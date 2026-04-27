Paris Jackson critica ‘Michael’, la película sobre su padre: “Hay muchas inexactitudes y muchas mentiras”

La hija del fallecido artista ha publicado un vídeo explicando por qué no ha participado en el ‘biopic’, en el que se han omitido las acusaciones de abuso a menores que recibió el rey del pop

Han pasado casi 17 años desde que, en junio de 2009, falleció el rey del pop, Michael Jackson, uno de los cantantes más reconocidos del mundo y también uno de los más polémicos, pues enfrentó numerosas demandas por abusos sexuales a menores, aunque nunca llegó a ser condenado. Un episodio de su vida que no se cuenta en el biopic Michael, protgonizado por Jaafar Jackson, sobrino del cantante. Al respecto se ha pronunciado Paris Jackson (California, 28 años), la hija que tuvo con su segunda esposa, Debborah Rowe. “Es Hollywood, así que esto es fantasyland, no es real, pero te lo venden como si fuera real. La narrativa está siendo controlada. Hay muchas inexactitudes y hay muchas mentiras", ha dicho sobre la película en un vídeo en sus redes sociales.

La modelo y cantante ha querido explicar por qué no ha participado en la cinta sobre su padre: “La gente está diciendo: ‘Ella odia a su papá. Lo resiente. No quiere nada que ver con él’ porque no estoy tomando decisiones en el set, ni siendo la gran productora de una película que está llena de inexactitudes. Esa no es mi verdad”, comienza Paris Jackson. “Prefiero la honestidad antes que la ventas o el beneficio económico”, continúa sus explicaciones sobre un biopic que se estrenó la semana pasada y está siendo un éxito de taquilla: en su primer fin de semana ha recaudado 217 millones de dólares en taquilla, según el medio especializado Variety.

Muchos de los hermanos del cantante figuran como productores ejecutivos de la película de Michael Jackson, aunque Paris y Janet Jackson se han quedado fuera. “Solo quiero aclarar que no estuve involucrada para nada. Aparte de dar feedback sobre el primer borrador y después recibir un ‘en realidad no vamos a abordar tus notas en absoluto’. Así que simplemente me salí porque no es mi proyecto”, asegura en el vídeo. Y añade: “Al final del día, eso no va conmigo. No me gusta la deshonestidad. Alcé la voz, no fui escuchada y me fui. Eso es todo”.

“La razón por la que no había dicho nada hasta ahora es porque sé que muchos de ustedes van a estar felices con esto. La película está dirigida a una sección muy específica del fandom de mi padre que aún vive en una fantasía. Y van a estar felices con eso", explica la cantante, que ha retomado su carrera y que en marzo lanzó el sencillo zombies in love. Janet Jackson tampoco quiso participar en la película, aunque ella no ha explicado las razones. Fue su hermana LaToya quien aseguró en una entrevista con Variety que la cantante “amablemente rechazó” aparecer en Michael.

Prince Jackson, hijo de Michael Jackson, entre dos de sus tíos, Jackie (izquierda) y Marlon, en el estreno de 'Michael', el 20 de abril de 2026 en el Teatro Dolby, en Los Ángeles. Jordan Strauss (Jordan Strauss/Invision/AP)

Quienes sí participaron activamente fueron los otros dos hijos del artista, Prince y Bigi Jackson. El mayor de los hijos “estuvo presente en el set todos los días” durante el rodaje, según reveló el productor Graham King. Y se le pudo ver, junto a alguno de sus tíos, en la gran premiere que se celebró en Hollywood el pasado 20 de abril. Prince estuvo acompañado de su hermano pequeño en el estreno de Berlín, donde tampoco faltaron otros miembros de la familia.

A la izquierda, Prince Jackson y Bigi Jackson en la premiere de 'Michael', el 10 de abril de 2026, en Berlín (Alemania). Gerome Defrance (Getty Images)

La película ha dividido a los seguidores de Michael Jackson y también a la familia por dejar fuera el episodio más oscuro de la vida del cantante. Según Variety, Graham King sí tenía planificado contar el episodio de las acusaciones de abuso a menores que recibió el artista, pero fue el abogado de los Jackson quien instó a que no saliera a la luz por una cláusula en un acuerdo con uno de los demandantes, según la que se prohíbe su representación o mención en cualquier película.