Barbie Ferreira, la aspirante a reina del terror que se alejó de ‘Euphoria’ y del papel de “amiga gorda” para sentirse libre

La actriz y modelo celebra que su ausencia en la serie le ha permitido elegir proyectos que le interesan, como el ‘remake’ de ‘Faces of Death’ o la comedia ‘Mile End Kicks’, dos películas que se acaban de estrenar con ella como protagonista. Mientras, internet se divide entre los que la piropean y los que la acusan de traición por haber adelgazado

El tráiler de la tercera temporada de Euphoria, estrenada el pasado 13 de abril, termina sacando pecho de los logros de sus jóvenes protagonistas. “Ganadora del Emmy, Zendaya; nominada al Emmy, Sidney Sweeney; nominado al Oscar, Jacob Elordi”, presume HBO, antes de presentar a Alexa Demie o Hunter Schafer sin ninguna coletilla detrás. El nombre que no está es el de Barbie Ferreira (Nueva York, 29 años), una de las pocas actrices de las anteriores entregas de la serie que no aparece en esta última. “Después de cuatro años interpretando al personaje más especial y enigmático, Kat, me despido con mucha tristeza”, anunció ya en 2022 en sus stories de Instagram —donde actualmente acumula 4,8 millones de seguidores—. El texto se mostraba encima de un dibujo hecho por Schafer de Thunder Kit Kat, el alter ego dominatrix del personaje de Ferreira. “Espero que muchos de vosotros os hayáis visto reflejados en ella, como yo hice, y que os haya alegrado ver su evolución hasta convertirse en el personaje que es hoy”, se despidió.

La ausencia de Ferreira en lo nuevo de Euphoria avivó las teorías sobre sus supuestos roces con el creador de la serie, Sam Levinson, por discrepancias con el rumbo que querían que tomara Kat. The Daily Beast publicó un extenso reportaje sobre el rodaje de la segunda temporada en el que destacaba la reducción de tiempo en pantalla de la actriz o su ausencia en el estreno. “Varias fuentes de la productora afirmaron que Ferreira abandonó el set al menos en dos ocasiones. También afirman que una escena de sexo en la que aparecía Ferreira fue eliminada de la versión final del episodio”, analizaba. La versión oficial es que su salida fue una decisión mutua. “No creo que [Kat] hubiera encajado en la serie. No sé si le habría hecho justicia, y creo que ambas partes sabíamos que yo realmente quería poder dejar de ser la mejor amiga gorda. No quiero interpretar ese papel, y creo que ellos tampoco lo querían”, zanjó ella en el podcast Armchair Expert, en 2023.

Después de esas declaraciones, Ferreira ha interpretado a una veinteañera que inicia una amistad por internet con un hombre que se llama igual que el padre que la acaba de abandonar —en la película Un ‘like’ de Bob Trevino (2024), basada en una historia real—, a una ayudante de cocina en el thriller psicológico La casa de los susurros (2024) o a una crítica musical en la comedia romántica Mile End Kicks (que ha llegado a los cines estadounidenses este viernes y llegará a los españoles el 29 de mayo), de la que es productora ejecutiva. La actriz de ascendencia brasileña ha conseguido desvincularse de los guiones en los que la incomodidad con su peso es inherente al personaje, pero algunos fans le afean ahora que precisamente ella, a quien consideraban un referente del body positive —el movimiento social que promueve la aceptación y el amor propio hacia todos los cuerpos—, haya acompañado el camino a ese objetivo con una evidente pérdida de peso.

De izquierda a derecha, Zendaya, Sam Levinson y Barbie Ferreira, en el estreno de la primera temporada de 'Euphoria' en 2019. Variety (Penske Media via Getty Images)

“Como tengo un cuerpo más grande que el de otras personas, me preguntan sobre positividad corporal haga lo que haga y no hace falta. No ayuda a normalizar las cosas. La gente siempre me ha considerado activista del body positive, pero, con los años, he encontrado mi propia versión del movimiento y no todo gira en torno a la talla”, confesó a Vogue en 2020. La neoyorquina tiene ahora la misma preferencia por los looks superescotados y superceñidos que entonces, pero en los últimos dos años sus apariciones públicas con ellos puestos suelen recogerse bajo titulares que destacan su “cambio físico”, precedido por adjetivos como “brutal”, “impactante” o “drástico”. Sus posados en Instagram están plagados de emoticonos de fuegos y corazones, pero también suscitan comentarios como “Ozempic se ha cobrado otra víctima” o “Su activismo hacia los cuerpos diversos solo fue porque ella tenía un cuerpo diverso y cuando ya no lo tuvo se encargó de disfrutar su privilegio”.

