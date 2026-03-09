George Clooney y Rande Gerber cambian el tequila por la cerveza sin alcohol: así es Crazy Mountain, su nuevo negocio

Tras el éxito de Casamigos, el actor y el empresario han lanzado junto a su socio Mike Meldman una birra ideada para los amantes de esta bebida que no quieran sufrir sus efectos secundarios. “Queríamos que te permitiera disfrutar del momento, pero también de la mañana siguiente”, dice el marido de Cindy Crawford

George Clooney ha demostrado con creces su buen olfato en los negocios más allá de su carrera actoral. En 2013, cuando todavía no estaba de moda entre las celebridades tener su propia marca de bebidas alcohólicas, el intérprete de Oceans’s Eleven lanzó junto al empresario Rande Gerber —marido de Cindy Crawford— y Mike Meldman Casamigos, un tequila que nació de las “noches de tequila y amigos”. La idea tuvo un rotundo éxito. En 2017, la firma británica Diageo compró la marca por mil millones de dólares y convirtió a Clooney en el actor que más dinero ganó ese año. Después de eso, muchísimos famosos, como Justin Timberlake, Dwayne Johnson, Matthew McConaughey, Kate Hudson o Kendall Jenner, han seguido su estela y han fundado su propia marca de tequila, whisky o cualquier otra bebida espirituosa. Si Clooney es realmente un visionario empresarial, lo que se llevará ahora atendiendo su nueva empresa es la sobriedad. “Nos encanta la cerveza, pero no siempre nos gustan los efectos que conlleva”, asegura el actor en la nota de prensa con la que este lunes ha anunciado Crazy Mountain, su nueva marca de cerveza sin alcohol premium de estilo lager.

Gerber y Meldman han vuelto a asociarse con el intérprete en este proyecto que también han presentado oficialmente en redes sociales, a través de un perfil de Instagram donde prima la estética vaquera que caracteriza sus latas de cerveza. “Crazy Mountain es para vaqueros, surfistas y moteros que anhelan una cerveza fría después de un largo viaje, o para cualquiera que elija fuerza, claridad y autenticidad”, se publicita en su página web. De momento, hay dos variedades disponibles: la cerveza Original, que se describe como “equilibrada, limpia y refrescante”; y la Lime, “brillante, fresca y con un sabor natural con un toque cítrico”. En la web se vende por lotes de dos packs de seis latas —de 355 ml. cada una— que cuestan 27,98 dólares, independientemente de la variedad.

“Queríamos crear una cerveza que te permitiera disfrutar del momento, pero también de la mañana siguiente. Algo auténtico, refrescante y creado para nuestro estilo de vida actual”, dice Gerber en la nota de prensa. Según explican los tres socios, su proceso les permite la eliminación del alcohol después de la elaboración, lo que consigue preservar la integridad del sabor “de principio a fin”. “Crazy Mountain es ideal para una barbacoa, un paseo en barco, una partida de golf o una carrera por el campo: se adapta a cualquier ocasión”, considera Meldman.

Además de en la página web, la bebida estará disponible próximamente en algunos mercados seleccionados de Estados Unidos y luego ampliará su distribución a nivel nacional. “Es cerveza, solo que más libre. Creemos que los buenos momentos no deberían venir con concesiones”, se presenta.

Clooney y compañía no son los primeros que apuestan por el mercado de la cerveza sin alcohol. En octubre de 2024, Tom Holland presentó Bero, una línea de cerveza sin alcohol en colaboración con Imaginary Ventures y el experimentado creador de marcas John Herman. “Cuando dejé de beber, comencé a explorar el mundo de las cervezas sin alcohol y me di cuenta de que había un espacio para mí”, confesó el actor de Spider-Man tras abrazar la sobriedad en 2022. “Bebía demasiado. Era el tipo de persona que, cuando tomaba una cerveza, no podía tomar solo una. Sabía que había tenido un pequeño problema durante un tiempo”, confesó.

Las ventas de cerveza, vino y bebidas espirituosas sin alcohol aumentaron en EE UU un 26% en 2025, hasta superar los 800 millones de dólares, según un estudio de mercado de la empresa global especializada en inteligencia del consumidor NIQ. Hace siete años, la cerveza sin alcohol representaba solo el 0,3% de las ventas totales de cerveza en Estados Unidos, pero la cifra ha aumentado hasta superar el 5% del total de las ventas de cerveza, según informó San Diego Beer News el mes pasado.

“No es solo una cerveza, es una elección”, es el lema de Crazy Mountain. Los tres empresarios detrás de la idea confían en que es una elección cada vez más común, mientras su tequila Casamigos arrastra desde 2024 la caída en ventas de Diageo, cuyas acciones se han desplomado en las últimas semanas.