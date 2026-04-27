‘La noche de Aimar’ apuesta por una televisión “calmada, pero no lenta” con entrevistas “que pongan el acento en los matices”

El director de ‘Hora 25′ compaginará su labor en la Cadena SER con su salto a la televisión. El programa, producido por Ana Pastor, ocupará las noches de los miércoles en La Sexta

Todo en el plató de La noche de Aimar desprende aroma de slow tv. Se trata de un modo de hacer televisión pausada, “calmada, pero no lenta” en la que se practique “la escucha de calidad y se active el modo avión”, apunta el propio Aimar Bretos para definir su salto a la televisión, que compaginará con Hora 25 en Cadena SER. Una mesa rodeada de sillas de madera de diseño minimalista, un amable tono azul índigo en los lienzos de proyección que hacen las veces de pantallas y una iluminación íntima crean un ambiente etéreo en el set en el que el periodista vasco va a asomarse, en la noche de los miércoles, a la pantalla de La Sexta.

Aimar Bretos, este lunes en las instalaciones de Atresmedia en Madrid durante la presentación de su programa. Cortesía de La Sexta

Bretos conversará en esta producción de Atresmedia y Newtral con personas conocidas y otras desconocidas a las que debemos descubrir, por su apasionante profesión o por contar con increíbles historias vitales. En su debut, este miércoles 29 de abril, lo hará con los actores José Sacristán y Juan Diego Botto. Con ellos mantendrá una conversación “que ponga el acento en los matices para hacerla especial”, explica el director de Hora 25 durante la presentación de su nuevo programa. Una vez terminados estos dos encuentros, se hará acompañar de gente de su confianza (la escritora Elvira Lindo, el filósofo David Pastor Vicco y la periodista Thais Villas), para descubrir al espectador, por ejemplo, el trabajo de Blanca Madruga, una de las urólogas más respetadas del país. “Cada uno de ellos desempeña un papel muy distinto en la mesa. Al final, queda una entrevista coral en la que todos aportan su propia perspectiva”, comenta Bretos.

Ana Pastor, productora del programa a través de su compañía Newtral, fue quien convenció personalmente al periodista de Cadena SER para que pasara de hacer radio a verse rodeado de nada menos que 12 cámaras, una de ellas cenital. “En la radio, él genera una atmósfera muy diferente en sus entrevistas; es una emoción muy particular que creo que puede trasladar a la televisión”, comenta la periodista de La Sexta. Bretos, que ya había recibido antes otras ofertas para hacer televisión, aceptó la invitación de Pastor después de que ella le pidiera tomar un café cerca de su casa. “Solo le pedí que me escuchara. Le conté que me había reenamorado del oficio escuchando su Hora 25. Y él solo puso como condición hacer un proyecto en el que creyera”, recuerda Pastor.

Las entrevistas se acompañarán de grabaciones sonoras y fotografías más que de vídeos, para no romper esa intimidad deseada tanto a un lado como al otro de la pantalla. La noche de Aimar busca trabajar la atención de la audiencia, “construir un guion emocional y hacer que el cerebro trabaje”, defiende Bretos. “En este tipo de conversaciones, en el que el entrevistador y entrevistado se miran todo el tiempo a los ojos, el espectador tampoco tiene que dejar de mirar lo que ocurre en plató”.

En esta elaborada y a la vez austera puesta en escena del nuevo programa de La Sexta ha colaborado Paco Escamilla, que formó parte del equipo que creó la estética de Ratones Coloraos, de Jesús Quintero, como director de fotografía. La idea, comenta César González Antón, director de informativos y programas de actualidad de la cadena de Atresmedia, es que este programa de entrevistas beba de referentes profesionales como Julia Otero y el propio Quintero, para “hacer algo distinto a partir de algo que se ha hecho siempre”, argumenta.

Bretos asegura que ya ha aprendido cosas nuevas tras grabar las primeras entregas de La noche de Aimar. “Por ejemplo, que mi cara también transmite y también forma parte de la entrevista. Es algo que hasta ahora no había contemplado. Ahora forma parte del contenido que le damos al espectador (aunque el entrevistado siga siendo el protagonista) y eso lo cambia todo”, dice. Su programa coincidirá parcialmente en emisión con el de un compañero de Cadena Ser, José Luis Sastre, que también estrena este miércoles 29 de abril. Lo hará en La 2, con El juicio, un espacio que recupera y moderniza el espíritu de un clásico de la cadena pública, Tribunal popular, y que trata asuntos de actualidad como la crisis de la vivienda y la sanidad pública desde muchos puntos de vista.

“Aquí va a venir gente de todos los ámbitos de la sociedad, del mundo de la ciencia, del deporte, también de los medios... Y también de todas las ideologías. Me fascina hablar con gente que piensa distinto a mí, pero en mi forma de entender el periodismo no hay cabida para la gente que quiere arrebatar derechos a otros”, defiende Bretos.

El periodista, ganador del Premio Ondas y de la Antena de Oro, se suma a los recientes fichajes que ha hecho La Sexta, junto al de Marc Giró, que acaba de estrenar Cara al Show para la noche de los martes. “Eran dos rostros necesarios para seguir reinventando una cadena que ya cumple 20 años de historia”, apunta González Antón.

“Yo también me pregunto qué hago aquí”, confiesa el periodista, quien asegura que una de las claves de su salto a la televisión pasaba por encontrar una propuesta que fuera complementaria a lo que hace en la radio, que encajaran una y otra de forma coherente a pesar de existir en distintos lenguajes comunicativos. “Me siento en una posición privilegiada dirigiendo Hora 25 porque ha permitido pulir el tipo de periodismo que quiero hacer. Y para mi salto a la televisión buscaba un espacio que impulsara y acompañara ese mismo tipo de periodismo”, concluye.