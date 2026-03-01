Jaime Lorente y Jedet defienden su derecho a expresar su fe y rechazan los mensajes de odio (también contra quienes critican la religión)

A principios de febrero, el actor Jaime Lorente (Murcia, 34 años) sorprendía a sus seguidores en Instagram (donde tiene casi 11 millones) con un vídeo en el que les animaba a rezar. Era 2 de febrero y quedaban pocos días para el Miércoles de Ceniza, el primero de los 40 días de Cuaresma que en el año litúrgico preparan al cristiano para la Resurrección de la Pascua. En aquel vídeo, el intérprete que saltó a la fama gracias a La casa de papel se incluía dentro del reto de Cuaresma de la aplicación católica de pago Hallow, y explicaba que él mismo acompañaría a sus usuarios cada viernes en la oración y el ayuno propios de esta etapa. Unos días más tarde, el 18 de febrero (Miércoles de Ceniza), el murciano publicaba su segundo vídeo animando a la oración y asegurando que él ya había “doblado la rodilla” para rezar.

En aquella publicación, el actor, que colabora con la versión en español de Hallow (la app tiene un perfil en Instagram, en el que también ha encontrado su hueco el cantante Carlos Baute), aseguraba: “Como muchos de vosotros, yo también he pasado por procesos duros y he vivido mi proceso de oscuridad, de tristeza, de miedo. Hasta que un día, en mitad de ese dolor, tomé una decisión que no fue nada fácil, doblar la rodilla. Miré al cielo y dije: ‘Dios, sálvame”. En su relato, Lorente explica además que “fuera no cambió todo de golpe, pero dentro de mí sí” y que, desde entonces, empezó a sentir que Dios le buscaba y que estaba haciendo algo distinto en su corazón: “Como si me recolocara por dentro”, confesaba en el vídeo, mientras que sobre su rostro se superponía la imagen de la cruz de un rosario.

Desde que hablara de su fe —y de su participación en Hallow— públicamente, Lorente ha recibido en sus redes sociales comentarios de todo tipo; fundamentalmente de apoyo y respeto, aunque también críticas. En un tercer vídeo publicado en su perfil de Instagram el pasado lunes 2 de marzo, volvía a hablar de sus creencias, pero esta vez para reflexionar sobre el hecho de que otros las compartan o no. Lo hacía tras la polémica surgida por los comentarios sobre la religión de la actriz y humorista Silvia Abril en la alfombra roja de los Premios Goya, celebrados el sábado 28 de febrero en Barcelona. Preguntada por su opinión sobre la película Los domingos, la historia de una joven de 17 años que quiere ser monja de clausura y que se alzó con los principales galardones de la noche, Abril respondía: “Me da pena que [los jóvenes] necesiten creer en algo y se agarren a la fe cristiana”. Y añadía: “Lo siento por la Iglesia, menudo chiringuito tenéis montado”.

En su último vídeo, el protagonista de Élite dedicaba más de tres minutos ante la cámara, en un plano muy cerrado, a dar su opinión sobre las palabras de Abril: “[El comentario de ella] ha despertado una cantidad de odio, al menos en redes, que a mí me ha dejado alucinado”, comienza diciendo, para después señalar que “su opinión es superrespetable y la gente no puede asesinarte por ello en redes”.

En un momento del vídeo, el intérprete se muestra también crítico con su religión, admitiendo que en nombre del cristianismo “se ha ejercido mucho odio y violencia en determinadas formas”. Y expresa: “Otra cosa es cómo tú la profeses, y yo me niego a profesarla de esa forma. A mí me hace querer mejor, amar mejor, respetar mejor y querer hacer sentir a los demás mejor”. Lorente zanja el mensaje asegurando: “Yo he compartido que soy cristiano y lo he hecho sin miedo a que la gente me odie por eso; se debería poder compartir eso sin necesidad de encontrar una cantidad brutal de mensajes de odio”.

