El corazón en las tinieblas de Eleanor Coppola

Eleanor siempre fue el enigma de la familia Coppola. En Hearts of Darkness, A Filmmaker’s Apocalypse (1991), documentó la desquiciada experiencia de su marido, Francis Ford Coppola, durante el rodaje en Filipinas de Apocalypse Now. El mito de esa película le debe mucho al material que Eleanor grabó y al diario que publicó después (Con el corazón en las tinieblas) sobre aquellos meses al límite.

Años después, con su puntillosa capacidad de observación, hizo lo mismo con el rodaje de la primera película de su hija Sofia, Las vírgenes suicidas, y después, con el de María Antonieta. Fallecida a los 87 años el pasado abril, Eleanor Coppola conoció a su marido a principios de los años sesenta en el rodaje de su ópera prima, Dementia 13. Él tenía a Roger Corman de mentor y ella, con 26 años, era una artista que trabajaba en cine como directora de arte y acabaría vinculada al movimiento de artistas conceptuales de California.

Two of Me, Notes on Living and Leaving, su libro póstumo de memorias, es un melancólico recuento de su vida desde la impotencia de la enfermedad. La muerte a los 22 años de su hijo Gian-Carlo o la imposibilidad de una existencia sencilla y tranquila dedicada a su arte son algunas de las penas que atraviesa un libro centrado en un matrimonio en el que no faltaron desagradables infidelidades y varias ruinas económicas.

Eleanor provenía de una familia que apreciaba el arte y lectura y, según ella, su mayor frustración fue perder la ligereza de hacer cine de autor con su marido. El éxito arrasó con todo. Cómo recuerda su hija en el prólogo, Eleanor fue escultora, directora, escritora, fotógrafa… pero, sobre todo, se dedicó a los suyos, enseñándoles “a apreciar el arte, la naturaleza y la belleza”, todos esos detalles “extraños y conmovedores”, añade Sofía Coppola, que dan sentido al camino.

Eleanor dirigió su primera película de ficción en 2016, con ochenta años. Se titula París puede esperar y es imposible no ver en esta pequeña comedia romántica una suerte de autorretrato. La protagonista, Anne, interpretada por Diane Lane, es la esposa de un productor de Hollywood (Alec Baldwin) que por azar se ve embarcada en un viaje en coche desde el festival de Cannes hasta París con el socio francés (Arnaud Viard) de su marido. El viaje, además de una cariñosa burla a los clichés del hombre seductor francés, devolverá a Anne los placeres de la vida: vino, comida, viaductos romanos, cuadros de Cézanne y Manet, campos de lavanda… Se trata de una road movie con esa picardía adulta propia de la postal europea del cine de Woody Allen pero con algo más: la mirada descreída y triste de una mujer que se siente muy sola.

Esa soledad es central en sus memorias, pero también lo es su delicada manera de agradecer el amor de los suyos. Eleanor narra cómo un día, ya enferma, en la casa victoriana familiar, su hijo Roman ha dejado unas setas enormes que ha encontrado y su marido en silencio las cocina para ella con aceite, ajo y perejil. Ocurre el día que regresa de un ingreso y el sabor del plato le devuelve la felicidad que ha perdido en el hospital. Allí, frente a las setas recién cocinadas y la belleza de los árboles de su jardín, donde hoy está enterrada, Eleanor parece decirnos que, después de todo, valió la pena.