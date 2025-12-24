Pedro Ibáñez, el tendero que triunfa en las redes partiendo bloques de turrón de 50 kilos: “Quería enseñarle nuestro oficio a todo el mundo”

Pedro Ibáñez junto a uno de sus famosos bloques de turrón.

Acaba de cumplir 26 años, pero lleva toda la vida viendo cómo se hace el turrón para venderlo de feria en feria. Pedro Ibáñez, más conocido en redes sociales como Pedro el Turronero, es hijo, nieto y bisnieto de fabricantes artesanos de este y otros dulces, y compagina su trabajo en la venta ambulante por los pueblos de Granada y Almería con la creación de vídeos en los que muestra cómo parte bloques de turrón de más de 50 kilos con cuchilla y martillo.

Su bisabuelo y su abuelo comenzaron con el negocio familiar, elaborando dulces en una pequeña habitación con chimenea en su propia casa. Una vez listos, los metían en un arcón de madera que cargaban a lomos de un burro para venderlos por la Alpujarra. El padre de Pedro continuó con el negocio, ampliándolo con un obrador algo más grande que, eso sí, seguía estando en su propia casa, pero ahora en la planta baja. “Desde pequeño, mis padres trabajaban en la fábrica y tanto mi hermana como yo andábamos siempre por ahí. Era como una habitación más”, recuerda Pedro. En esa casa del pueblo granadino de Ugíjar nacieron Pedro y su hermana Chari, ahí es donde han crecido y donde, a día de hoy, sigue viviendo su madre. También es en ese obrador de 70 metros cuadrados donde producen sus dulces con la misma receta desde hace décadas.

Pedro, de pequeño, junto a su padre mientras elabora turrón de forma artesanal.

Todo cambió en 2018, cuando el padre de Pedro falleció y él y su hermana tuvieron que hacerse cargo del negocio casi de la noche a la mañana. “Mi hermana, que es seis años mayor que yo, ya llevaba un tiempo trabajando con mi padre en la fábrica cuando ocurrió, pero nos pilló a todos por sorpresa y no fue fácil seguir”, cuenta Pedro, que por aquel entonces tenía solo 18 años. Ambos tuvieron claro desde el principio que querían continuar con la tradición familiar de elaborar y vender dulces artesanos, pero había muchas cosas que desconocían y que tuvieron que aprender sobre la marcha. A todo ello se sumaba que, en cada pueblo al que iban, la gente les preguntaba por su padre, extrañada de no verle en el puesto. “Yo tenía que dar la noticia a todo el que preguntaba, así que no fue solo el momento en el que falleció, lo recordábamos todos los días”.

El pilar de su negocio sigue siendo, como lo fue para su padre y sus antepasados, la venta ambulante. De ahí la frase con la que el joven tendero despide todos sus vídeos: “¡Nos vemos en la próxima feria!″. Pedro explica que llevan 40 años haciendo las mismas rutas y que mantienen todo casi como antaño, aunque en estos últimos tiempos han lanzado, por ejemplo, la página web de Dulces Ibáñez Aguado y, hace apenas unos meses, empezaron con las redes sociales. “No me esperaba el buen recibimiento que han tenido mis vídeos”, dice Pedro. “Yo lo que pretendía era enseñar nuestro oficio a todo el mundo, que la gente viera a qué nos dedicamos y así intentar llegar un poco más lejos”.

Comenzó a subir videos a Instagram y TikTok mostrando cómo partía los gigantescos bloques de turrón que elabora su hermana Chari, armado con un martillo y una cuchilla. Ambos instrumentos tienen historia: el martillo, con más de 40 años, se lo compró su padre a otro feriante y es el que sigue llevando Pedro allá donde va, “un martillo con décadas de trabajo, que ha partido unos cuantos bloques de turrón”; la cuchilla, por su parte, se la hizo un fragüero de su pueblo, especialmente para partir turrón, “no es una cosa que encuentres en cualquier sitio”, puntualiza.

Sus vídeos han despertado el interés de miles de personas, fascinadas por la maestría con la que va desmenuzando cada bloque de turrón, pero sobre todo, por la forma tan cercana y natural con la que Pedro habla de su oficio. Para animar la cosa y fomentar la interacción, propone retos en los que trata de “clavar” una bolsa de 500 gramos, para luego aclarar que, si se pasa un poco del peso, no hay problema, porque esos céntimos de más también valen oro de otras maneras, por ejemplo, en la relación con los clientes. “Lo artesanal no siempre es exacto, pero siempre es honesto”, decía en uno de sus vídeos. Porque, aunque siempre hacen el turrón de la misma manera, la almendra se mezcla a mano y, “a veces, sale un poco más blanco, porque coge más el color de la clara de huevo, y otras coge más el color de la miel y sale un poco más morenillo”, cuenta Pedro. Cuando el turrón es más blanco, suele pesar algo menos, por eso no es tan sencillo acertar con el peso exacto. Tampoco es tan importante, ya que saber esto y conocer así el producto que vendes también es oficio.

La vida de feria en feria no es para todo el mundo, pero Pedro reconoce que a él le encanta. “La gente lo ve muy duro, porque al final tienes que estar muchas horas en la calle, aunque llueva o haga mucho calor, durante varios días seguidos, pero yo es lo que he hecho toda mi vida y, la verdad es que me encanta el trato humano que tienes con la gente”. Hay personas a las que solo ve una vez al año en la feria de turno, pero al llevar tantos años yendo al mismo sitio, se forja una relación. Siempre tratan de partir el turrón delante del cliente, para que vea que se lo lleva recién cortado, “como cuando vas a la carnicería y te cortan un filete”. Les gusta vender el producto fresco, “si la feria empieza el viernes, el dulce está hecho del jueves o, como mucho, de hace dos días”. Partirlo a mano en lugar de venderlo en tabletas es, para Pedro y su hermana, una forma de diferenciarse y también de darle aún más valor a lo artesanal.

Este mes de diciembre elaboran turrón casi todos los días, aunque Pedro cuenta que ellos lo venden desde abril hasta febrero. “En verano tenemos muy buenas ferias con las fiestas de los pueblos y se consume bastante turrón. Te puedo decir que, en agosto, llego a vender 200 kilos. Igual es que yo lo tengo tan interiorizado que no me parece raro que se consuma a diario, incluso en pleno verano”. Aparte del turrón, en Dulces Ibáñez Aguado elaboran roscos de aceite y de aguardiente, bizcocho escarchado, soplillos de almendra, yemas, boniatos y calabaza confitados. Esta última, además de confitarla ellos mismos, también la siembran, con ayuda de varios agricultores del pueblo. Sus productos se pueden encontrar en algunas tiendas y pastelerías, pero su fuerte siguen siendo las ferias.

A Pedro le llama la atención que le siga gente de todas las edades. “Hay padres que me dicen que su hijo pequeño les tenía la cabeza loca con ir a la feria ‘a ver a Pedro el Turronero’, pero luego al puesto también vienen personas de 70 u 80 años que me han visto en las redes sociales”. Le ha sorprendido, para bien, el interés que la gente joven parece mostrar por lo artesanal. “No sé si es porque, como me dedico a ello, al final solo escucho las conversaciones de quienes vienen a mi puesto y, si están ahí, es porque les gusta lo que hacemos. Pero con las redes sociales me he dado cuenta de que hay todavía más gente que valora esto de verdad”.