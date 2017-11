Las cadenas estadounidenses despiden a Charlie Rose, un periodista estrella acusado de acoso sexual

Las cadenas CBS y PBS anunciaron este martes el despido de Charlie Rose, el veterano periodista estrella de televisión, después de que ocho mujeres le acusaran de acoso sexual. Es el último caso de la oleada de acusaciones de esa índole contra personalidades en Estados Unidos que ya han azotado a tótems de Hollywood y políticos en las últimas semanas.

“Pese a la importante contribución de Charlie a nuestra división de información, no hay absolutamente nada más importante, en esta o cualquier organización, que garantizar un lugar de trabajo seguro y profesional, un ambiente de apoyo en que la gente sienta que puede hacer su mejor trabajo”, anunció el presidente de CBS, David Rhodes, en un comunicado. La cadena calificó de “comportamiento intolerable” las denuncias contra el periodista.

Rose, de 75 años, presentaba un programa matinal en CBS. También conduce un programa de entrevistas para el canal público PBS. Ambas cadenas lo suspendieron la tarde del lunes cuando el diario The Washington Post destapó el escándalo. Poco después del anuncio de CBS, PBS hizo lo mismo y reveló que ha finalizado su "relación" con Rose y cancelado la distribución de sus programas.

Las acusaciones versan desde que Rose se paseara desnudo frente a las ocho mujeres hasta que hiciera comentarios obscenos o tocara sus pechos, traseros o áreas genitales. Las denunciantes trabajaron o colaboraron con el periodista entre finales de los años noventa y 2011, y en el momento del presunto acoso sexual tenían entre 21 y 37 años.

Tras las acusaciones, Rose pidió disculpas a esas mujeres aunque cuestionó la verosimilitud de algunas de las denuncias. “Me disculpo profundamente por ese comportamiento inapropiado. Estoy profundamente avergonzado”, dijo al Post. “Me he comportado de forma insensible en ocasiones y acepto la responsabilidad por ello aunque no creo que todas esas alegaciones sean ciertas. Siempre sentí que actuaba [en función de unos] sentimientos compartidos aunque ahora me doy cuenta de que estaba equivocado”.

En la edición de esta mañana del programa CBS This Morning, Gayle King y Norah O’Donnell, las dos presentadoras junto a Rose, fueron muy críticas con él. King dijo mostrarse sorprendida por el comportamiento del periodista pero manifestó claramente estar del lado de las mujeres denunciantes. “Dejénme ser muy clara. No hay ninguna excusa para este presunto comportamiento. Es sistemático y generalizado”, agregó O’Donnell.

El de Rose no es un caso inusual en el mundo de la televisión. El pasado abril la cadena Fox News despidió a Bill O’Reilly, su presentador estrella, tras recibir varias denuncias de acoso sexual. Una investigación periodística destapó que la cadena conservadora había protegido durante años a O’Reilly. Las denuncias propiciaron una fuga de anunciantes. Roger Ailes ya se había visto obligado a dimitir en julio de 2016 también por denuncias de acoso sexual.