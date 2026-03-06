5 planes gratis en Madrid del 6 al 13 de marzo: un festival de luz y un concierto de instrumentos antiguos

El último mes del invierno ya está en marcha, quedan pocos días para que llegue la primavera y los planes en Madrid, poco a poco, suben de temperatura. La capital aumentará su brillo con el Festival LuzMadrid, que en la edición de este año vestirá el paisaje urbano con 15 instalaciones artísticas. Los conciertos, infaltables en la agenda, también ofrecen una amplia variedad de ritmos: desde los sonidos de instrumentos antiguos hasta la elegancia del tango.

La faceta artística de Madrid hace que la ciudad sea el hogar de paso para las exposiciones de artistas de todo el mundo. En el Espacio Cultural Núñez de Balboa, el foco está en la exposición de acuarelas Naturaleza viva, de la artista Feli Bernardo. En Casa de América habrá una agenda de actividades para conmemorar el Día de la Mujer.

El festival de luz

La tercera edición del Festival LuzMadrid vestirá el paisaje urbano con 15 instalaciones artísticas en 12 ubicaciones. En esta oportunidad, el festival ocupará diferentes distritos de la ciudad, teniendo a Arganzuela como eje central y ubicándose también en Retiro, Centro, Chamberí y Carabanchel. Las luces brillarán en espacios como Matadero, la Casa del Reloj, Nave de Terneras, Madrid Río y la Colonia del Pico del Pañuelo, con la propuesta de un recorrido especialmente valioso como paisaje urbano y patrimonial.

El festival utiliza la luz como lenguaje creativo para “pintar” espacios públicos de Madrid. Durante varias noches, instalaciones lumínicas diseñadas por artistas nacionales e internacionales iluminarán plazas, fachadas, calles, edificios emblemáticos y zonas urbanas, ofreciendo un espacio ideal para inmortalizar el recuerdo en fotos.

Fecha: del 12 al 14 de marzo.

Lugar: diferentes puntos de Madrid. Ver mapa

Música del mundo

Ana Alcaide, investigadora de antiguas tradiciones y culturas, ofrece un concierto en compañía del multiinstrumentista estadounidense Bill Cooley. Alcaide es un referente el folk y las llamadas músicas del mundo. Su propuesta, basada en la fusión musical, invita a tender puentes entre diferentes culturas. La refuerza mediante el uso de instrumentos antiguos, como el laúd y la nyckelharpa, un instrumento tradicional de origen sueco también conocido como viola de teclas.

La entrada al concierto es libre. Una hora antes del acto se distribuirá un tercio del aforo en taquilla y 110 entradas para ver el acto desde el Salón Azul.

Fecha: viernes 6 de marzo, a las 19.00.

Lugar: Centro Cultural Casa de Vacas.

Transporte: estación de metro Retiro (línea 2). Autobuses de las líneas 2, 20 y 28.

Tango y folclore argentino

En Madrid también se baila tango. Veronika Silva y César Angeleri ofrecen un concierto íntimo en que el tango y el folclore argentino danzan en armonía. El repertorio incluye clásicos de todos los tiempos, con tangos, valses, milongas, huaynos, marineras o zamba, reinterpretados desde la guitarra de Angeleri y la voz de Silva.

Estos artistas argentinos interpretan sus versiones de obras de compositores como Carlos Gardel, Astor Piazzolla, Atahualpa Yupanqui, entre otros.

Fecha: viernes 13 de marzo, a las 19.00.

Lugar: Centro Cultural Antonio Machado.

Transporte: estación de metro Alsacia (línea 2). Autobús de la línea 4.

8M en Casa de América

El Día Internacional de la Mujer se conmemora el 8 de marzo, y en Casa de América han diseñado una agenda con actividades que ponen en valor el papel de las mujeres en la historia, la cultura, la economía y el pensamiento iberoamericano.

Una de las actividades es la conferencia Una monárquica en tiempos de revolución. María Antonia Bolívar, hermana del Libertador (1777-1842), a cargo de Inés Quintero, historiadora de la Universidad Central de Venezuela. La historia de María Antonia Bolívar, subraya la descripción de la actividad, “es trascendente en muchos sentidos: no solo violentó las convenciones de su tiempo respecto al lugar de la mujer en la sociedad al tomar partido, defender sus convicciones políticas, atender y administrar su patrimonio, sino también permite comprender con mayor profundidad y amplitud de miradas la complejidad y magnitud del proceso de la Independencia, de la guerra y de la construcción de la República”. Se trata de una mirada “más emotiva, humana y también femenina, despojada del bronce y de la épica de las historias patrias y el culto a Bolívar”.

La entrada es libre con inscripción en este enlace.

Fecha: viernes 13 de marzo, alas 19.00.

Lugar: Centro Cultural Antonio Machado.

Transporte: estación de metro Alsacia (línea 2). Autobús de la línea 4.

Acuarelas y naturaleza

En la exposición Naturaleza viva, la artista Feli Bernardo retrata los colores y las formas del entorno natural con acuarelas. Son obras realistas que muestran paisajes y escenas que transportan al espectador a un escenario al aire libre.

El trabajo de Bernardo incluye numerosos paisajes pintados con acuarelas y le ha dado un reconocimiento internacional. De hecho una de sus obras, nombrada Camino al sol, está seleccionada para participar en la exposición internacional Fabriano en Acquarello 2026, en Bolonia, Italia, junto a acuarelistas de más de 80 países.

Fecha: hasta el 31 de marzo.

Lugar: Espacio Cultural Nuñez de Balboa.

Transporte: estación de metro Velásquez (línea 2).