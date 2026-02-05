Jamie Lee Curtis celebra 27 años de sobriedad y agradece su ayuda a Richard Lewis: “Sentía dolor y tristeza, pero extendí mi mano y la tomó”

La actriz ha homenajeado en su Instagram al fallecido actor, con el que protagonizó la serie ‘Cariño de papel’. “Echo de menos a mi amigo, pero el regalo que me hizo sigue dando frutos”, asegura sobre la importancia del intérprete en su proceso de desintoxicación

Jamie Lee Curtis (California, 67 años) ha celebrado este miércoles 4 de febrero sus 27 años sobria. “El milagro de la sobriedad es que solo se necesita otra persona que comprenda cómo te sientes y ESO puede cambiarlo todo”, ha escrito la actriz en una publicación de Instagram que ha compartido con sus 6,5 millones de seguidores. En su caso, esa persona fue el también actor Richard Lewis, fallecido a causa de un infarto en febrero de 2024, a los 76 años. “Hace 27 años, sentía dolor y tristeza. Extendí mi mano y mi antiguo colega y amigo, Richard Lewis, la tomó”, explica la intérprete en el texto que acompaña a una foto antigua de los dos juntos.

“Richard me presentó a muchas otras personas y, durante estos 27 años, he conocido a mucha gente que comparte nuestro vínculo común de adicción y recuperación de esa prisión diaria”, explica la ganadora del Oscar en 2023 por Todo a la vez en todas partes. “Me siento honrada de poder abrirme a desconocidos, muchos de los cuales me conocen mejor que las personas con las que he pasado toda mi vida, e intento honrar su valentía y fortaleza, y tener esperanza cada día y hacer lo que hizo Richard, que es tender la mano a otros que lo necesitan”, continúa el homenaje a su amigo a tres semanas del aniversario de su muerte.

Jamie Lee Curtis y Richard Lewis protagonizaron juntos la comedia romántica de televisión Cariño de papel, emitida entre 1989 y 1992. Interpretaban a Hannah Miller y Marty Gold, dos compañeros de trabajo que no pueden evitar que su amistad se transforme en una historia de amor. “Echo de menos a mi amigo, pero el regalo que me hizo es un regalo que sigue dando frutos”, asegura la intérprete al final de la publicación. Y concluye mencionando el perfil de dos organizaciones sin ánimo de lucro: la Fundación Clare —que brinda tratamiento para el alcoholismo y el abuso de sustancias— y Friendly House —un programa centrado en mujeres que necesitan ayuda para recuperarse del abuso de sustancias—.

Cuando Lewis murió hace dos años, Curtis también le dedicó un emotivo mensaje en su Instagram. “Acabo de leer que mi amigo Richard Lewis ha muerto. Recuerdo exactamente dónde estaba cuando vi un cartel suyo sobre un stand up especial en Sunset Boulevard, cuando estábamos haciendo el casting del piloto de Cariño de papel y le pedí a la gente del casting que lo trajeran a una audición para interpretar a mi mejor amigo/tal vez novio, Marty Gold. Pensé que era guapo. Me hizo reír, que es la única cosa que una mujer fuerte y capaz no puede hacer por sí misma”, recordó aquel 28 de febrero de 2024 en un extenso texto. “Él también es la razón por la que estoy sobria. Él me ayudó. Le estaré eternamente agradecida por ese acto de gracia. Encontró el amor con Joyce y eso, por supuesto, además de su sobriedad, es lo que más le importaba. Estoy llorando mientras escribo esto. Extraña manera de decir gracias a un hombre dulce y divertido. Descansa en la risa, Richard. ¡Mi Marty, te amo, Hannah!”, concluyó.

En 2018, Curtis también se sinceró con People sobre su adicción a los opioides, que comenzó a fines de la década de los ochenta. “Me adelanté a la epidemia de opioides. Tuve una racha de 10 años, robando y engañando. Nadie lo sabía. Nadie”, compartió entonces.

La actriz tiene un largo historial familiar de adicciones. Su padre, Tony Curtis, actor de Con faldas y a lo loco, abusaba del alcohol, la cocaína y la heroína. Su hermano, Nicholas Curtis, murió de una sobredosis de heroína en 1994. Ella contó que le recetaron opioides por primera vez en 1989, tras una pequeña cirugía plástica para sus “ojos hinchados hereditarios”. Pasó la siguiente década consumiendo sustancias de todas las maneras posibles antes de comprometerse con la sobriedad. Asistió a su primera reunión de recuperación en febrero de 1999, el mismo día que le contó sus problemas con la adicción a su marido, Christopher Guest, con quien ya llevaba 15 años casada. “Estoy rompiendo el ciclo que básicamente ha destruido la vida de generaciones en mi familia”, señaló en 2018.