En la misma alfombra roja en la que Silvia Abril expresaba su opinión sobre el catolicismo y la iglesia, la cantante y actriz Jedet (Girona, 33 años) hablaba sobre su experiencia como creyente: “Llevo hablando de fe 10 años”, aseguraba ante los micrófonos de la revista Elle: “Se han metido conmigo durante muchísimo tiempo, me han ridiculizado por admitir que soy creyente y que rezo antes de dormir”, decía. “A mí me da pena que la gente ridiculice a otros por sus creencias”, admitía también la protagonista de la serie Veneno.

Después, en una storie en su perfil de Instagram (446.000 seguidores) del lunes 2 de marzo, compartía un mensaje asegurando que ella ya no se avergüenza de hablar de sus creencias y que “ridiculizar la fe no nos hace más modernos ni más libres. Solo nos hace menos empáticos”. Como Lorente, Jedet reconoce en su texto cómo la religión ha sido usada por algunos para hacer daño: “Pero la fe, cuando es verdadera, no divide ni humilla. A mí me ha hecho más compasiva, más fuerte, más humilde y más agradecida”, explica. Y también comparte la idea de que cada uno se libre de expresar o no sus creencias: “Respeto profundamente a quienes no creen. Cada persona tiene derecho a vivir su vida y a sostener las creencias (o la ausencia de ellas) que quiera. La libertad es eso. Y yo defiendo la libertad para todos”.

En septiembre de 2020, Lorente habló para la revista ICON sobre cómo la cuarentena que pasó por la covid le puso frente a un espejo que no le gustó y le hizo empezar a cambiar: “Me he enfrentado conmigo mismo de muchas maneras y he sufrido porque no era feliz. Ahora sé que no quiero volver a mi normalidad de antes. (...) Creo que es importante vivir más el presente y disfrutar de cosas que antes dábamos por sentadas”, dijo. Poco después, contó a EL PAÍS que “la fama súbita” que adquirió con producciones de Netflix como Élite le había dejado vacío.

Los famosos en Estados Unidos que rezan con la ‘app’ Hallow

Ahora que muchos abrazan la fe con orgullo desde las redes sociales, el actor Chris Pratt (Virginia, 46 años) vive una resurrección de sus ideas religiosas, que ya hizo públicas en 2018, durante su discurso de agradecimiento por el premio Generation en los MTV Movie & TV, cuando afirmó: “Dios es real. Dios te ama. Dios quiere lo mejor para ti. Créetelo, yo lo hago”. El actor de Los Vengadores es uno de los rostros más famosos que promocionan la app Hallow, lanzada en 2018 en Estados Unidos por el emprendedor Alex Jones y que cuenta con un número récord de descargas: iba por 23 millones en abril de 2025 y, el pasado Miércoles de Ceniza se puso la primera en la lista de Apple (y sigue en el top tres de su categoría).

Pratt no está solo; le acompaña, entre otras caras conocidas, el también actor Mark Wahlberg. Lo explicaba el propio Pratt el pasado 18 de febrero, cuando compartió con sus seguidores en su perfil de Instagram (más de 44 millones) un vídeo en el que les proponía el reto de Hallow bautizado como Pray 40. Desde una iglesia, les animaba a rezar cada día de Cuaresma y a realizar “los viernes de ayuno”, que él mismo prometía liderar junto a Wahlberg. “Cuarenta días. Oración enfocada. Sacrificio intencional. Amar incluso cuando es difícil. Me encantaría que me acompañaras”, reza el texto de la publicación que se anuncia como colaboración pagada.

Al mismo tiempo, Wahlberg ponía en marcha su propia campaña para promocionar Pray 40. Un vistazo al perfil en Instagram del intérprete (con casi 31 millones de seguidores) devuelve rápidamente la imagen de un hombre devoto. Si Pratt alterna sus publicaciones sobre religión con fotos en la final de la Super Bowl o en photocalls de películas, el feed de Wahlberg es casi una sucesión de símbolos religiosos. Se graba cada domingo santiguándose frente a una iglesia (en variedad de ellas) y publica el vídeo junto al texto “Feliz domingo. Sigue rezando”. El 18 de febrero compartió uno más junto al actor estadounidense Jonathan Roumie, protagonista de la serie The Chosen sobre los misterios de Jesús. Ambos miran a cámara sonrientes mientras se santiguan, con sus frentes marcadas con la cruz negra (de ceniza) que simboliza el arrepentimiento en los días de Cuaresma.

