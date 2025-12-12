André Ricard, polígonos industriales como territorios esenciales y una oda al Mediterráneo: así será el Madrid Design Festival 2026

La novena edición del certamen, cuya guía irá incluida en el número de ICON de febrero, despliega el valor del diseño con FORMA Design Fair, tres grandes exposiciones y un mapa creativo de trescientos espacios

El diseño se plasma de muchas formas. Puede estar presente en la forma de un cenicero o en una silla aparentemente caprichosa, pero también en el urbanismo, en un libro, en una galería o en algo tan natural como el vellón de lana. Y todos esos ámbitos confluirán, el próximo año, en la programación de Madrid Design Festival 2026, que se celebrará entre el 5 de febrero y el 8 de marzo. Así quedó patente, el 11 de diciembre, en la rueda de prensa oficial de un evento que se articula en torno a cuatro dimensiones que definen el valor del diseño: la responsabilidad de atender necesidades reales; la trascendencia que permite que cada proyecto deje una huella en nuestra manera de habitar el mundo; el impacto que muestra cómo el diseño transforma entornos, economías y estructuras sociales; y la transmisión que subraya el vínculo entre generaciones y la continuidad de los saberes.

“Quienes trabajan en el diseño poseen una cualidad única, la capacidad de descifrar lo que a menudo permanece oculto para el resto de los mortales. Tienen el ingenio, la claridad y esa mezcla de precisión y sensibilidad que permite identificar dónde hay una necesidad y abordarla con una mirada que combina sentido práctico, precisión y trascendencia”, afirmaba, en la presentación del programa de 2026, el director del festival Álvaro Matías.

El programa de 2026 lo protagoniza André Ricard con una gran retrospectiva que revisa más de sesenta años de trabajo.

El festival, organizado por La Fábrica, convertirá la capital en el gran escenario internacional del diseño un año más. Y lo hará impulsando el diseño como herramienta esencial para transformar modos de vida, proyectando una mirada amplia que abarca la industria, la artesanía, la innovación, la economía y la vida cotidiana. Óscar Becerra, director de La Fábrica, recordaba −también en la presentación del programa de la novena edición− cómo la idea de crear un gran festival de diseño en Madrid surgió en 2017: “El fin era convertir Madrid en un referente en el mundo del diseño y rediseñar el mundo, desde entonces este ha sido el lema de Madrid Design Festival y poco a poco vamos consiguiendo cosas”.

El programa de 2026 lo protagonizan André Ricard, con una gran retrospectiva que revisa más de sesenta años de trabajo, y la exposición colectiva Manifiesto Mediterráneo, comisariada por Mariona Rubio, dedicada al legado mediterráneo desde una mirada contemporánea. El diseñador industrial Konstantin Grcic; la comisaria y galerista Rossana Orlandi; y el arquitecto, crítico y divulgador Juli Capella recibirán este año los premios Madrid Design Awards. Y Guatemala será el país invitado con una muestra dedicada al diseño, además de su intervención en Fiesta Design, un espacio abierto donde el diseño se experimenta de forma directa a través de instalaciones, talleres y presentaciones para todos los públicos.

La exposición colectiva 'Manifiesto Mediterráneo', comisariada por Mariona Rubio, está dedicada al legado mediterráneo desde una mirada contemporánea.

En esta edición, Madrid Design Festival también contará con nombres como Patricia Urquiola, Enorme Studio, Héctor Serrano (Premio Nacional de Diseño 2025), Luca Nichetto, Sebastian Begner, Kavita Parmar o Loumi Le Floc’h, exploradora de nuevos materiales a partir de residuos vegetales. También participarán el estudio Mesura, con Benjamín Iborra; Studio Dumbar, con Liza Enebeis como figura clave del diseño en movimiento; y diseñadores como Pau Aleikum o Petra Janssen, referentes del diseño social y comunitario.

La novedad de 2026 será FORMA Design Fair, una feria cuya vocación es completar la programación con exposiciones, instalaciones, experiencias y encuentros profesionales. “FORMA surge de la conversación que hemos mantenido durante estos nueve años de actividad de Madrid Design Festival con diseñadores, marcas y profesionales del sector, que nos han transmitido la necesidad de crear un espacio especializado de venta y visibilización del diseño de colección”, explicó a ICON Design Ávaro Matías hace unos meses. FORMA se celebrará del 4 al 8 de marzo en Nave Una y la Central de Diseño, con la colaboración de Matadero Madrid y DIMAD, y se convertirá en un lugar accesible, donde el protagonista será el diseñador, pensado para que profesionales y aficionados puedan descubrir piezas únicas y ediciones limitadas.

'Relevo generacional' es una reflexión sobre la vigencia de los oficios artesanos y el valor del conocimiento transmitido de generación en generación. El punto de partida conceptual es el refranero español, entendido como un archivo oral de la memoria colectiva.

Relevo generacional es el nuevo proyecto de Amazon, patrocinador oficial del festival, para Fiesta Design, concebido por la diseñadora y creadora Kavita Parmar. La instalación es una reflexión sobre la vigencia de los oficios artesanos y el valor del conocimiento transmitido de generación en generación. El punto de partida conceptual no es otro que el refranero español, entendido como un archivo oral de la memoria colectiva. A través de él se articula un recorrido por distintos oficios vivos vinculados al barro, la madera, la lana y el perfume, que funcionan como hilos narrativos para construir una historia común entre tradición y contemporaneidad. Las obras resultantes son objetos nuevos que evocan la memoria sensorial de lo heredado: formas, texturas y funciones que remiten a aquello que habitó los hogares y paisajes de generaciones anteriores, reinterpretado ahora desde el lenguaje del diseño contemporáneo.

Otra novedad en esta edición será Rediseña Madrid Industrial, un programa dedicado a activar y revalorizar los polígonos industriales como territorios esenciales para el tejido productivo de la región. A partir de una convocatoria abierta a diseñadores y estudios, el proyecto busca mejorar la accesibilidad, identidad y sostenibilidad de estos entornos, y al mismo tiempo explorar su potencial como espacios de oportunidad profesional, innovación material y actividad económica. La iniciativa cuenta con la participación de la Asociación de Polígonos Industriales de Madrid y con el apoyo de la Dirección General de Economía, Industria y Competitividad de la Comunidad de Madrid.

Pero esto no es todo, Madrid Design Festival 2026, es mucho más y en ICON abarcaremos todo tanto en la guía que se publicará junto al número de febrero de ICON como en la web de ICON Design. No se lo pierdan.