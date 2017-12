La Casa Blanca ironiza con los beneficios que obtendrá por la reforma fiscal NBC, un canal crítico con Trump

En la era de Donald Trump, una amplia mayoría de los medios de comunicación estadounidenses han tomado posturas. Algunos de los más importantes, como NBC, CNN, The Washington Post o The New York Times son críticos con muchas decisiones del presidente. Trump les acusa de publicar noticias falsas y ser corruptos en sus informaciones, que a menudo cargan contra las medidas impulsadas por el nuevo Ejecutivo. Esta semana, tras la primera victoria legislativa de Trump, la empresa madre de NBC, Comcast, anunció que con motivo de la reforma fiscal aprobada por el Congreso, repartirá bonus de 1.000 dólares a sus más de 200.000 empleados, incluídos sus periodistas.

La Casa Blanca no perdió la oportunidad de lanzar una crítica al canal y se aprovechó del anuncio para ironizar. “Si los recortes de impuestos de Trump llevarán a NBC a repartir bonus a sus empleados...imagínense cuánto se beneficiará el resto de América”, afirmó en Twitter la portavoz del presidente, Sarah Huckabee Sanders. En general, los medios progresistas han insistido en que la reforma, que los republicanos han vendido como algo histórico, es en esencia una ley que beneficiará a los ricos y no a las clases medias tal y como prometen. “Incluso la prensa tendrá una subida de sueldo por Navidad gracias a los recortes de Trump”, insistió Sanders en la red social.

Horas antes, una de las reporteras estrellas de NBC preguntó a Sanders en la Casa Blanca sobre los impactos de la reforma. “Espero que tú seas una de las periodistas de NBC que reciba uno de esos bonus”, respondió la portavoz, que en sus ruedas de prensa suele lanzar dardos similares a los periodistas, acusándoles de solo cubrir información negativa de Trump.

Los comentarios llegan de una Casa Blanca que desde el primer día de su presidencia ha declarado la guerra a los medios, llegando a acusarles de ser el “enemigo del pueblo americano”. Las quejas, encabezadas por el propio presidente, han erosionado la confianza en la prensa y permitido el auge de medios de la ultraderecha como Breitbart, que a menudo manipulan la información para defender las acciones de Trump.

Este viernes, minutos antes de partir para sus vacaciones navideñas en Florida, el presidente agradeció el respaldo de un comentarista conservador y lo utilizó para volver a cargar contra los grandes medios. “‘El presidente ha logrado cosas históricas durante este último año’. Gracias Charlie Kirk. Tristemente, la Prensa Falsa NUNCA hablará de nuestros logros en sus revisiones del año”, atacó Trump, un presidente que según sus críticos está obsesionado con lo que los medios informan de él. Con frecuencia el republicano acude a Twitter para desmentir informaciones en prensa. Exceptuando ocasiones contadas, como un reciente error de CNN en una pieza sobre la campaña electoral de Trump, no hay pruebas que demuestren falsedades en los artículos de los medios.