Miles de personas se manifiestan en Madrid contra la política sanitaria de Ayuso

Miles de personas recorren este domingo el centro de Madrid en una manifestación contra la política sanitaria del Gobierno del PP de Isabel Díaz Ayuso.

Los manifestantes, convocados por sindicatos y asociaciones vecinales, piden al Gobierno regional que frene la privatización de servicios al grito de “o tienes talonario o te vas para el otro barrio”

Unas 8.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno en Madrid (80.000 según los convocantes), han salido a las calles de Madrid este domingo para protestar contra las políticas sanitarias del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Los manifestantes, convocados por sindicatos y asociaciones vecinales, han salido a las 12.00 de la plaza de Neptuno y han marchado hasta la Puerta del Sol, frente a la sede del Ejecutivo regional, donde han clamado: “Pobre sanidad, o tienes talonario o te vas para el otro barrio”, en referencia a las privatizaciones de servicios sanitarios en la comunidad.

Entre las reivindicaciones, los manifestantes han reclamado un refuerzo al servicio de atención primaria, mayor apoyo a la red de salud mental y la reducción de las listas de espera quirúrgicas y de pruebas diagnósticas. Las listas de espera de Madrid han aumentado un 63,7% entre agosto de 2019, cuando Ayuso accedió al poder, y agosto de 2025.

Una mujer con una pancarta durante la manifestación en defensa del sistema público de salud de Madrid este domingo. Rafael Bastante (Europa Press)

El presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Jorge Nacarino, ha encabezado la marcha junto al resto de colectivos convocantes, y ha señalado que “no van a parar, van a seguir en la calle y denunciando hasta que se sienten a cambiar esta política sanitaria” y que la solución al “deterioro sanitario” en la región es “aumentar la financiación, los profesionales y poner en el centro del sistema a la Atención Primaria”.

A la manifestación también han asistido el secretario general del PSOE en Madrid, Óscar López, la líder del partido en la capital, Reyes Maroto, y las portavoces de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y el Ayuntamiento, Rita Maestre.

Bergerot ha denunciado que los madrileños “tienen que esperar mucho más para ver al médico de cabecera y a un especialista” y que la ciudadanía “está harta de tener que elegir entre seguir esperando o tener que pagar”. En la misma línea ha intervenido Maestre: “Grupos como Quirón o Rivera Salud se han forrado a costa de la sanidad madrileña; lo que están haciendo es esquilmar un derecho fundamental y que, mientras algunos se enriquecen con miles de millones de euros anuales, en Madrid hay 600.000 personas que no tienen un pediatra asignado o un médico de cabecera, o hay citas que tardan un año y medio en llegar”.

Por su parte, López ha aludido a la presidenta de la Comunidad, al acusarla de “robar el dinero de la sanidad pública” para ofrecerlo a “negocios privados”. “[Esto] acaba en áticos de lujo”, ha señalado en referencia a la compra por parte de Alberto González Amador, pareja de Ayuso madrileña, del ático que ambos disfrutaban en alquiler por 5.000 euros al mes y que durante mucho tiempo fue objeto de polémica por la falta de detalles sobre la operación.