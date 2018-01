Familiares y generales de Obiang cobraron comisiones por la compra de armas

J. M. I.

En la documentación incautada por la Policía en las viviendas de Vladimir Kokorev en Madrid y Las Palmas destaca la transcripción de una supuesta conversación de este último con el presidente de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang en la que el dictador urge la entrega de los helicópteros de combate.

Según describe el propio Kokorev, la charla se produjo el 7 de diciembre de 2.003, y la describe así: "Yo estaba en Moscú y me llamó Fausto Abeso diciendo que el jefe quiere hablar conmigo... Necesitamos estos aparatos especialmente ahora, me dijo él... Me dijo que en el país hubo una intentona de golpe de Estado, así sin más. Cuando yo le pregunté como estaba, Obiang me contestó que todo está bajo control y solo queda resolver un par de cabos sueltos. No le menciono los nombres, pero algunos de ellos usted debe conocer muy bien, me dijo él".

Kokorev relata, también, que Obiang le preguntó cuando estarían listos los aparatos para ser embarcados a Guinea Ecuatorial y si su tripulación estaba contratada o no. "Especialmente él insistía en que la tripulación debe tener una experiencia de combate". Supuestamente hablaron, también, de las averías que sufrieron otra partida de helicópteros suministrada dos años antes.