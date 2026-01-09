Ir al contenido
_
_
_
_
Madrid
EXPLOSIONES

Un muerto tras una explosión que provoca el derrumbe de parte de un edificio en Carabanchel

Policía Nacional está actuando en la zona pero no confirma aún el número de heridos

Patricia Ortega Dolz
Patricia Ortega Dolz
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Una explosión hacia las 16.10 horas de esta esta tarde ha provocado el derrumbe de parte de un edificio, concretamente parte del forjado de la fachada, en la calle Azcoitia a la altura del número 19, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional que se encontraban desplazadas en la zona. Los servicios de Emergencias que han acudido al lugar han confirmado que hay una persona fallecida y un herido grave. Los bomberos han rescatado a cuatro personas.

Además el Samur ha confirmado ocho heridos leves, que habrían sido atendidos en el lugar de los hechos. Las primeras imágenes dejan ver que la explosión se habría producido en una de las plantas más altas del inmueble, la cuarta, según las mismas fuentes.

Los bomberos del ayuntamiento de Madrid han extinguido las llamas que afectaban a la cocina y terraza de una vivienda", confirman desde los servicios de Emergencia. “El fuego ha caído sobre algunos toldos de la fachada pero no ha provocado más daños en el interior de otras viviendas”, aclaran las mismas fuentes. “Se ha producido una gran carga de humo que los bomberos han ventilado”, han informado los servicios de Emergencia a su llegada al lugar de los hechos.

El Samur ha atendido a una mujer con quemaduras leves en las manos y una crisis de ansiedad, pero no ha requerido traslado a hospital. Policía Municipal de Madrid está regulando el tráfico y colaborando en la identificación de los vecinos afectados. Por su parte, el Samur Social ha ofrecido alojamiento de emergencia a la familia de la vivienda donde se ha originado el fuego.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Patricia Ortega Dolz
Patricia Ortega Dolz
Es reportera de EL PAÍS desde 2001, especializada en Interior (Seguridad, Sucesos y Terrorismo). Ha desarrollado su carrera en este diario en distintas secciones: Local, Nacional, Domingo, o Revista, cultivando principalmente el género del Reportaje, ahora también audiovisual. Ha vivido en Nueva York y Shanghai y es autora de "Madrid en 20 vinos".
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Nueve incendios en viviendas, 77 peleas y 17 robos con fuerza en la Nochevieja madrileña

Patricia Ortega Dolz | Madrid

Misión resucitar el tren fantasma de Aguirre: el Estado evalúa una revolución en el transporte público del suroeste de Madrid

Juan José Mateo | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 39,85€
escaparate
Calentador de manos eléctrico con 4 niveles de temperatura y una duración de hasta 9 horas. COMPRA POR 12,63€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (73% DE DESCUENTO)
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_