El presidente de Alemania pide diálogo para formar gobierno tras el fracaso de las negociaciones

Poco antes de la medianoche del domingo al lunes llegó la noticia temida en Alemania. Las negociaciones entre los cuatro partidos llamados a formar una coalición de Gobierno en Berlín se rompían. Fue el jefe de filas de los liberales el que informó de que se retiraban y que la llamada coalición Jamaica, de conservadores, liberales y verdes no verá de momento la luz. Se abre ahora una etapa de inestabilidad política en la primera economía europea, que podría verse abocada a repetir las elecciones celebradas el pasado septiembre.

Merkel compareció a la una de la madrugada para dar por terminadas las negociaciones. “Estábamos cerca de lograr un acuerdo. […] Pero los hechos son que no hemos sido capaces de concluir las conversaciones con éxito”. La canciller informó de que este lunes se pondría en contacto con el presidente Frank-Walter Steinmeier, dando a entender que se abre una nueva etapa política en Alemania. "Hoy es un día de honda reflexión acerca de cómo seguir adelante, añadió Merkel. "Haré todo lo posible para asegurar que la buena gestión del país en las difíciles semanas que tenemos por delante".

Después de verse con Merkel, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, pidió a todos los implicados en esta negociación disposición para dialogar y hacer posible la formación de un gobierno dentro de poco. El presidente llamó a la reflexión y subrayó que formar gobierno es el "encargo más alto" que pueden recibir los partidos políticos".

Ese optimismo no lo compartía Martin Schulz. El líder del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) apostó por ir a nuevas elecciones en el país. "No estamos disponibles para entrar en una gran coalición", dijo Schulz después de reunirse con la cúpula de su partido. A su entender, no hay "un rechazo más claro a una alianza" entre socialdemócratas y conservadores que los resultados de las elecciones. Los partidos de la gran coalición cayeron un 14%.

Christian Lindner, líder de los liberales anunció que se retiran de las negociaciones debido a lo que consideró una falta de confianza entre los interlocutores. “Después de semanas, hay un papel con incontables contradicciones, preguntas abiertas y objetivos contradictorios”, dijo Lindner. “Es mejor no gobernar que gobernar mal”, añadió.

La oposición del ala más dura de los conservadores y de los liberales a las tesis más aperturistas de Los Verdes en materia de inmigración ha sido una de las fuentes de conflicto desde el inicio de las negociaciones. En concreto, la reunificación familiar de los refugiados que ya están en Alemania ha sido un importante foco de desacuerdo.

Merkel se juega su cuarto mandato en estas negociaciones que duraban ya más de cuatro semanas y que debían culminar en el alumbramiento de un nuevo Gobierno a principios de año. La canciller alemana ganó las elecciones del pasado septiembre, pero no logró la mayoría suficiente para gobernar en solitario. Si las negociaciones de coalición fracasan de manera definitiva, el bloque conservador de Merkel (CDU/CSU) se verá obligado a gobernar en minoría con Los Verdes o con los liberales, lo que constituiría una rareza en Alemania, o deberán convocarse nuevas elecciones.

Los partidos temen que de celebrarse nuevamente los comicios, la extrema derecha logre rentabilizar el desacuerdo de las formaciones tradicionales y consiga ampliar su ya abultado apoyo. Con un 13% de los votos y 94 escaños, Alternativa por Alemania (Afd) logró entrar por primera vez en el Parlamento, algo que un partido de extrema derecha no conseguía desde la Segunda Guerra Mundial.

En teoría y con la calculadora en la mano, la mayoría se podría lograr también forjando una alianza con la socialdemocracia (SPD), el segundo partido de Alemania. Pero el SPD ya adelantó tras las elecciones que rechaza formar una nueva gran coalición como la del Ejecutivo saliente, de la que salió escaldado y que considera ha sido la culpable de su batacazo electoral. La posibilidad de que Merkel logre convencer al SPD de que se sume a una gran coalición es otra de las posibilidades que se abre tras la retirada de los liberales.

La lucha contra el cambio climático y la reunificación familiar han sido los dos grandes puntos de fricción entre los partidos. Pero también el llamado impuesto de la solidaridad con los Estados del este de Alemania que los liberales prometieron en campaña abolir. La de este domingo era la última oportunidad autoimpuesta por los partidos llamados a formar una coalición inédita en la historia del país. Conservadores, Liberales y Verdes, tres partidos con cosmovisiones distantes y en algunos puntos antagónicas, se habían dado hasta ayer domingo para acordar un programa de mínimos sobre el que seguir negociando. Sin ese pacto, no habría coalición posible. Y a medianoche, el pacto se rompió.

Las negociaciones el domingo habían arrancado a las 11.00 de la mañana, esta vez en la sede del Estado de Baden-Württemberg en Berlín. Las 18.00 de la tarde era la penúltima hora tope que se habían fijado los negociadores para concluir si serán capaces de embarcarse en las negociaciones formales de coalición. El plazo venía posponiéndose desde el pasado jueves a la medianoche. Esta vez, tampoco se cumplió.

Reunificación familiar

Ante el fuerte incremento de llegadas de refugiados —1,3 millones desde 2015— y el ascenso de la extrema derecha —Alternativa por Alemania (Afd)— la gran coalición de conservadores y socialdemócratas pactó congelar la reunificación familiar de refugiados con protección subsidiaria —con más restricciones que el pleno asilo— hasta marzo de 2018. En esa fecha habrá que decidir si se mantiene o no la moratoria. Mientras el ala más dura del bloque conservador de Merkel y los liberales se niegan a levantarla porque aspiran a minimizar el número de llegadas, Los Verdes consideran que es un derecho inalienable de los refugiados que resulta además fundamental en aras de su integración.

El avance de la ultraderecha xenófoba preocupa sobre todo a la CSU, el ala bávara del bloque conservador de Merkel, que el año que viene se juega su mayoría en las elecciones regionales de Baviera, donde gobierna desde hace medio siglo y que ve cómo el discurso antiinmigración cosecha cada vez más votos.

La preocupación quedó patente poco antes de comenzar las negociaciones de coalición, cuando la CSU y la CDU de Merkel se fijaron como objetivo político permitir la entrada de un máximo de 200.000 refugiados por año. Estimaciones del IAB, el instituto ligado a la Agencia de empleo alemana calcula que unas 50.000 personas podrían llegar a Alemania el año que viene en el marco de la reunificación familiar.

“No aceptaremos que gente a la que se les ha asignado una protección menor se les excluya encima de la reunificación familiar. Es inhumano. La gente no se integra cuando sus familias están en peligro”, advertía el negociador de Los Verdes Jürgen Trittin en una entrevista publicada el domingo por el Bild am Sonntag. “La Unión [CDU] y el FDP [liberales] a veces esperan de nosotros que hagamos lo contrario de lo que hemos prometido en nuestra campaña electoral. Eso no es realista”, añadía Trittin.

La pelea acerca de cómo de ambiciosa debe ser la lucha contra el cambio climático giró en torno a cuánto debe reducirse la capacidad de las centrales alimentadas por carbón. Un 40% de la electricidad alemana procede del carbón, una fuente de energía altamente contaminante, que impide además hasta a la fecha que Berlín cumpla con el plan de reducción de emisiones que se ha fijado. Los liberales se han opuesto a fijar objetivos vinculantes concretos como los que pedían los ecologistas.