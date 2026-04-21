El proceso de Jaafar Jackson para hacer de su tío, Michael Jackson, en el ‘biopic’ del rey del pop

Jaafar Jackson (Los Ángeles, 29 años) estaba a unas semanas de cumplir los 13 años cuando la muerte de su tío Michael dio la vuelta al mundo y dejó consternados a millones de fans. Él, como muchos otros jóvenes, sentía fascinación por los videoclips del cantante y por sus hipnóticos movimientos de baile. Sin embargo, nunca se había planteado seguir sus pasos. Su obsesión de adolescente era jugar al golf y convertirse en profesional en algún momento, pero el peso de su apellido era demasiado poderoso y su destino se impuso cuando se abrió camino en el mundo de la música como compositor y bailarín. A eso se dedicaba hasta que el productor Graham King (Bohemian Rhapsody) le llamó. King había adquirido los derechos para contar la historia de Michael Jackson y quería hacer una prueba a su sobrino Jaafar como protagonista de Michael, el biopic. Solo había un problema: Jaafar Jackson nunca había actuado.

Tal y como reveló recientemente el propio Jaafar en el programa de Jimmy Fallon, antes incluso de hacer la prueba estuvo meses preparándose para el posible papel. Durante dos años, trabajó con un coach de interpretación y dedicó largas jornadas a practicar las icónicas coreografías de su tío. Cuando logró el rol, el desafío era tal que Jackson ni siquiera comunicó a su familia el proyecto en el que iba a trabajar: “Nadie de mi familia supo nada durante un año entero. Lo mantuve bastante en secreto hasta que me sentí lo suficientemente cómodo para compartirlo”, desveló en una entrevista publicada el pasado 6 de abril que su compañero de reparto Miles Teller le realizó para la revista Interview.

Jaafar Jackson, durante una mesa redonda sobre 'Michael', celebrada en el Uber Eats Music Hall, en Berlín, el 11 de abril de 2026. Andreas Rentz (Getty Images for Universal Pictures)

Aparte de Teller, completan el casting de Michael Colman Domingo, Nia Long y Laura Harrier. La película, dirigida por Antoine Fuqua, llegará a los cines el próximo 24 de abril, varios años después desde que comenzara a fraguarse el proyecto. De hecho, Jaafar Jackson comunicó que había sido elegido como protagonista de Michael el 30 de enero de 2023, hace más de tres años. Lo contó a través de un escueto post en su perfil de Instagram, donde acumula 577.000 seguidores (esa imagen es la primera de su feed, centrado en exclusiva en la promoción de la película): “Me siento halagado y honrado de ponerme en la piel de mi tío Michael para contar su historia. Para todos los fans alrededor del mundo, nos veremos muy pronto”, escribió junto a una fotografía en blanco y negro donde aparece con una de las poses más recordadas del rey del pop. La foto, por cierto, la realizó Jourdynn Jackson, uno de los hermanos de Jaafar.

La familia fue en sus comienzos la piedra angular de Michael Jackson, que empezó su carrera de niño como miembro de los famosos Jackson 5, la banda fundada por su padre Joseph Jackson y en la que reunió a sus otros hijos mayores: Jackie, Tito, Marlon y Jermaine. Jermaine Jackson es el padre de Jaafar, fruto de su relación con Alejandra Genevieve Oaziaza, quien a su vez había tenido dos hijos de una relación previa con su hermano Randy Jackson. Por tanto, Jaafar tiene varios hermanos por parte de madre que, además, son sus primos. Sobre la numerosa familia Jackson, se ha pronunciado Jaafar en alguna entrevista. “Tengo nueve hermanos y dos hermanas”, contó en Interview. “No sé el número exacto de primos porque hay nuevos bebés cada año. Creo que estamos alrededor de 35 o 40 primos”, añadió. Entre esos primos están los propios hijos de Michael: Paris, Prince y Blanket Jackson. La presencia de Prince y Blanket en el estreno de la película en Berlín hace unos días demuestra que la familia más próxima al malogrado artista parece dar el visto bueno al que es el biopic más ambicioso jamás realizado en torno a la figura del rey del pop. Quien podría no estar tan de acuerdo con el proyecto es Janet Jackson ya que, según publicó Variety hace unas semanas citando fuentes cercanas a la película, la artista no aparecerá en el filme.

