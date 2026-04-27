Vega Gimeno y Sandra Ygueravide, las mujeres que llevaron el baloncesto 3x3 a la cumbre, se retiran

Han sido durante los últimos años dos almas gemelas, las dos mujeres atrevidas y perseverantes que creyeron en la loca aventura del baloncesto 3x3 y que impulsaron esta disciplina desde el anonimato hasta la cumbre de una plata olímpica en los Juegos de París 2024. Y también de la mano, como siempre durante este emotivo camino, se despiden de la canasta. Vega Gimeno y Sandra Ygueravide se retiran del baloncesto. Ya habían dejado el 5x5 para centrarse únicamente en el 3x3 y ahora cuelgan la camiseta para dar el relevo a las nuevas generaciones y para asumir otro papel en el deporte al que tanto han dado en el final de sus carreras y que tanto les ha recompensado. Vega Gimeno, de 35 años, será la coordinadora del 3x3, tanto masculino como femenino, de la Federación Española de Baloncesto; Sandra Ygueravide, de 41, es la nueva seleccionadora del conjunto femenino. Las dos gigantes dejan de vestirse de corto pero seguirán unidas al 3x3. Juntas, cómo no.

Vega Gimeno, Elisa Aguilar y Sandra Ygueravide. FEB (FEB)

“Cierro una etapa que ha marcado mi vida de una manera imposible de explicar con palabras”, comenzó Vega a leer un discurso que acabó bañándole en lágrimas; “había que pelear por cada oportunidad, por cada mirada de respeto. Jugar unos Juegos y colgarse una plata supera cualquier sueño. El mayor logro no ha sido la medalla sino el legado, ver dónde estaba y dónde está hoy el 3x3, las puertas que hemos derribado y los prejuicios contra los que hemos luchado durante años. Han sido muchísimos veranos entregados a este deporte, a este equipo, a mis amigas, mis hermanas”. Especialmente a Sandra Ygueravide: “Has sido mi pilar fundamental, hicimos click y ya no nos hemos soltado. Me llena de felicidad haber compartido contigo esta aventura. No hay mejor compañera de viaje y de vida. Solo tú y yo sabemos lo que hay detrás, lo que hemos construido. Somos familia”.

“Esta despedida no podía ser de otra manera que de la mano, como siempre. Con una mirada sabíamos lo que necesitábamos”, le respondió Ygueravide junto a la presidenta federativa, Elisa Aguilar. “Teníamos las mismas ganas. Nos involucramos con los ojos cerrados y la recompensa llegó con esa plata que nos sabía a oro. El 3x3 nos unió y ya no hay manera de separarnos. El camino no habría sido lo mismo sin ti”.

Vega Gimeno se despide con 132 partidos internacionales, un doble oro europeo (2021 y 2024), la plata de París y nueve títulos de la Women’s Series. Sandra Ygueravide vistió 107 veces la camiseta de la selección, compartió esos mismos logros con Vega y fue número uno del ranking mundial de la FIBA. “El 3x3 me cambió la vida y la manera de disfrutar el baloncesto”, afirmaba este lunes.

Aquella tarde en la Plaza de la Concordia de París en la que tocaron el cielo con una plata olímpica junto a Juana Camilión y Gracia Alonso de Armiño fue la explosión de un deporte que luego ha coronado a la selección masculina como campeona mundial y que ha echado raíces. El baloncesto callejero mira ahora a los Juegos de Los Ángeles 2028 como el escenario que consolide este gran crecimiento desde la base hasta la élite.

De izquierda a derecha, Vega Gimeno, Sandra Ygueravide, Juana Camilión y Gracia Alonso de Armiño, con la plata de los Juegos de París. ALBERT GARCIA

La Champions Cup del pasado marzo fue el último torneo en el que Vega y Sandra defendieron la camiseta de la selección. Ahora cambian de traje sin apenas respiro. España disputará el Mundial del 1 al 7 de junio en Varsovia y sus dos referentes ya no estarán frente a la canasta sino en la banda.