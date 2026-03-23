Shakira añade tres conciertos más en Madrid tras agotar entradas y eleva a seis su residencia artística en septiembre

Shakira ampliará su residencia europea en Madrid. La artista colombiana ha añadido tres nuevas fechas —18, 19 y 20 de septiembre— a los conciertos ya anunciados para los días 25, 26 y 27, y eleva a seis sus actuaciones en la capital.

La ampliación se produce antes de que arranque la venta general de entradas, prevista para el 27 de marzo, tras varias fases de preventa. El tour Las Mujeres Ya No Lloran, con más de 421 millones de dólares de recaudación y 3,3 millones de asistentes, llegará así a España como uno de los principales eventos musicales del año.

Los conciertos se celebrarán en Iberdrola Music, en Villaverde, donde tras el Mad Cool se levantará un estadio temporal con capacidad para unas 50.000 personas en un modelo de montaje efímero.

El proyecto se articula en torno a ese recinto —el denominado Estadio Shakira— y a Macondo Park, un espacio anexo de 15 hectáreas inspirado en el universo de Gabriel García Márquez que funcionará antes y después de cada actuación con programación cultural, gastronómica y de ocio, incluido un espacio infantil. Macondo actúa como referencia simbólica del proyecto: un anclaje en la memoria cultural latinoamericana que se traduce, según la organización, en una celebración de la vida y la libertad. La propuesta se agrupa bajo el concepto ES LATINA y conecta con una realidad que ya define la ciudad: uno de cada siete residentes en Madrid es de origen latinoamericano, una presencia que está transformando su vida cultural, como ha documentado este periódico.

El diseño del recinto busca ampliar el formato del concierto tradicional. El estadio será un espacio abierto, con gradas y una infraestructura audiovisual de gran formato —incluidas pantallas traídas para la ocasión—, en línea con los grandes eventos internacionales. “Va a tener una capacidad de 50.000 personas, pero no se plantea solo como un estadio. La idea es extender la experiencia más allá del concierto”, explica Agustín Pérez Torres, socio del estudio de arquitectura VIG. “No es solo entrar, ver el concierto y salir. Se plantea como un lugar de encuentro”, añade.

La elección del recinto ha abierto un frente institucional. La Delegación del Gobierno en Madrid cuestiona que Iberdrola Music reúna las condiciones necesarias de movilidad y accesibilidad para acoger eventos de esta magnitud y ha pedido trasladar los conciertos a otros espacios. El delegado, Francisco Martín, advierte de que “la seguridad debería ser lo primero” y denuncia la falta de actuaciones en el entorno.