Con la cruz intacta, se presentaron en el programa de televisión Fox & Friends, donde hablaron de su experiencia con Hallow, de su fe y de la necesidad que tienen de compartirla con otros. Preguntados por las señales negras en sus frentes, que obviamente no pasaban inadvertidas, Roumie aseguró que para él “son el inicio del camino de retorno al Señor”. También se comentaron los conflictos de juventud de Wahlberg —a los 13 años ya era adicto a la cocaína—, quien, en su camino a la redención, se ha propuesto ayudar a otros jóvenes.

Mark Wahlberg con la cruz negra en su frente, el 18 de febrero de 2026, en Nueva York. Jason Howard/Bauer-Griffin (GC Images)

El actor de The Italian Job lució su cruz en otro programa de Fox, en el que siguió hablando de espiritualidad y sacrificio: “La disciplina me ha aportado mucho... Lo primero que hago al despertarme es rezar, expresar mi gratitud y pedir orientación, fuerza y capacidad para hacer lo que debo hacer, para utilizar los talentos y dones que Dios me ha dado para sus propósitos, para hacer cosas piadosas y no centrarme tanto en las cosas mundanas”, explicó a Martha MacCallum en The Story.

Los actores Chris Pratt, Mark Wahlberg y Jonathan Roumie se han convertido en algo así como —con perdón— la Santísima Trinidad de Hallow. Son las tres caras más visibles de esta aplicación para rezar que vive su auge anual con cada reto de Cuaresma, que celebran desde 2022. Este año se titula Pray 40: El Regreso y se inspira en Los hermanos Karamazov, la última novela de Dostoievski, en la que la religión y la filosofía están muy presentes. Además de escuchar a Roumie locutando pasajes de la novela y de ayunar junto a Pratt y Wahlberg, Pray 40 ofrece la guía espiritual del sacerdote y podcaster Michael Schmitz y de la hermana Miriam James, exatleta y predicadora de la fe.

Cartel promocional de Pray40: El Regreso, de la 'app' de oración Hallow.

Son varios los famosos que se han vinculado a Hallow en el pasado. El actor cubano-estadounidense William Levy prestó su voz para la app católica a finales de 2022. Y la cantante Gwen Stefani compartió su propio vídeo declarando su fervor religioso y animando a sus seguidores a descargarse la app y rezar con ella las pasadas navidades. Entonces, Stefani, que también participa en el reto de Cuaresma —aunque sin tanta exposición como el trío de intérpretes—, formaba parte de otro reto, el de Adviento, titulado Be Still (Quédate quieto): “Deja a Dios llegar a tu corazón y a Jesús traer su calma”, decía la vocalista de No Doubt en lo que también era una colaboración pagada.

Antes de que este vídeo dejara a muchos de sus seguidores descolocados, el activista y creador de contenido Matt Bernstein ya había acusado a Stefani en marzo de 2025 de ser “la portavoz de la aplicación de oración anti-aborto de un multimillonario conservador”, refiriéndose a Hallow y a uno de sus principales inversores, Peter Thiel, cofundador de Paypal y tecnócrata republicano. La plataforma, que ha recaudado decenas de millones de dólares (llevaban más de 55 millones en 2021, según Forbes), también tiene el respaldo económico del vicepresidente de Estados Unidos JD Vance. En cuanto al fundador de la app, Alex Jones, otro que se ha paseado por Fox con una cruz en la frente, se presenta como un ateo —aunque educado en el catolicismo— que tras graduarse en la universidad se sintió atraído por la vida espiritual, lo que le llevó a la meditación y, de ahí, a la oración... y a la aplicación, que tiene un precio aproximado de 70 euros al año para sus contenidos premium.