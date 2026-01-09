Un muerto tras una explosión que provoca el derrumbe de parte de un edificio en Carabanchel

Una explosión hacia las 16.10 horas de esta esta tarde ha provocado el derrumbe de parte de un edificio, concretamente parte del forjado de la fachada, en la calle Azcoitia a la altura del número 19, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional que se encontraban desplazadas en la zona. Los servicios de Emergencias que han acudido al lugar han confirmado que hay una persona fallecida y un herido grave. Los bomberos han rescatado a cuatro personas.

Además el Samur ha confirmado ocho heridos leves, que habrían sido atendidos en el lugar de los hechos. Las primeras imágenes dejan ver que la explosión se habría producido en una de las plantas más altas del inmueble, la cuarta, según las mismas fuentes.

Los bomberos del ayuntamiento de Madrid han extinguido las llamas que afectaban a la cocina y terraza de una vivienda", confirman desde los servicios de Emergencia. “El fuego ha caído sobre algunos toldos de la fachada pero no ha provocado más daños en el interior de otras viviendas”, aclaran las mismas fuentes. “Se ha producido una gran carga de humo que los bomberos han ventilado”, han informado los servicios de Emergencia a su llegada al lugar de los hechos.

El Samur ha atendido a una mujer con quemaduras leves en las manos y una crisis de ansiedad, pero no ha requerido traslado a hospital. Policía Municipal de Madrid está regulando el tráfico y colaborando en la identificación de los vecinos afectados. Por su parte, el Samur Social ha ofrecido alojamiento de emergencia a la familia de la vivienda donde se ha originado el fuego.