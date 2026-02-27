5 planes gratis en Madrid del 27 de febrero al 6 de marzo: la amplia oferta de Matadero y una mezcla de danza y teatro

Personas caminan y hacen actividad física por el Cerro del Tío Pío, el pasado mes de agosto.

Febrero baja la persiana con una variada programación cultural que permite elegir entre exposiciones, cine o conciertos sin gastar un solo euro

Tras dejar atrás el Carnaval y el Año Nuevo Chino, el mes más corto del año llega a su fin con una gran selección de planes gratuitos. Una amplia oferta artística da forma a la Semana del Arte en Matadero, y también será posible disfrutar del arte latinoamericano en la Casa de América. El concierto de Xabier Díaz permitirá viajar a Galicia a través de su música tradicional, mientras que la obra de danza-teatro Un poyo rojo promete no dejar a nadie indiferente.

Semana del Arte en Matadero

El centro de creación contemporánea Matadero inaugura la Semana del Arte, que arrancará el próximo 2 de marzo y se extenderá hasta el día 8. La programación contará con actividades completamente gratuitas, como la exposición Pulgar de la madrileña Mónica Mays, ubicada en la Nave 0 con una selección de esculturas que invita a investigar el modo en que elementos como el afecto, el deseo o la violencia circulan a través del mito y la materia. Además, el Centro de residencias artísticas (ubicado en la Nave 16) abrirá sus puertas para mostrar el trabajo realizado por los artistas residentes durante el último trimestre.

Fecha: del 2 al 8 de marzo.

Lugar: centro cultural Matadero, plaza de Legazpi, 8.

Transporte: estación de Metro de Legazpi (líneas 3 y 6).

Una mezcla de teatro, danza y acrobacias

El dúo compuesto por los argentinos Luciano Rosso y Nicolás Poggi lleva al Centro Cultural Nicolás Salmerón (Chamartín) su obra Un poyo rojo, un espectáculo que combina danza contemporánea con teatro físico y humor para explorar las relaciones entre dos hombres. En la pieza, ambos protagonistas y una radio coinciden en un vestuario en el que se enfrentan, desafían y seducen.

Gestada en 2008, la obra no tardó en consolidarse y comenzar a viajar por todo el mundo hasta alcanzar países de Europa, Asia, América y Oceanía, convirtiéndose en una de las propuestas de danza-teatro más reconocidas a nivel internacional. Ahora regresa a la capital española para una función gratuita este 27 de febrero a las 19.00.

Fecha: 27 de febrero, a las 19.00.

Lugar: Centro Cultural Nicolás Salmerón, calle Mantuano 51.

Transporte: estación de Metro Concha Espina (línea 9) y Prosperidad (línea 4).

Arte latinoamericano en Casa América

Desde el 25 de febrero y hasta el próximo 7 de marzo, la Casa de América albergará la exposición Fronteras móviles. Arte latinoamericano en tránsito. La muestra presenta piezas procedentes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, República Dominicana y Venezuela, con las que propone abordar el arte contemporáneo desde la experiencia del desplazamiento y la transformación constante. Las obras seleccionadas abordan diferentes disciplinas como pintura, fotografía, escultura o arte textil para poner en cuestión la representación de Latinoamérica como territorio homogéneo.

Fecha: del 25 de febrero al 7 de marzo.

Lugar: Casa de América, calle del Marqués del Duero, 2.

Transporte: estación de Metro de Banco de España (línea 2).

Música tradicional gallega

El músico Xabier Díaz, uno de los nombres más reconocidos de la música tradicional gallega, actuará este sábado 28 de febrero en el Centro Cultural Casa del Reloj (Arganzuela). Interpretará una selección de temas de sus últimos discos, acompañado por los artistas Iván Costa, Roberto Grandal y Virxilio da Silva. Juntos conforman un cuarteto con instrumentos tradicionales como la pandereta, la zanfona o el acordeón. La obra artística de Díaz es reconocida por su labor de recuperación de la música tradicional, además de ser aclamado por su trabajo con la pandereta y el pandero cuadrado.

Fecha: 28 de febrero, a las 19.00.

Lugar: Centro Cultural Casa del Reloj, Paseo de la Chopera 6.

Transporte: estación de Metro Legazpi (líneas 3 y 6). Autobuses líneas 18,62 y 78.

Fin del ciclo dedicado a Michel Franco

El ciclo cinematográfico dedicado al cineasta Michel Franco y organizado por la Fundación Casa de México llega a su fin con las dos últimas proyecciones. El 27 de febrero se podrá disfrutar de El último paciente: Chronic, la historia de un enfermero introvertido con tendencias depresivas que ayuda a enfermos terminales. Un día después se proyectará Después de Lucía, una cinta que narra cómo tras la muerte de su madre la joven Alejandra y su padre abandonan la costa para empezar una nueva vida en México D.F.

Michel Franco en la alfombra roja del Festival de Roma, el 21 de octubre. Daniele Venturelli (WireImage)

El director Michel Franco es considerado como uno de los principales exponentes del cine mexicano. No en vano, ha cosechado galardones y participaciones en festivales tan relevantes como Cannes, Venecia, Berlín o San Sebastián.

Fecha: 27 y 28 de febrero, a las 19.00.

Lugar: Fundación Casa de México en España, Calle de Alberto Aguilera, 20.

Transporte: estación de Metro San Bernardo (líneas 2 y 4) y autobuses líneas 21, 147 y C03.