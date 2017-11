Google penalizará a ‘Russia Today’ y ‘Sputnik’ en los resultados del buscador

Google empieza a tomar medidas contra la propaganda rusa que se aprovecha de su sistema. Eric Schmidt, presidente ejecutivo de Alphabet, el conglomerado de empresas al que pertenece el buscador, quiere frenar la difusión de noticias falsas, y especialmente contener a dos medios públicos rusos, Russia Today y Sputnik, a los que penalizará en su motor de búsquedas. “Si siguen desinformando va a ser peor. No queremos llegar a prohibirlos”, advirtió Schmidt.

En unas jornadas sobre ciberseguridad celebradas el sábado en Halifax (Canadá), Schmidt aseguró: “Somos conscientes del problema y estamos trabajando para detectar cómo bajar la valoración de este tipo de medios [en los resultados de búsqueda]. Básicamente son Russia Today [RT] y Sputnik. Estamos alertados y buscando una solución para prevenir que sigan así”.

RT funciona, teóricamente, como una televisión y un medio online, mientras que Sputnik solo trabaja en Internet. Ambos medios estatales cuentan con versiones en más de 30 idiomas, lo que amplifica su impacto mundial. “Si siguen desinformando va a ser peor. No queremos llegar a prohibir estos sitios. No es nuestra manera de funcionar”, avisó el alto ejecutivo, quien no precisó cuándo serán efectivos los cambios en ese sentido que adopte el buscador. “Estoy en contra de la censura y claramente a favor de modificar su peso. Entiendo que es legítimo preguntarnos cómo damos más importancia a A por encima de B, lo asumo. Lo hacemos lo mejor que podemos con millones y millones de valoraciones cada día”, abundó.

Ambos medios se encuentran en la diana de la investigación sobre la injerencia rusa en varios procesos electorales, comenzando por las presidenciales que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca. También han jugado un papel, especialmente RT, en la difusión de bulos, exageraciones y medios verdades sobre la crisis secesionista catalana.

“Normalmente, buscan ampliar el calado del mensaje, con información reiterativa, explosiva, falsa o negativa, pero que fácilmente encuentra culpables a los que enfrentarse. Creo que estos patrones se pueden detectar para proceder a darlos de baja o hacer que sean menos relevantes”, destacó Schmidt.

Google dio el primero paso cuando decidió eliminar la posibilidad de comprar anuncios para promocionar esos contenidos. En octubre, tomó la inusual decisión de eliminar a RT de su programa Premium de YouTube, el mayor almacén de vídeo del mundo. Tanto en YouTube como en Facebook, RT ha sabido dar con la tecla de la viralidad para difundir sus contenidos con gran facilidad. Dejar de ser un socio preferente aleja a RT de anunciantes especiales, pero no impide que siga publicando vídeos en un canal que supera los 2,2 millones de suscriptores. Schmidt desveló, en ese contexto, que también están haciendo un esfuerzo adicional, junto a la OTAN, para dar de baja los vídeos del Estado Islámico.

Los servicios de inteligencia de EE UU ya señalaron a RT y Sputnik en la investigación sobre la intervención rusa en las presidenciales de hace un año. La semana pasada, el Departamento de Justicia exigió a ambos medios que se registren como agentes extranjeros, lo que supone que operan en defensa de los intereses de otro país. Esta última medida implica un respaldo a Google a la hora de hacer cambios en la forma de presentar los resultados de las búsquedas en el apartado de noticias. Si EE UU no considera a estos medios como prensa extranjera, el buscador tiene mayor capacidad de maniobra para penalizarlos.

Mientras, Facebook ha comenzado a desvelar el origen de los anuncios de estos medios en su plataforma, que apuntan directamente a agencias rusas. Y Twitter impide que compren anuncios.