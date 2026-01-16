5 planes gratis en Madrid del 16 al 23 de enero: un ciclo de cine español y proyecciones de directores emergentes

Un grupo de personas durante una actuación del Teatro de Autómatas, en Matadero Madrid, el 3 de enero de 2026.

Exposiciones para toda la familia, actuaciones musicales y los actos por el patrón de los animales son algunas de las propuestas de la semana

Enero alcanza su ecuador y las fiestas navideñas parecen ya un lejano recuerdo. La capital recupera su ritmo habitual y sigue ofreciendo planes completamente gratuitos con los que amenizar la vuelta a la rutina. Carabanchel acoge la 44ª edición de su Semana de Cine Español, mientras que la Casa de México se convierte en otro destino ideal para los amantes del séptimo arte.

Aquellos que prefieran recorrer exposiciones de lo más variadas podrán hacerlo en lugares como Matadero y La Casa Encendida, aunque también será posible disfrutar de actuaciones musicales en directo o celebrar el patrón de los animales.

Ciclo cinematográfico

El distrito de Carabanchel vuelve a convertirse en un escaparate para algunas de las mejores películas nacionales estrenadas durante el último año. La 44ª edición de su Semana de Cine se inauguró este 15 de enero con un acto en el Auditorio Casa de Música, pero no será hasta el día 19 cuando arranquen unas proyecciones que se extenderán hasta el 25 de enero.

Estas se celebrarán en el Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter y en el Centro Cultural San Francisco La Prensa, tanto en sesiones de mañana como de tarde. La emisión de las cintas irá precedida de la de los cortos finalistas del Certamen de Cortometrajes. Las sesiones infantiles tendrán que esperar hasta los días 24 y 25, a las 12.00, mientras que la última proyección será el día 25 a las 18.00.

Fecha: del 15 al 25 de enero ( consultar programación completa ).

Lugar: Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter (C/ de la Verdad 29) y Centro Cultural San Francisco La Prensa (C/Aliseda 4).

Transporte: estación de Metro Urgel (línea 5) y autobuses líneas 34, 108 y 118.

Una exposición para jugar

El centro cultural Matadero acoge la exposición Se necesita un pueblo para mover un desierto, de María Jérez. La artista presenta una propuesta para participantes de todas las edades en la que invita a imaginar, compartir y experimentar en torno al arte. Para ello rediseña la idea de playground (patio del recreo en inglés) para adentrarse en un espacio de juegos que se transforma y muta con las interacciones y movimientos de los visitantes. El acceso es gratuito, previa reserva de entradas, y en turnos de 80 minutos.

Fecha: del 16 de enero al 8 de febrero. De martes a domingo en diferentes horarios.

Lugar: centro cultural Matadero, plaza de Legazpi, 8.

Transporte: estación de Metro de Legazpi (líneas 3 y 6).

Arte en familia

Una visita guiada para disfrutar del arte con toda la familia. Esa es la propuesta que trae la Casa Encendida para este 17 de enero a las 12.00. Un recorrido adaptado para todos los públicos por la exposición Oro tejido con paja, de los artistas Elena Mendizabal y Joan Roam. La muestra propone dos exposiciones en una para conocer una selección de obras de ambos creadores, quienes trabajan la escultura como herramienta para transmitir la necesidad de conectar con el hacer manual.

Fecha: 17 de enero a las 12.00

Lugar: La Casa Encendida, Ronda de Valencia, 2.

Transporte: estaciones de Metro de Acacias (línea 5) y Embajadores (línea 3).

Nuevo flamenco

El 17 de enero también será posible disfrutar de la flauta de Juan Parrilla. El Centro Sociocultural García Lorca será el escenario en el que este artista de formación clásica mostrará su fusión entre el arte más académico y el flamenco más profundo. Miembro de una de las estirpes más reconocidas del género, los Parilla de Jerez, es considerado como uno de los máximos exponentes del nuevo flamenco. La cita se celebrará a las 19.00, con acceso gratuito hasta completar aforo.

Fecha: 17 de enero a las 19.00

Lugar: Centro Sociocultural García Lorca, Eugenia de Montijo, 105.

Transporte: estación de Metro Carabanchel Alto (línea 11).

Fiestas de San Antón

La Junta Municipal del Distrito Centro organiza, del 16 al 18 de enero, las festividades de San Antón, el patrón de los animales. La inauguración tendrá lugar este viernes 16 a las 18.00, con el pregón que correrá a cargo del director territorial de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), Luis Natalio Royo. La programación incluye actuaciones musicales, además de actividades lúdicas y talleres con los que visibilizar la labor realizada por los perros guía.

Fecha: del 16 al 18 de enero.

Lugar: Palacio de Cibeles (Montalbán, 1) y otras ubicaciones del Distrito Centro.

Transporte: estación de Metro Banco de España (línea 2).