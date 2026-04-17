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Puches, las deliciosas migas dulces manchegas que sirven para aprovechar el pan

Con azúcar, leche y canela, el postre de La Mancha transforma el pan de ayer en unas exquisitas gachas. Esta es la receta del Parador de Alarcón

07:46
Puches, las migas dulces típicas de castilla-la mancha | EL COMIDISTA
Vídeo: Mikel López Iturriaga | UNTO
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La repostería tradicional española es experta en hacer mucho con poco. Los ingredientes más humildes pueden transformarse en exquisiteces, y buena prueba de ello son las puches. Este postre, también conocido como gachas o migas dulces, se elabora con pan seco y unos pocos ingredientes habituales en cualquier cocina: canela, leche y piel de naranja y limón. No solo sirve para aprovechar, sino también para gozar: la crema espesa y aromática de estas gachas, que se solían preparar en la noche de Todos los Santos, es de las que te teletransporta a una infancia feliz.

Para aprender a prepararlas hemos elegido el escenario más manchego posible: el Parador de Alarcón (Cuenca), un castillo medieval que se asoma al río Júcar desde lo alto del Pico de los Hidalgos. Además de las puches, en su restaurante se sirve lo mejor del recetario típico manchego con un toque renovado: asadillo, lomo de orza, migas, pisto y los imprescindibles quesos DOP, entre otras maravillas. Si quieres ver cómo Laura Salvador, jefa de cocina del restaurante, prepara las gachas dulces y cuenta su historia, mira el vídeo de arriba.

Ingredientes

Para 4 personas

  • 50 g de pan de vísperas
  • Aceite de girasol (la cantidad necesaria para freír el pan)
  • 500 ml de leche desnatada
  • Las pieles de una naranja
  • Las pieles de un limón
  • Canela en rama
  • 75 g de azúcar
  • 50 g de aceite de girasol
  • 50 g de harina
  • Sal
  • Canela en polvo (opcional)

Instrucciones

1.

Cortar el pan en cubos.

2.

Calentar el aceite, freír los picatostes y reservar.

3.

Calentar la leche a fuego bajo con la piel de naranja y la de limón, la canela en rama y el azúcar sin que llegue a hervir. Colar.

4.

Calentar el aceite en un cazo a fuego bajo. Añadir la harina y una pizca de sal. Remover durante un par de minutos hasta que tenga un color dorado.

5.

Añadir la leche caliente y cocinar hasta que espese sin dejar de remover para evitar que queden grumos. 

6.

Una vez haya espesado, añadir una parte de los picatostes y mezclar. 

7.

Servir en cuencos y dejar enfriar en la nevera.

8.

Al momento de comer, decorar con el resto de los picatostes por encima y un poco de canela en polvo.

Si tienes dudas o quejas sobre nuestras recetas, escríbenos a elcomidista@gmail.com. También puedes seguir a El Comidista en Youtube.

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