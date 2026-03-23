Shakira añade tres conciertos más en Madrid y eleva a seis su residencia artística en septiembre

Shakira ampliará su residencia musical europea en Madrid. La artista colombiana ha añadido tres nuevas fechas —18, 19 y 20 de septiembre— a los conciertos ya anunciados para los días 25, 26 y 27. Con estas, eleva a seis sus actuaciones en la capital, pero su equipo ha solicitado permiso al Ayuntamiento de Madrid para 10, por lo que podrían anunciarse otras fechas próximamente. Las entradas para las nuevas citas saldrán en preventa el 24 de marzo, según han informado sus representantes este lunes en una rueda de prensa en la madrileña Sala Equis.

La ampliación se produce antes de que arranque la venta general de entradas, prevista para el 27 de marzo, tras varias fases de preventa. El tour Las Mujeres Ya No Lloran, con más de 421 millones de dólares de recaudación y 3,3 millones de asistentes, llegará así a España como uno de los principales eventos musicales del año.

Los conciertos se celebrarán en Iberdrola Music, en Villaverde, donde tras el Mad Cool se levantará un estadio temporal con capacidad para unas 50.000 personas en un modelo de montaje efímero. El proyecto se articula en torno a ese recinto —el denominado Estadio Shakira— y a Macondo Park, un espacio anexo de 15 hectáreas inspirado en el universo de Gabriel García Márquez que funcionará antes y después de cada actuación con programación cultural, gastronómica y de ocio, incluido un espacio infantil. Macondo actúa como referencia simbólica del proyecto: un anclaje en la memoria cultural latinoamericana que se traduce, según la organización, en una celebración de la vida y la libertad. La propuesta se agrupa bajo el concepto Es Latina y conecta con una realidad que ya define la ciudad: uno de cada siete residentes en Madrid es de origen latinoamericano, una presencia que está transformando su vida cultural.

El diseño del recinto busca ampliar el formato del concierto tradicional. El estadio será un espacio abierto, con gradas y una infraestructura audiovisual de gran formato —incluidas pantallas traídas para la ocasión—, en línea con los grandes eventos internacionales. “Va a tener una capacidad de 50.000 personas, pero no se plantea solo como un estadio. La idea es extender la experiencia más allá del concierto”, explica Agustín Pérez Torres, socio del estudio de arquitectura BIG-Bjarke Ingels Group, el encargado de encontrar el fértil punto de encuentro entre lo pragmático y lo utópico. “No es solo entrar, ver el concierto y salir. Se plantea como un lugar de encuentro”, añade.

Pérez Torres defendió además el concepto del espacio como algo más amplio que un recinto musical. “Macondo es una inspiración. Es uno de los libros que más nos ha marcado y nos parecía una forma de conectar con ese imaginario latino”, señaló. El parque, añadió, se concibe como “una celebración de la vida y la libertad” y como un homenaje a esa cultura compartida.

La elección del recinto ha abierto un frente institucional. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha cuestionado que Iberdrola Music reúna las condiciones necesarias para acoger eventos de esta magnitud. “Llevo años reclamando a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento que adecuen el entorno para garantizar la movilidad y la accesibilidad de los grandes eventos que se quieren alojar allí”, ha señalado. A su juicio, el espacio “sigue sin tener las condiciones adecuadas” y ha pedido que los conciertos se trasladen a otros recintos mejor preparados. También ha criticado la falta de actuaciones en la zona y el impacto que estos eventos generan en municipios colindantes como Getafe.

Los vecinos de Villaverde y de Getafe tampoco están de acuerdo. “El recinto esta en un lugar no adecuado, sin accesos que le hagan valerse por sí mismo sin cerrar el polígono industrial entero, dispositivo que pagamos los contribuyentes, no el espacio. El “estadio” que presenten instalar, no deja de ser una estructura metálica que probablemente haga de caja de resonancia. Se sobrepasaran los límites de decibelios permitidos como siempre y ni el Ayuntamiento, ni el promotor harán nada por evitarlo", comenta Gema Martín, de la plataforma Stop MadCool. “En cuanto a la movilidad, no hay otra forma, tienen que cerrar accesos M-45 incluida para evitar atropellos. No es el lugar. Un espacio que necesita paralizar cualquier otra actividad que haya a su alrededor no es viable”, concluye.

Frente a estas críticas, la organización han defendido la idoneidad del recinto. Sus responsables han señalado que Iberdrola Music “funciona muy bien” con eventos como Mad Cool y lo han descrito como un espacio “idóneo” para este tipo de citas. “Musicalmente será igual, pero será la residencia a nivel mundial y será un evento irrepetible”, afirmaron. También aseguraron que el dispositivo estará “bien organizado y es muy seguro” y que contará con todas las certificaciones técnicas necesarias. “Nunca se celebraría un evento que no estuviera avalado por ingenieros y técnicos”, añadieron.