Lucir su físico nunca ha sido embarazoso para Ferreira. Antes de darse a conocer como actriz, inició su carrera como modelo en 2013, a los 16 años, cuando recibió un mensaje de la marca American Apparel en su perfil de Tumblr que la animaba a presentarse a un casting. “Me hice un selfi de mala calidad y se lo envié. Me ficharon al día siguiente, fue la experiencia más extraña de mi vida”, recordó en una entrevista con W Magazine en 2016, año en el que la revista Time la incluyó en su lista de los 30 adolescentes más influyentes. Eso le abrió las puertas a trabajar como modelo de fotografía para Adidas, ASOS o Forever 21, pero su momento estelar fue en 2025, cuando debutó como ángel de Victoria’s Secret. “Ni se me había pasado por la cabeza desfilar por una pasarela, y mucho menos en la de Victoria’s Secret, que es la más importante. Me costó asimilar lo que eso significaba, porque no me lo esperaba para nada. Y luego me emocioné muchísimo”, contó a People antes del mediático desfile de la marca de lencería.

Mientras internet se divide entre los que la piropean y los que la acusan de traición a su supuesta causa, ella disfruta la vida más allá de la serie que le dio la fama en 2019. “Ahora me siento libre para hacer lo que realmente quiero, producir cosas que me gustan y participar en historias para las que, probablemente, no habría tenido tiempo si hubiera estado en Euphoria”, aseguró en 2025 en una entrevista con The Hollywood Reporter. Uno de esos proyectos es el remake de la película de terror Faces of Death, que se estrenó en Estados Unidos el 10 de abril —en España todavía no hay fecha confirmada—. Ella es la protagonista, una moderadora de contenido online que se topa con una serie de vídeos violentos que reproducen escenas de muerte de una película. En el elenco destacan también Dacre Montgomery —conocido por Stranger Things— y Charli XCX. “Adoro a Charli. Somos amigas desde hace mucho tiempo, así que fue genial trabajar con una amiga a la que admiro y de cuya música siempre he sido una gran fan”, declaró a People sobre la cantante a principios de abril.

Zendaya, Sweeney o Elordi se han convertido en los más deseados en las alfombras rojas y apuntan directo a las quinielas de las futuras temporadas de premios. Ferreira, de momento, se mueve más cómoda en el cine independiente y, últimamente, en el de terror —género al que pertenecen tres de sus últimos cinco filmes—. “Este fin de semana hemos montado un espectáculo de lo más espeluznante”, celebró en Instagram a propósito del estreno de la nueva película, en el que fue muy comentado su sangriento calzado. “Hago películas independientes que, literalmente, se realizan con un presupuesto mínimo, pero son historias geniales y reales. Prefiero eso a estar en el programa más visto del mundo en un segundo plano, sin poder actuar”, ha defendido este martes en un adelanto del podcast Not Skinny But Not Fat.

Dacre Montgomery y Barbie Ferreira en el estreno en Los Ángeles de 'Faces of Death', el 6 de abril de 2026. Axelle/Bauer-Griffin (FilmMagic)

Al margen de su carrera cinematográfica, acaba de sacar una colección cápsula con la marca de estilo de vida For Your Soul, con mucha sudadera y mucho chándal. Se anuncia como “una edición limitada inspirada en los rituales cotidianos y los pequeños momentos a los que la gente regresa”, y la propia Ferreira compartió sus rituales matutinos para promocionarla: “Me despierto, entro directamente a la bañera vacía, abro el grifo y dejo que se llene conmigo dentro. Así es como me despierto”.

Cuanto más famosa es Ferreira, menos se explaya sobre su vida privada en las entrevistas. Se sabe que se crio en Nueva Jersey en un hogar de mujeres inmigrantes brasileñas —su madre, su tía y su abuela— sin ninguna figura paterna. “Fue duro”, definió su infancia en Cosmopolitan en 2020, donde contó que su madre se pasaba el día fuera de casa, compaginando sus estudios de cocina con un agotador trabajo en un restaurante, y era su abuela la que la entretenía inventando historias. En cuanto a relaciones sentimentales, la única que se le ha conocido es la que mantuvo entre 2019 y 2022 con la música Elle Pucket, que actualmente forma parte de la banda que acompaña a Gracie Abrams en sus conciertos. “Me encanta ser queer. Me encanta ser gorda. Me encanta ser brasileña. Me encanta ser de Nueva York. Todas mis identidades son ​​las que me hacen Barbie”, defendió en 2019 en una entrevista con la revista especializada en contenido LGTBIQ+ Them.

Es Barbie y nunca más será Kat. Aun así, en la memoria de muchos permanece el revelador discurso que pronuncia su personaje en Euphoria y que bien podría resumir el momento actual de la actriz, independientemente de su peso: “¿Puedo ser sincera contigo? Me he dado cuenta de que... toda mi vida, lo único que he intentado es ocupar menos espacio. He intentado esconderme de los chicos que, tal vez, susurraran a sus amigos al verme pasar. Me pasé la vida con miedo de que la gente descubriera que era gorda. Pero, sinceramente, ¿a quién le importa? No hay nada más poderoso que una chica gorda a la que no le importa nada”.