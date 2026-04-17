Cher solicita la custodia legal de su hijo Elijah, ingresado en un hospital psiquiátrico, afirmando que gasta todo su dinero en hoteles y drogas

En la demanda, la cantante defiende que el hombre, detenido dos veces en las últimas semanas, no tiene “capacidad para entender el concepto del dinero” y tras sus dispendios “acaba en el hospital o con una sobredosis”

La vida familiar de la cantante Cher (El Centro, California, 79 años) nunca ha sido fácil. Pero en los últimos años, parece complicarse, especialmente por la situación de su hijo menor, Elijah Blue, nacido en 1976 durante su breve matrimonio con Gregg Allman, teclista y cantante. La artista ha solicitado ahora la custodia de Elijah, de 49 años y que está ingresado en un centro psiquiátrico por sus problemas de salud mental y tras cometer varios delitos. Asegura que no es capaz de usar los recursos financieros que tiene a su disposición, 120.000 dólares anuales que le dejó su padre. Esta no es la primera vez que esto ocurre, porque Cher ya solicitó la tutela de Elijah a finales de 2023.

Ha sido la revista People la que ha obtenido los documentos judiciales de dicha petición, que la cantante ha presentado a principios de esta semana en la corte superior de Los Ángeles, en California. Según explica la artista, el estado de salud de Elijah Blue Allman “se ha deteriorado significativamente” desde aquella petición de hace dos años y medio, tras la que ambos llegaron a un acuerdo privado para mejorar la situación del hombre. De hecho, unos meses después, el pasado verano de 2025, Allman sufrió una sobredosis y ha pasado recientemente por varias detenciones policiales.

En la documentación puede leerse que Allman está ahora mismo bajo custodia en el estado de New Hampshire, en la otra punta del país, y que esta´“internado en un hospital psiquiátrico de seguridad”. “Con el fin de que recupere la capacidad para responder a los cargos penales que se le imputan en dos casos, en dos condados de New Hampshire, por allanamiento de morada con agravantes, daños a la propiedad, agresión simple, allanamiento de la propiedad privada e incumplimiento de la libertad bajo fianza”, reza la petición, que también asegura que “eso es solo el conjunto de problemas actuales”.

En las últimas semanas, Elijah Blue Allman ha enfrentado reveses judiciales. El 27 de febrero, Allman fue detenido en Concord, una ciudad de New Hampshire, por causar disturbios en un instituto. Y solo un par de días después, el domingo 1 de marzo, volvió a ser detenido en Windham, en ese mismo Estado, por entrar en una propiedad usando la fuerza y fue llevado a comisaría, donde pasó la noche, y acusado de robo.

Cher, junto a su hijo Elijah Blue Allman en una gala en Los Ángeles en diciembre de 1994. Ron Davis

Según Cher, los problemas de adicciones y de salud mental de su hijo menor hacen que este no tenga “capacidad para entender el concepto del dinero” y le convierten en una persona “incapaz de gestionar sus recursos financieros y de enfrentar el fraude o las malas influencias”, explica, afirmando que gasta todo el dinero que tiene a su alcance “inmediatamente”, y casi siempre en “drogas, hoteles caros y limusinas”. “Malgasta inmediatamente cada dólar que recibe del fondo instaurado por su padre, su única fuente de ingresos, sin tener en cuenta sus obligaciones ni su bienestar”, asegura la demanda,

Según Cher y sus abogados, hay un patrón por parte de Allman: en cuanto recibe ese dinero, acude a un hotel de lujo, muchas veces al exclusivo Chateau Marmont de Los Ángeles, y compra y consume drogas de manera incesante y cíclica, hasta gastárselo todo y “acabar en el hospital o con una sobredosis”. Además, deja “miles de dólares en daños” en esos establecimientos, como quemaduras de cigarrillos “o ventanas y paredes rotas”. Al parecer, ha sido expulsado de una veintena de ellos. También ha tenido comportamientos abusivos con el personal de los hoteles, y en una ocasión, se lee en la demanda, empujó a una joven camarera “de manera agresiva” a mantener relaciones sexuales con él.

De hecho, entre sus deudas también debería 50.000 dólares a un alojamiento de la plataforma AirBnb, por los daños que causó en él. Y sus deudas no son solo por noches de hotel: según la demanda, debe 18.000 dólares a un traficante de drogas y más de 200.000 en impuestos.

La cantante Cher, en un festival de cine en Munich, Alemania, en noviembre de 2025. Gisela Schober (Getty Images)

Allman está divorciado de Marieangela King, a la que según los documentos judiciales no le ha pagado la pensión; de hecho, ni siquiera se ha presentado ante la corte por el caso. En septiembre de 2023, cuando estaban en pleno proceso de separación, King denunció a Cher por haber secuestrado a su hijo de un hotel de Nueva York contratando a cuatro hombres para sacarle por la fuerza del establecimiento y meterle en una clínica de rehabilitación, en un episodio que habría tenido lugar casi un año antes, en noviembre de 2022.

El hijo menor de Cher ha arrastrado problemas de adicciones durante toda su vida. Con apenas 11 años empezó a consumir drogas como éxtasis y marihuana. Ha pasado por centros de rehabilitación en multitud de ocasiones. Los problemas familiares también han sido constantes, y madre e hijo han pasado años sin hablarse. De hecho, la cantante de Believe no acudió a la boda de su hijo con King en 2013.

Sin embargo, ahora Cher está tratando de ayudar a Allman. Como ya dijo en una entrevista en octubre de 2024, para ella, esa es su labor: “Haces cualquier cosa por tus hijos. Siempre que puedas ayudarles, hazlo porque eso es ser madre. Pero es alegría, incluso con dolor; sobre todo, cuando piensas en tus hijos, simplemente sonríes, los amas y tratas de estar ahí para ellos”.