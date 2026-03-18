Los alérgicos afrontan una primavera difícil en España por la alta concentración de polen: “Nos encontramos ante la tormenta perfecta”

Las fuertes lluvias invernales, el aumento de las temperaturas y la contaminación anticipan una temporada de alergias fuerte en la mayoría del país

La llegada de la primavera esta temporada será especialmente complicada para las personas que tienen alergia, según las previsiones presentadas este miércoles en Madrid por la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC). La entidad advierte de que el cambio de estación traerá consigo grandes cantidades de polen debido a las fuertes lluvias registradas durante el invierno y el aumento de las temperaturas. A estos factores se suman la contaminación ambiental y el cambio climático que han transformado el patrón tradicional de las alergias al polen en la población.

Se esperan niveles de gramíneas de moderados a intensos en el centro peninsular, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid, con picos especialmente elevados en Toledo y Madrid, que podrían alcanzar niveles de unos 6.000 granos por metro cúbico. En el sur del país, los niveles serán leves en Almería y Málaga e irán de moderados en ciudades como Córdoba, Granada, Huelva y Cádiz a fuertes en Sevilla y Jaén, donde se registrarán las mayores concentraciones de polen en torno a los 8.000 granos por metro cúbico. Las provincias de Cáceres y Badajoz también tendrán una concentración elevada de gramíneas, con valores que pueden oscilar entre los 10.000 y los 12.00 granos por metro cúbico.

En Canarias los niveles serán bajos, mientras que Galicia y el norte peninsular registrarán valores de moderados a leves con unos 1.500 a 2.000 granos por metro cúbico. En el Mediterráneo, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia, también se esperan niveles leves durante la temporada.

Aunque las gramíneas son las responsables de la mayor parte de las alergias en España, no son el único tipo de polen que impacta en la salud de los pacientes. La cupresáceas, entre las que se encuentra el ciprés, el plátano de sombra; el olivo, las urticáceas o las amarantáceas alcanzan concentraciones muy elevadas en varios puntos del territorio nacional.

Los expertos señalan que la temporada de polinización comienza antes y se prolonga durante más meses debido al aumento de las temperaturas, lo que implica que la temporada de polen podría alargarse un 19% más este año, mientras que su concentración anual podría aumentar entre un 16% y un 40%. A esto se suma el aire contaminado, que no solo irrita las vías respiratorias, sino que interactúa con el polen y aumenta su capacidad para producir reacciones alérgicas. “Nos encontramos ante la tormenta perfecta para que cada vez más personas padezcan alergias respiratorias de cualquier índole y alergia al polen en particular”, ha señalado Pedro Ojeda, coordinador de la Comisión de Comunicación de la Sociedad Española de Alergología.

[Noticia de última hora. Habrá ampliación]