5 planes gratis en Madrid del 13 al 20 de marzo: el desfile de San Patricio y una feria sobre ciencia

El festival Ellas Crean repasa en su XXII edición las obras de diferentes mujeres en ámbitos como la música, la danza, el cine, la literatura y las artes visuales

Cuentan las viejas leyendas celtas que entre las colinas verdes y los bosques cubiertos de niebla de Irlanda habitan unos pequeños y escurridizos duendes llamados leprechaun. Esos seres minúsculos, de expresión pícara y con largas barbas de color rojizo, serán los protagonistas de la Semana de Irlanda en Madrid, una cita que conmemora el Día de San Patricio y que invita a todos los madrileños a disfrutar de siete días llenos de música, danza, literatura, cine, deporte y gastronomía por toda la ciudad.

La tecnología y la innovación también cobran protagonismo en la agenda cultural de la capital gracias a la Feria Madrid es Ciencia, cuya programación incluye más de 700 actividades interactivas organizadas por la comunidad educativa. Por otro lado, el II Ciclo Cultural Clásico de El Escorial permitirá al público adentrarse en los enredos amorosos y las intrigas sociales de una casa noble del siglo XVIII con la representación de Las bodas de Fígaro, una de las óperas más brillantes y vivaces de Wolfgang Amadeus Mozart. El festival Ellas Crean se presenta como una oportunidad para reivindicar el talento de las mujeres en la cultura a través de una programación multidisciplinar. Los amantes de la industria textil podrán recorrer la exposición Ecos de la moda romántica, en el Museo del Romanticismo, donde podrán contemplar prendas de Balenciaga, Pertegaz, Pedro Rodríguez o Bibian Blue, entre muchas otras figuras y casas destacadas de la moda del siglo XX y XXI.

Un brindis por la tradición celta

Madrid celebra una nueva edición de la Semana de Irlanda con un ambicioso programa de actividades, la mayoría gratuitas, que acerca la esencia más auténtica de la cultura irlandesa a todos los públicos. Entre la amplia diversidad de opciones para visitar destacan las vibrantes actuaciones de música y danza tradicional a cargo de UCD Dance Society, que inundan de energía y ritmo los espacios públicos; el emblemático desfile de San Patricio, todo un estallido de color y folclore; un concierto especial en la plaza del Callao, que invita a celebrar en plena calle; o la exposición San Patricio a través de la literatura irlandesa, que recorre la red de bibliotecas públicas municipales con lecturas y descubrimientos para todos los gustos.

Fecha: del 10 al 17 de marzo.

Lugar: distintas ubicaciones.

Transporte: estación de Metro de Gran Vía (línea 5), Sol (líneas 1, 2, 3 y Cercanías), Callao (líneas 3 y 5), Santo Domingo (línea 2) y Plaza de España (líneas 2, 3 y 10).

La cara accesible de la ciencia

La ciencia ha logrado resolver a lo largo del tiempo una lista innumerable de interrogantes pero, en ocasiones, no es sencillo comprender las respuestas. La Feria Madrid es Ciencia es un evento de divulgación científica dirigido al público general y a la comunidad educativa que busca acercar la investigación, la tecnología y la innovación a la ciudadanía.

Organizada por la Fundación para el Conocimiento madri+d de la Comunidad de Madrid, la edición de 2026 se celebrará del 19 al 21 de marzo en el espacio de innovación La Nave, en Madrid. Allí, universidades, centros de investigación y estudiantes compartirán actividades y exposiciones científicas abiertas al público. Este año, la feria también abordará la tríada de eclipses que será visible en España entre 2026 y 2028 con actividades y un acto de presentación que servirá como pistoletazo de salida a la llegada de este fenómeno a la Península.

Fecha: del 19 al 21 de marzo, de las 10.00 a las 19.00.

Lugar: La Nave, calle de Cifuentes, 5.

Transporte: estación de Metro de Villaverde Bajo-Cruce (línea 3).

Un viaje al siglo XVIII

El Ayuntamiento de El Escorial impulsa una nueva edición de su Ciclo Cultural Clásico, una iniciativa dirigida a acercar la música y las artes escénicas al público local. La programación, que se celebra en el salón de actos de la Casa de Cultura Pilar Herranz con retransmisiones en diferido procedentes del Teatro Real, incluye el próximo 14 de marzo la proyección de la ópera Las bodas de Fígaro, una de las comedias musicales más célebres del repertorio lírico.

Estrenada en Viena en 1786, la obra narra una jornada de intrigas en la casa del conde de Almaviva, donde Fígaro y Susanna tratan de casarse mientras sortean los intentos del conde por seducir a la joven criada. A través de una sucesión de equívocos, disfraces y conspiraciones domésticas, la pieza combina humor y crítica social, reflejando con agudeza las tensiones entre clases en la Europa de finales del siglo XVIII. Su autor, Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), es considerado uno de los compositores más influyentes de la historia de la música occidental.

Fecha: 14 de marzo a las 18.30.

Lugar: Casa de Cultura Pilar Herranz, calle del Sagrado Corazón, 5.

Transporte: línea de bus 661 (desde el intercambiador de Moncloa).

Talento multidisciplinar

La música, la danza, la poesía y el teatro confluyen en el festival Ellas Crean, una cita que reúne a diferentes mujeres en torno al arte y que encarrila su tramo final. Entre el 13 y el 15 de marzo el público podrá disfrutar de dos citas destacadas que reflejan su carácter multidisciplinar y su enfoque en la visibilidad de las creadoras. El sábado 14 de marzo, el Centro Cultural Eduardo Úrculo acoge el concierto Un motivo para volver, de Lucía Espín, un proyecto que explora el flamenco contemporáneo desde una mirada femenina, mientras que el domingo 15 de marzo el Museo Arqueológico Nacional presenta la pieza de danza Halo (Las voces del viento), de Melania Olcina, como parte del programa Danza en los Museos, que integra la creación coreográfica en espacios patrimoniales.

Fecha: del 5 al 15 de marzo.

Lugar: distintas ubicaciones.

Puntadas del Romanticismo

Entre encajes, sedas y volúmenes cuidadosamente trabajados, Ecos de la moda romántica propone en el Museo Nacional del Romanticismo un diálogo inesperado entre el siglo XIX y la moda contemporánea. La exposición, que puede visitarse hasta el 17 de mayo de 2026, reúne más de 40 piezas de diseñadores históricos y actuales como Cristóbal Balenciaga, Pedro Rodríguez o Bibian Blue, estableciendo un puente entre la tradición romántica y la reinterpretación contemporánea de sus códigos estéticos. Los figurines y trajes emblemáticos de Rodríguez, por ejemplo, se presentan junto a las salas permanentes del museo, recordando la influencia continua de esta corriente en la creatividad actual. Las entradas al Museo del Romanticismo son gratuitas entre el 20 de febrero y el 20 de marzo.

Fecha: del 4 de marzo al 7 de julio (de martes a sábado, de 9.30 a 18.30; los domingos y festivos de 10.00 a 15.00).

Lugar: Museo del Romanticismo, calle de San Mateo, 13.

Transporte: estación de Metro de Tribunal (líneas 1 y 10) y Alonso Martínez (líneas 4, 5 y 10).