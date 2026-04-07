Del trigo tóxico a las proteínas adelgazantes: los peores bulos sobre comida que corren por las redes | EL COMIDISTA

Influencers de todo pelaje difunden incontables falsedades relacionadas con el agua, la fruta, el orden de las comidas o el adelgazamiento. Repasamos algunas y explicamos por qué son mentira

Fruta que fermenta en el estómago. Verduras que no nutren. Panes con trigo peligroso “porque tiene ocho moléculas de gluten”. Sales con poderes mágicos. Agua del grifo que te altera las hormonas… y te predispone a la homosexualidad. Parecen burradas que nadie creería, pero son ejemplos reales de bulos sobre la alimentación que circulan por las redes, y que acumulan millones de visualizaciones, comparticiones y likes.

¿Quién los propaga? La mayoría de ellos, influencers o “creadores de contenido” sin demasiada formación nutricional. ¿Qué consiguen con ello? Sembrar la alarma, aumentar su audiencia y, muy probablemente, vender alguna alternativa o remedio del que sacan beneficio económico. Si quieres conocer algunas de las falsedades más peligrosas que difunden –todas ellas desmentidas por expertos de verdad en la plataforma Agora Nutrición–, y lo que dice de verdad la evidencia científica sobre ellas, mira el vídeo de arriba.

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