Jaafar Jackson, en el estreno de 'Michael' en Berlín, el 10 de abril de 2026. Tristar Media (WireImage)

Acceso a los escritos personales de Michael Jackson

Tras varios años de preparación, el rodaje de la película comenzó por todo lo alto: el primer día de producción, Jaafar Jackson tuvo que grabar la secuencia del videoclip de Bad, dirigido en su versión original por Martin Scorsese. El tema de 1987 pertenece al álbum homónimo, el séptimo de la carrera del cantante y el siguiente después del bum de Thriller. Para la película contaron con la ayuda de dos coreógrafos que trabajaron junto a Michael Jackson en distintos momentos de su carrera, Rich y Tone Talauega. Respecto a la caracterización, el maquillador ganador de un Oscar Bill Corso ha sido el responsable de transformar a Jaafar en Michael. “Fue un momento surrealista y muy espiritual, al mismo tiempo”, dijo el actor sobre cómo fue verse por primera vez convertido en su tío Michael Jackson. El videoclip de Thriller, el más recordado del cantante y posiblemente el más influyente de la historia de la música, también tiene un espacio destacado en el filme. Durante la promoción de la cinta, el actor ha contado que lograron rodar en el mismo lugar exacto donde se grabó el vídeo original.

Jermaine Jackson, junto a su esposa y sus hijos en Zwentendorf, cerca de Viena, el 24 de julio de 2009. Jaafar es el segundo por la derecha. Florian Seefried (WireImage)

A pesar de ser su sobrino, Jaafar no tuvo una relación muy estrecha con su tío, quien les visitaba en la casa familiar de vez en cuando, tal y como explicó hace poco en The Today Show. Por eso, acceder a parte del archivo personal de este, con textos, poesías y reflexiones, le permitió, según ha afirmado, entender mejor la figura de Michael Jackson: “Me ayudó mucho acceder a los escritos personales de Michael. Sus textos, poemas, mantras y afirmaciones; fue un punto de inflexión para mí. Empecé a hacer lo mismo, poniendo afirmaciones en paredes y espejos. Empecé con la voz, luego con los gestos y los movimientos”, relató sobre el proceso de preparación del personaje. Para adentrarse en el papel todavía más, el intérprete relató durante la premiere en Berlín que pasó un tiempo durmiendo en el suelo de la casa familiar de Hayvenhurst, el domicilio californiano donde el rey del pop vivió casi hasta los 30 años, antes de mudarse a su famoso rancho Neverland, en Santa Bárbara.

El elefante en la habitación de ‘Michael’, la película

Michael Jackson dejó a sus espaldas un legado musical incomparable, pero también una biografía repleta de oscuridad, con las acusaciones de abuso sexual a menores (recogidas en el documental de HBO Leaving Neverland) como uno de los episodios más turbios de su vida. Este aspecto no se aborda en el biopic y quizá por ello la película no ha contado con una promoción tan intensa como la que suelen tener otros proyectos del estilo.

Tal y como recoge Variety, en un principio la historia iba a comenzar en 1993 in media res con los investigadores acudiendo a Neverland a raíz de las primeras acusaciones de abuso a menores que recibió el artista. La idea era reflejar cómo estas acusaciones afectaron a Michael. Sin embargo, siempre según esta publicación, el abogado de la familia (que también ejerce de productor en la cinta) instó a que esto no formara parte del montaje tras percatarse de una cláusula en un acuerdo con uno de los acusadores de Michael, por la que se prohibía su representación o mención alguna en cualquier película. Lo cierto es que, desde que el proyecto empezó a tomar forma, la información ha trascendido a cuentagotas, y solo a pocos días del estreno Jaafar Jackson se ha dejado ver haciendo entrevistas, aunque de momento nadie le ha preguntado por esa parte de la vida privada de Michael Jackson, la que eclipsó su talento musical y se omite en la película. Quizá también por eso, para evitar preguntas incómodas, el filme ha desarrollado una promoción discreta.