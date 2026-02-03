Siete años esperando el nuevo hospital público que prometió Ayuso

En marzo de 2019, Isabel Díaz Ayuso prometió la construcción de un hospital público para la Sierra Norte madrileña, que estaría en Lozoyuela. Lo hizo cuando era la candidata del PP para las elecciones autonómicas de ese año. En los comicios de 2021, ya como presidenta regional y con la reelección como objetivo, repitió la promesa. Un año después, con la mira en su tercera legislatura consecutiva, Ayuso volvió a impulsar el mismo proyecto. Hasta ese momento, todavía no se había puesto ni la primera piedra. Han pasado siete años y la promesa por fin parece estar convirtiéndose en una realidad. Un avance significativo figura en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, con la licitación del contrato para el “control de calidad de las obras de construcción del centro hospitalario de cuidados y recuperación funcional Sierra Norte”. Las obras comenzaron en el verano del año pasado y la previsión, según explican en la Consejería de Sanidad, es que esté concluido a principios de 2027 y beneficie a 25.000 habitantes de la región.

La licitación fue publicada el 15 de enero en el BOCM. Se trata de un contrato, se lee en el documento, “a adjudicar por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios”. El valor estimado del contrato es de 226.704 euros y el plazo para la recepción de ofertas es hasta el 6 de febrero. La vigencia, según lo detallado en el boletín, será de 13 meses a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato. El Ejecutivo regional ha confirmado a El PAÍS que “la previsión es que este centro esté concluido a principios de 2027”, ajustándose al tiempo de espera que anunciaron el verano pasado cuando comenzaron las obras, con una duración prevista de 18 meses.

A pesar de que la construcción del hospital de la Sierra Norte ya está en marcha, desde la oposición critican la demora que ha tenido el Ejecutivo regional para cumplir una promesa que se remonta a 2019, con la primera campaña de Ayuso. Carlos Moreno, portavoz de sanidad del PSOE, le achaca un “ridículo” a la presidenta madrileña por la promesa que hizo en marzo de aquel año. “Estamos en 2026. Son siete años más tarde sin el hospital construido y sigue demorando su construcción”, protesta. Moreno afirma que la Comunidad de Madrid “lleva años sin inaugurar un hospital público” y le resta peso al centro sanitario Isabel Zendal: “Es el único que ha concluido y está vacío. No tiene habitaciones ni unidades de hospitalización. Últimamente se usa para campañas de vacunación puntuales”. Moreno también critica que “se han venido construyendo hospitales privados al calor de que no hay nuevos centros públicos para atender al aumento de la población”.

Marta Carmona, diputada de Más Madrid, comenta que un centro sanitario como el de la Sierra Norte es “bienvenido”, pero matiza que la comunidad “mantiene el problema de colocar los hospitales de media estancia en localizaciones remotas ―excepto para quien vive en la zona―, y que ponen muy difícil a pacientes y familiares el acompañamiento”. Carmona, además, anota que la población en Madrid “no para de crecer” y, sin embargo, la dotación presupuestaria de los hospitales públicos y de la atención primaria “no es proporcional” a ese aumento poblacional.

Desde la Consejería de Sanidad responden que se han hecho obras importantes en Madrid en materia de centros sanitarios: el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, la remodelación del Hospital 12 de octubre y el nuevo bloque quirúrgico y centro oncológico del Hospital Gregorio Marañón.

El Ejecutivo regional justifica que “la situación de la Comunidad de Madrid en estos momentos hace que sea más necesario reformar y ampliar las infraestructuras existentes, y potenciar los cuidados crónicos, de salud mental y de media estancia”.

Asimismo, detalla que, “en estos momentos, hay numerosos proyectos en marcha para ampliar/reformar los hospitales públicos madrileños”. La consejería destaca la ampliación en los centros Infanta Leonor, Niño Jesús y del hospital del Sureste; la reforma integral del Gregorio Marañón; la fase III del Hospital Clínico San Carlos ―que incluye un nuevo centro de cirugía mayor ambulatoria o un nuevo espacio de oftalmología―; la ampliación y reforma del Hospital de Móstoles; el Hospital La Paz (futura Ciudad de la Salud); la residencia para pacientes de ELA y recuperación funcional en la antigua Residencia de Puerta de Hierro; el nuevo Hospital de Día de Salud Mental Infanto-Juvenil del José Germain y la futura reforma del Hospital Virgen de la Poveda.

Desde Más Madrid, la diputada Carmona reconoce que la comunidad está “más o menos bien cubierta” en cuanto a que hay infraestructura sanitaria cerca de las poblaciones. Sin embargo, alerta de que falta impulsar el desarrollo. “Hay hospitales construidos que se pueden ampliar, eso no está mal planteado, pero hay que invertir y aumentar los servicios”, dice. También tiene reparos a cómo se han gestionado algunos proyectos: “El Hospital Infanta Leonor, en Vallecas, es pequeño, pero da servicio a una zona grande y muy habitada. La Unidad del Dolor, en vez de desarrollarla el propio hospital, lo que ha hecho es dársela a una empresa. Si el crecimiento del sistema sanitario va a ser así, tenemos un problema".

El nuevo Hospital de Cuidados y Recuperación Funcional Sierra Norte, con un presupuesto de 34,5 millones de euros, ocupará 10.500 metros cuadrados y se situará junto al helipuerto de emergencias de Lozoyuela, cerca de la autovía A-1. El centro tendrá un centenar de camas y, según lo informado por la Comunidad cuando comenzaron las obras, “sus habitaciones destacarán por un carácter doméstico y cálido, minimizando el aspecto sanitario”.

El centro prevé beneficiar a aproximadamente 25.000 habitantes de la zona norte de la región y promete estar dotado con “la más moderna tecnología y con profesionales de la máxima cualificación”.