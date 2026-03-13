Madrid se queda sin su Feria de Abril: los organizadores suspenden el evento “por circunstancias técnicas y administrativas”

Madrid ya no tendrá su propia Feria de Abril. O al menos no este año. Los organizadores de Madrilucía, la gran feria andaluza que se celebraría en la capital del 20 al 31 de mayo en el recinto Iberdrola Music han anunciado que cancelan la celebración “por determinadas circunstancias técnicas y administrativas ajenas al proyecto”, según un comunicado difundido en las redes sociales del evento. Sin embargo, aseguran que quienes quieran ponerse el traje de flamenca, alquilar casetas o montar a caballo al puro estilo andaluz pero sin salir de la capital, podrán hacerlo en 2027.

Madrilucía ya nació rodeado de polémica, con los vecinos de Villaverde (donde se encuentra el recinto ferial) y de Getafe quejándose por la celebración de otro macroevento más que termina lastrando la convivencia, el descanso y la movilidad de los habitantes de los alrededores. A MadCool, el gran festival musical de Madrid, se remitían. Pero sus quejas, y la de los partidos de oposición en el ayuntamiento que dirige José Luis Martínez Almeida, no disuadieron a los organizadores ni a la administración municipal.

Sin embargo, la Feria de Abril a la madrileña sufrió una modificación porque coincidía con las fiestas de San Isidro, las más importantes a nivel regional. Inicialmente, se iba a celebrar durante casi todo un mes, del 9 de mayo al 7 de junio, pero los organizadores tuvieron que posponerla y acortarla para que no coincidiera con San Isidro. El equipo ofreció devoluciones del dinero de las entradas y reserva de casetas. A principios de marzo, la organización de Madrilucía anunciaron otro cambio, e informaron al Ayuntamiento de Madrid de la reducción el número de casetas a la mitad, de unas 200 a 100, y la disminución de la duración del evento a dos fines se semana, de cuatro previstos. Tan solo unos días después, se ha cancelado.

“Durante los últimos meses hemos trabajado intensamente en el desarrollo de Madrilucía”, aseguran en el comunicado para anunciar la cancelación de la feria este año. “Queremos agradecer especialmente a todas las personas, entidades e instituciones que han mostrado su apoyo y entusiasmo desde el inicio”. Varios promotores de Madrilucía habían salido en las redes sociales del evento para ensalzarlo. “Estoy cumpliendo un sueño”, señalaba Rafa Coto, CEO de Iberdrola Music y promotor de este festival, en un vídeo colgado en redes. En otra publicación, el andaluz Paco de Paula, uno de los impulsores de otro Madrilucía que existió hace cuatro décadas y del que se realizaron nueve ediciones, hablaba de que el celebrar el festival en la capital “no era copiar” a la de Sevilla, sino abrir su cultura al mundo.

La experiencia quería emular en todos los aspectos lo que se vive en la verdadera Feria de Abril. Serían 200.000 metros cuadrados de casetas, atracciones y puestos de comida distribuidos en cinco zonas diferentes, pero también traería su exclusividad. Los interesados podían reservar casetas partiendo de 55.000 euros por semana, adjudicadas “por orden de llegada”. También podía obtenerse un pase de socio por 1.999 euros, que daba acceso preferente a la caseta propia de Madrilucía, ocho pulseras de acceso para cinco días y “una experiencia social reconocible y deseada dentro de la feria”. Con la cancelación definitiva del evento en 2026, la organización ha anunciado que devolverá “íntegramente” el dinero de quienes ya habían hecho compras o reservas.

“Nuestro compromiso siempre ha sido crear una experiencia cultural única con la calidad, la seguridad y la dimensión que este gran proyecto merece. Con este objetivo, el equipo continúa trabajando con ilusión para presentar en 2027 una primera edición memorable, a la altura de las expectativas que ha generado Madrilucía”, han añadido los organizadores en su página web.

El PSOE madrileño, tras conocer la noticia, asegura que “lo que mal empieza, mal acaba”. “Desde el principio ya advertimos que la ubicación elegida no nos parecía la adecuada, ni el espacio el más apropiado, y que un proyecto de estas características no debía haberse planteado sin contar con otros municipios como el de Getafe”, señalan fuentes de ese partido. Y añaden que siempre han defendido que este tipo de festivales “no puede construirse a costa de vaciar de contenido eventos consolidados en otras ciudades, como en este caso Sevilla” y que, a esperas de conocer todos los detalles, no descartan que “el proyecto no haya tenido el éxito ni la viabilidad económica que sus promotores esperaban”. “El Ayuntamiento se ha prestado a apoyar este tipo de iniciativas mientras, en muchas ocasiones, falta ese mismo respaldo a las tradiciones madrileñas y a las fiestas que forman parte de la identidad cultural de nuestra ciudad” critican.

Hace unas semanas, la portavoz del PSOE madrileño, Reyes Maroto, y el del partido en Sevilla, Antonio Muñoz, se reunieron con la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández (PSOE), en el Senado para criticar la “banalización” de la feria sevillana. Hernández insistió en los problemas de movilidad que crean estos macroeventos para este municipio vecino.

José Luis Nieto, concejal de Más Madrid, asegura que el PP madrileño “hacía un flaco favor al folclore andaluz con Madrilucía, una feria fake que no tenía el apoyo de la comunidad cultural y artística”. “Ya está bien de ocurrencias sin planificación un día sí y otro también, lo dijimos cuando se anunció esta feria, que los barrios, en este caso Villaverde, iba a ver la Feria de Abril antes que el instituto de FP que necesita y que demandan hace años los vecinos y vecinas”, apunta.