasta su casa de Alabama cuando fue atrapada y violada por seis hombres blancos que la dejaron tirada en la carretera. La amenazaron con matarla si contaba su historia. Esos hombres no fueron perseguidos. Ella murió hace diez días, justo antes de cumplir 98 años", recordó emocionada la actriz para después denunciar que durante demasiado tiempo "no se ha creído a las mujeres si se atrevían a alzar la voz contra esos hombres".

"Pero ese tiempo ha acabado. Ya basta", dijo Winfrey, que deseó que Taylor "haya muerto sabiendo que su verdad no se olvida". En su discurso la actriz también reclamó que no se mire hacia otro lado ante la "la corrupción, la injusticia" y no se dé la espalda a las víctimas de todos esos secretos y mentiras. "Decir la verdad es el arma más poderosa que todos tenemos. Y estoy muy orgullosa de todas esas mujeres que se sienten lo suficientemente fuertes y poderosas para contar sus historias", señaló Winfrey, que también recordó la lacra de los abusos "no solo afecta a la industria del entretenimiento", sino que se extiende a todas las culturas, países, etnias, religiones y distintos sectores laborales. En otro momento de su poderoso discurso, Oprah también quiso dar las gracias "a todas las mujeres que han aguantado años de abusos y acoso porque ellas, como todas las madres, estaban obligadas a final de mes y cumplir sus sueños".

Además de actriz y presentadora, Winfrey es productora y empresaria de éxito. En las últimas elecciones a presidir la Casa Blanca, la célebre periodista apoyó a Hillary Clinton. Además, tras la victoria de Donald Trump y en una conversación televisada del canal estadounidense Bloomberg no cerró la puerta a postularse como candidata a la carrera al Despacho Oval. Al ser preguntada sobre si había pensado alguna vez en esta posibilidad, Winfrey admitió no tener la experiencia y los conocimientos necesarios, pero dijo que podría replanteárselo: "Siempre pensé que, bueno, no tengo la experiencia necesaria, no conozco lo suficiente, ahora pienso: 'oh...".