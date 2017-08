Entre el affaire y el narco: el último embrollo criminal en México

Hace dos semanas, alguien, no se sabe quién, divulgó un vídeo en que un grupo de hombres armados, encapuchados, sometían al alcalde de Mazatepec. Le hacían hincarse y le exigían que pagara lo que debía. Una extorsión. "Tírese al suelo, tírese al suelo porque me lo voy a chingar, ¿eh?", decía uno de ellos. El alcalde asentía. "Espera, compadre, espera". El vídeo causó revuelo en México. No revelaba una verdad desconocida, pero la mostraba. La extorsión a las autoridades es vox populi en México y por unos días volvió a los titulares de los periódicos. Columnistas y tertulianos calificaron el hecho de muy grave. Luego cayó a segundo plano. Hasta este miércoles, cuando unos pistoleros tirotearon a su secretario particular.

Mazatepec es un pueblo chico. Un pequeño municipio a dos horas de la Ciudad de México. Pertenece a Morelos, bisagra entre la capital y el Estado de Guerrero. Situado en el suroeste de la región, Mazatepec es también un pueblo en disputa, una de las fronteras entre zonas de influencia de grupos delictivos rivales. Los del video forman parte de Los Rojos, que controlan, o controlaban, buena parte de Morelos. Más hacia el sur hay otras bandas, el cartel de la sierra, el grupo del Señor de la I...

El asesinato de Santos Roldán, el secretario del alcalde, parecía un recordatorio de Los Rojos. Una llamada de advertencia. ¿No pagas? Te chingas. Y sin embargo los investigadores manejan una hipótesis totalmente diferente. Alberto Capella, comisionado de seguridad de Morelos, desvelaba la mañana de este jueves que la principal línea de investigación apunta a un asunto personal de Roldán. "Al parecer, una relación sentimental del secretario con una mujer casada, una mujer que ya había tenido una relación con un sujeto que fue asesinado hace dos años".

Fuentes de la investigación explican a EL PAÍS que el propio alcalde había comunicado a las autoridades estatales que el marido de la amante del secretario le habría amenazado.

Capella no descarta de momento la línea de investigación de Los Rojos, aunque le da una importancia menor. El principal motivo es que el famoso vídeo es de diciembre de 2015. En entrevista con EL PAÍS, el comisionado asegura que en este tiempo han desarticulado a entre "el 85 y el 90% de la estructura de Los Rojos. Por eso", dice, porque están debilitados, "han divulgado el video". Y por eso, porque están debilitados, los investigadores se inclinan por la hipótesis de la amante.

En todo caso, los investigadores profundizan en ambas rutas. Capella dice que ya saben que Los Rojos habían infiltrado a una mujer en el ayuntamiento, concretamente a la tesorera. "El alcalde me acaba de decir que acaba de despedir a la tesorera. Aunque me parece extraño que él no se hubiera percatado antes de que ella fuera pariente de Los Rojos".

El caso se retuerce aún más. Podría ser ambas cosas, asuntos de alcoba y de crimen organizado. Capella dice que la presunta amante del secretario y la tesorera son primas. Pueblo chico...

Según el Gobierno de Morelos, más de un tercio de los municipios del estado sufren el acoso de los grupos delictivos, entre 12 y 13 de 33. Les piden cuotas, derecho de piso. En el caso de Jorge Toledo, alcalde de Mazatepec, los encapuchados del video sugieren que él está donde está gracias a ellos. "Antes no eras nada, y si no vas a trabajar con nosotros mejor renuncia".

Capella cuenta que a raíz del video, los medios han tratado al alcalde como si fuera una víctima. Pero no lo es tanto, dice. "En marzo de este año, se dijo que había alcaldes que pagaban cuota. Yo pedí que se acercaran a denunciar este tipo de situación. Fueron citados algunos y todos negaron los hechos, entre ellos el alcalde de Mazatepec. Y ahora algunos medios le dan el estatus de víctima, lo que para nosotros no está claro".

¿Hasta qué punto puede el alcalde de un municipio pequeño resistirse a la extorsión? ¿Hasta qué punto es comprensible que no lo denuncie por miedo? "Yo no me creo que por miedo no denuncie", dice Capella. "Es por complicidad. Él fue funcionario del sistema penitenciario de Morelos, entre 2006 y 2012. Los Beltrán Leyva captaron ese Gobierno y manejaron el sistema penitenciario. Además, él en el video, dice 'les traté bien'. Y luego ellos le dicen 'no te hagas güey, te dimos dinero para la campaña".

"Si decides ser autoridad y tienes miedo, ¿como pides a los vecinos que crean en ti como autoridad? No se vale decir que por miedo, no denuncie".