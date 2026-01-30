Ir al contenido
Madrid
Atropellos

Una mujer de 71 años resulta gravemente herida al ser atropellada en una calle sin paso de peatones en Madrid

El suceso ha ocurrido esta mañana en la calle de Príncipe de Vergara. La víctima ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo y un traumatismo de cadera y de pierna izquierda

Agencias
Madrid -
Una mujer de 71 años ha resultado gravemente herida la mañana de este viernes tras sufrir un atropello a la altura del número 140 de la calle Príncipe de Vergara, en una zona no habilitada para el paso de peatones, según ha informado Emergencias Madrid.

Los hechos se han producido en torno a las 9.00. Hasta el lugar se han trasladado efectivos del Samur-Protección Civil para atender a la víctima, que se encontraba inconsciente por un traumatismo craneoencefálico severo y un traumatismo de cadera y de pierna izquierda, según ha informado el supervisor del Samur Juan José Mediavilla a través de las redes sociales de Emergencias Madrid. Los sanitarios han intubado a la mujer y la han trasladado en estado grave al Hospital Gregorio Marañón. La Policía Municipal ha escoltado el convoy hasta el hospital.

La unidad judicial de Tráfico de Policía Municipal de Madrid se ha encargado del atestado y asume la investigación del suceso, que ha ocurrido en un punto no habilitado para el paso de peatones.

