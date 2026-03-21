Entradas para Shakira en Madrid: precios, preventa, dónde comprar y cómo llegar a ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’

Shakira durante un concierto de su exitosa gira 'Las Mujeres ya no Lloran'.

La artista colombiana regresa a la capital de España con tres conciertos del viernes 25 al domingo 27 de septiembre

Shakira aterrizará en Europa tras el verano 2026 con una apuesta sin precedentes que convertirá a Madrid en su gran sede continental. La loba ha confirmado tres fechas iniciales, aunque el propio alcalde de la capital, José Luis Almeida, apunta a un total de diez conciertos históricos. Para la ocasión, Live Nation levantará el imponente Estadio Shakira, un recinto efímero diseñado exclusivamente para este despliegue técnico y artístico.

La colombiana creará un espacio que será el epicentro del entretenimiento europeo. Este nuevo estadio no solo albergará su música, sino que redefine los límites de la producción en directo. El último concierto que Shakira ofreció físicamente en España fue el 7 de julio de 2018 en el Palau Sant Jordi de Barcelona, como parte de su exitosa gira El Dorado World Tour. En esa misma gira también visitó Madrid, Bilbao y A Coruña. A continuación, desvelamos los primeros detalles confirmados sobre la ubicación y el diseño de esta sede.

Dónde y cómo registrarse para la preventa

La venta se realizará por fases, comenzando con una preventa exclusiva para fans. Para participar, es imprescindible registrarse en la página oficial de la cantante Shakira antes de este domingo 22 de marzo a las 10:00 am.

Preventa y dónde comprar las entradas de Shakira para sus conciertos en Madrid

Los fans de Shakira tendrán tres oportunidades para poder comprar la entradas en preventa:

Preventa Shakira: arranca el martes 24 de marzo a las 10:00 para los usuarios que se hayan registrado en arranca el martes 24 de marzo a las 10:00 para los usuarios que se hayan registrado en este enlace

Preventa Santander SMusic: comienza el miércoles 25 de marzo a las 10:00 comienza el miércoles 25 de marzo a las 10:00 para clientes del banco

Preventa Live Nation: desde el jueves 26 de marzo a las 10:00 en desde el jueves 26 de marzo a las 10:00 en livenation.es

Tras las preventas, la venta general de Shakira tendrá lugar el viernes 27 de marzo a las 10:00 horas en Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Concierto Shakira en Madrid: precio de las entradas

Cada uno de los precios de las entradas y la información de los paquetes VIP se publicarán próximamente desde las paginas oficiales.

El concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México, el 1 de marzo del 2026 Emiliano Molina

Setlist de Shakira: las canciones que cantará en su gira por España

¿Cuáles serán las canciones de Shakira que se podrán escuchar en directo? Gracias al registro de setlist.fm, se ha analizado una media de los nueve shows que la colombiana ya ha ofrecido en lo que va de 2026. Este es un posible listado definitivo de temas que te harán bailar:

La fuerte

GIRL LIKE ME (cover de Black Eyed Peas)

Las de la intuición

Estoy aquí

Empire

Inevitable

Te felicito

TQG

Don’t Bother

Acróstico

Copa vacía

La bicicleta

La tortura

Hips Don’t Lie

Chantaje

Monotonía

Soltera

Si te vas

Última

Ojos así

Pies descalzos, sueños blancos

Antología

Día de enero

Suerte (Whenever, Wherever)

Waka Waka (Esto es África)

Loba

BZRP Music Sessions #53

Estadio Shakira en Madrid: cómo llegar

El Iberdrola Music de Villaverde se transformará para acoger el espectacular Estadio Shakira. Este recinto de 185.000 metros cuadrados, diseñado para ser el epicentro del entretenimiento en Europa, será el escenario para esta ocasión única en Madrid y disfrutar de la música de la artista en vivo. El estadio se encuentra en Calle Laguna Dalga, Villaverde, 28021 Madrid.

Cercanías Renfe: Estación Villaverde Alto (Líneas C-4a, C-4b y C-5): A unos 15-20 minutos andando del recinto. Estación San Cristóbal Industrial (Línea C-3): Es la más cercana, a unos 10 minutos andando del acceso.

Metro: Línea 3 (Amarilla): Parada en Villaverde Alto. (Nota: Si conectas desde la Línea 6, comprueba posibles obras en el tramo de Legazpi).

Autobús (EMT): Líneas 22, 79 y T41: Te dejan en las inmediaciones de Villaverde Alto. Línea N14 (Nocturno): Para el regreso al centro (Cibeles) una vez finalice el evento.

Coche: Se sugieren algunas rutas alternativas. Se recomienda evitar la salida 7 de la M-45 (suele cortarse). A-42: Salida 9A (Villaverde / San Cristóbal). A-4: Salida 17 (Villaverde / Av. de Andalucía).



¿Dónde aparcar en el Estadio Shakira de Madrid?

El recinto suele habilitar zonas de parking, aunque las plazas son limitadas. Una zona común para dejar y recoger pasajeros es la intersección de la Calle Acebeda con Calle San Ezequiel.