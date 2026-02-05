Virginia Fonseca, sobre las exigencias de ser la novia de Vinicius: “Si el ginecólogo me receta una pomada tiene que pasar por su equipo, porque puede ser dopaje”

La pareja del futbolista del Real Madrid ha dado una entrevista a una televisión brasileña en la que asegura estar “muy feliz con la relación”, a pesar de la disciplina a la que el deportista está sometido

Virginia Fonseca (Connecticut, 26 años), pareja del delantero del Real Madrid Vinicius ( São Gonçalo, 25 años), es una influencer, presentadora de televisión y copropietaria de una marca de cosméticos brasileño-estadounidense. Solo en su cuenta de Instagram suma casi 55 millones de seguidores. Con una bio encabezada por las frases: “2026 es nuestro” y “Toda la honra y la gloria sean para Dios”, su perfil se actualiza prácticamente a diario, también con fotos en las que se la ve feliz junto al jugador de fútbol. Hace una semana, publicaba un carrusel de fotos con varios momentos de su vida en común, como el que comparten en la primera de las imágenes —en lo que parece una fiesta—, en la que el futbolista brasileño aparece sonriendo ampliamente mientras ella le abraza.

En el texto que acompaña ese post, la influencer hace referencia al tiempo que por sus compromisos profesionales permanecen separados —él vive en España—. Pese a ello, asegura estar “cada día más enamorada” y agradece a Vinicius cuidar de ella y de los suyos, entre ellos, los tres hijos —también muy presentes en sus publicaciones— que tiene junto al cantante Zé Felipe, de quien se separó en 2025. Pero la distancia no parece ser la única dificultad a la que se enfrentan en su relación. Hace dos días, en el programa de televisión brasileño Melhor da Tarde, Fonseca dio una entrevista en la que se le preguntaba cómo es ser la pareja de un deportista de élite. Cuando su entrevistador insinuó que su noviazgo con el jugador es una de las prioridades en su vida, ella admitió: “Estoy muy feliz con esta relación, por eso le doy prioridad, me entrego por completo, hago que funcione. Y Vini también”.

Preguntada sobre la profesión de su pareja y sobre la dureza que implica, ella, además de asegurar que hay “que tener un horario para todo y seguirlo todo a la perfección”, contó lo que, en su boca, parecía una simple anécdota, pero que no ha pasado desapercibida: “Por ejemplo, si el ginecólogo me aconseja usar alguna pomada, esta tiene que pasar por su consulta [la de su equipo médico], porque puedes estar cayendo en el dopping. En cuanto me lo dijo, empecé a temblar. Dije: “¡Dios mío! ¿Me pasé? ¿Habré usado algo que no se puede usar?”.

Fonseca, que en la misma conversación declaró que el del futbolista es “otro mundo”, empezó su relación con el jugador madridista en septiembre de 2025. Poco después, en octubre, Vinicius se disculpó con ella públicamente desde sus redes sociales por una supuesta infidelidad que había saltado a la prensa. “Quiero pedir disculpas públicamente, con el corazón abierto, porque entendí que una verdadera relación solo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia”, escribió el delantero en un storie publicado en su perfil de Instagram, en el que acumula 58,5 millones de seguidores.

Aunque, según el deportista, por entonces no eran una “pareja oficial”, la brasileña confirmó al periódico G1 que su relación se había terminado después de ver capturas de teléfono de conversaciones de él con otras modelos. “No me da vergüenza admitir que me descuidé, que no correspondí de la mejor manera y que la decepcioné”, acabó reconociendo Vini Jr. cuando parecía que la relación estaba finiquitada. Pero eso no fue así, pues siguen juntos, y el futbolista también se deja ver ahora en su perfil de Instagram junto a Fonseca. En el último post en el que se les ve a los dos, publicado el 31 de diciembre, posan felices en la primera foto de un carrusel con el que el futbolista quiso despedir el año 2025, junto a la frase: “¡Que 2026 sea un año bendito para nosotros!”.