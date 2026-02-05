Nick Jonas cuenta que su hija necesitó seis transfusiones tras su nacimiento prematuro: “Luchó a diario durante tres meses y medio”

Priyanka Chopra (Jamshedpur, India, 43 años) y Nick Jonas (Texas, 33 años) anunciaron en enero de 2022 que habían sido padres por vientre de alquiler. “Estamos encantados de confirmar que hemos tenido un bebé a través de la gestación subrogada. Pedimos respetuosamente privacidad durante este tiempo tan especial en el que nos vamos a enfocar en nuestra familia. Muchas gracias”, fue su escueto mensaje para compartir con el mundo el nacimiento de Malti Marie. Durante su primer año de vida, la actriz y el cantante mantuvieron a la bebé en la más estricta intimidad. No hizo su debut público hasta el 30 de enero de 2023, cuando acompañó a sus padres el día en que Nick y sus dos hermanos, Joe y Kevin —miembros de la banda Jonas Brothers—, recibieron su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. “Malti Marie: Hola, nena. No puedo esperar para volver aquí contigo en 15 años y avergonzarte frente a tus amigos”, bromeó él durante su discurso.

La pequeña Malti Marie ha cumplido cuatro años este enero, y su padre ha decidido explicar por qué Chopra y él fueron tan celosos de su intimidad durante su primer año de vida. “Vino al mundo en circunstancias muy intensas”, ha contado en una entrevista en el podcast On Purpose, de Jay Shetty, publicada este miércoles 4 de febrero. Según explica el integrante de los Jonas Brothers, sin mencionar en ningún momento a la madre gestante, se trató de un parto prematuro y complicado. “Esperábamos que llegara en abril del año en que nació, y recibimos una llamada diciendo que sería antes. Así que, básicamente, nos pusimos manos a la obra. Llegamos al hospital y ella salió. Pesaba 765 gramos y estaba... morada”, recuerda.

El cantante ha agradecido el trabajo del personal sanitario que atendió el parto, a los que define como “ángeles” que la “resucitaron”. “La atendieron rápidamente, la intubaron y todo lo demás”, asegura. Como la pequeña nació en medio de la pandemia de coronavirus, el músico afirma que él y su mujer —se casaron en una espectacular boda india de cuatro días en 2018— estuvieron haciendo turnos de 12 horas en el hospital durante tres meses y medio. “Era a la vez reconfortante y aterrador estar allí todos los días y ver a otras familias pasando por situaciones similares”, reconoce.

Según el pequeño de los Jonas Brothers, Malti Marie “luchó a diario durante tres meses y medio”, y fue después de recibir seis transfusiones de sangre cuando empezó a ganar peso poco a poco y pudieron llevársela a casa. “Siento que ella sabe cómo llegó al mundo y cómo fue ese primer capítulo de su vida. Así que cada día es un regalo, y se nota en su forma de comportarse y en lo emocionante que es todo”, confiesa.

La pareja no suele exponer a su hija en sus redes sociales, salvo en contadas ocasiones en las que se la ve de refilón. Aun así, Chopra también ha hablado de ella y de lo difícil que fue esa primera etapa de su vida. En 2023, contó en la edición británica de la revista Vogue —en la que posaba con su hija de espaldas en una de las fotos— que la pequeña había nacido un trimestre antes de la fecha prevista. “Era más pequeña que mi mano”, aseguró la actriz de Baywatch: Los vigilantes de la playa o Love Again. “Vi lo que hacen las enfermeras de cuidados intensivos. Hacen la obra de Dios. Nick y yo estábamos allí de pie mientras la intubaban. No sé cómo encontraron lo que necesitaban [en su pequeño cuerpo] para intubarla. No sabía si lo lograría o no”, recordó.

Según explicó Chopra en julio de 2025 a People, después de aquella pesadilla de los primeros meses de vida de Malti Marie, ahora los tres siguen una tradición a rajatabla. “Acurrucarnos en la cama los domingos por la mañana. Es obligatorio”, compartió. Para ella —que tiene siete proyectos cinematográficos en su agenda de cara a los próximos meses—, pasar tiempo de calidad con su familia es lo que más paz le da: “El mayor lujo de nuestras vidas es poder pasar tiempo juntos o simplemente relajarnos, sin preocuparnos por tener que ir a ningún lado”.