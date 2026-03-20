5 planes gratis en Madrid del 20 al 27 de marzo: música en directo y el Día Mundial de la Poesía

El final de mes se acerca con una oferta de conciertos, representaciones teatrales y espacios de debate

La primavera llega a la capital y lo hace acompañada de una rica oferta cultural. Una selección de propuestas para acompañar el buen tiempo con conciertos, teatro o poesía, y todo de manera completamente gratuita. La música será la gran protagonista gracias a las apuestas de Matadero y La Casa Encendida por las actuaciones en directo, mientras que un amplio repertorio de representaciones teatrales llegará a diferentes distritos de Madrid.

Además, será posible celebrar el Día Mundial de la Poesía con las actividades programadas por Ámbito Cultural de El Corte Inglés y debatir sobre la influencia de Bad Bunny en la Casa de América.

Una invitación a bailar

El centro de creación contemporánea Matadero se convertirá, el 21 y 22 de marzo, en un gran escenario para albergar la segunda edición de El Club Matadero. Una invitación a bailar al ritmo de la música de dos DJ, que darán dos sesiones de cinco horas cada una: entre las 12.00 y las 17.00. La primera de ellas tendrá lugar el sábado 21 y correrá a cargo del barcelonés John Talabot, quien realizará un recorrido por la música disco añadiendo su toque particular.

El domingo 22 de marzo será el turno de la madrileña Rachael, que se servirá de sus vinilos para proponer un viaje hacia la euforia. El fulgor de la primavera será el nexo de unión entre unas sesiones con las que los organizadores buscan presentar la música de baile (con géneros como el techno, el disco o el house) como una disciplina amplia y capaz de hacer viajar al público mediante el baile y la escucha.

Fecha: 21 y 22 de marzo.

Lugar: centro cultural Matadero (Nave 12), plaza de Legazpi, 8.

Transporte: estación de Metro de Legazpi (líneas 3 y 6).

Día Mundial de la Poesía

Como cada año desde 1999, el 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía. Para conmemorar esta fecha, Ámbito Cultural de El Corte Inglés ofrece una nutrida programación en la que se incluyen varias actividades gratuitas. Este viernes 20 de marzo, a las 19.30, se celebrará un encuentro en el que el cantautor leonés Amancio Prada compartirá sus canciones y poemas con los asistentes a la Sala de Ámbito Cultural (en la Plaza de Callao). Un día después, a partir de las 19.30, la misma ubicación será el escenario de un homenaje al recientemente fallecido Robe Iniesta. El evento repasará las letras de sus discos en solitario y abordará su figura como poeta, además de contar con la participación de artistas como Natalia Vega, La Chiado, Javier Fernández y Julia Bambolerira, quienes versionarán algunas de las canciones de Robe.

Fecha: 20 y 21 de marzo.

Lugar: Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, Plaza de Callao, 2.

Transporte: estación de metro Callao (líneas 3 y 5) o estación de metro Sol (líneas 1,2 y 3).

Teatro en la periferia

Con el objetivo de llevar el teatro a los barrios de la periferia madrileña nace el Festival Teatro a Pie de Barrio. Su primera edición arranca este 20 de marzo y se extenderá hasta el próximo día 29 con una selección de propuestas que llegarán a los distritos de Carabanchel, Latina, Moratalaz, Puente de Vallecas, Usera, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde.

El pistoletazo de salida lo darán de manera simultánea las obras Mi vida anterior, este viernes a las 19.00 en el Centro Cultural El Torito (Moratalaz), y Presente, en el Centro Cultural Valdebernardo (Vicálvaro). La programación apuesta por diferentes formatos escénicos y bajará el telón con la representación de Adolescencia Infinita, el domingo 29 en el Centro Cultural Paco Lucía (Latina).

Fecha: del 20 al 29 de marzo.

Lugar: diferentes centros culturales de la ciudad de Madrid.

El efecto de Bad Bunny, a debate

Casi dos meses después de la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl, el espectáculo que aún resuena centrará la conversación en la Casa de América. El próximo martes 24 de marzo, a las 18.00, tendrá lugar un diálogo sobre cómo el show del artista puertoriqueño ha reactivado el debate en torno a cuestiones que van más allá de la música y la cultura, como son la inmigración, la integración o el miedo identitario. Bajo el título El efecto Bad Bunny: orgullo hispano e impacto cultural en Estados Unidos, el evento se celebrará en el Salón Embajadores y contará con acceso gratuito hasta completar aforo.

Fecha: 24 de marzo a las 18.00.

Lugar: Casa de América, Plaza de Cibeles s/n.

Transporte: estación de Metro de Banco de España (línea 2).

Vuelve La Radio Encendida

Un año más, y ya van 22, La Casa Encendida se convertirá en una gran sala de conciertos con la celebración de La Radio Encendida. 11 horas consecutivas de música en directo que tendrán lugar este domingo 22 de marzo y que contarán con la participación de más de 20 grupos entre los que se encuentran nombres consagrados, como El Kanka o María Rodés, y artistas emergentes.

Las actuaciones se repartirán por los diferentes espacios del recinto y serán completamente gratuitas, aunque para acceder a los conciertos ubicados en el Patio y el Auditorio, será necesario reservar las entradas. Para que todo el mundo pueda disfrutar de la música, habrá recitales sorpresa con acceso libre, además de la actuación de los DJs de Radio 3.

Fecha: 22 de marzo desde las 12.00.

Lugar: La Casa Encendida, Ronda de Valencia, 2.

Transporte: estación de metro Embajadores (línea 3).