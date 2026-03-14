México cambia de estrategia y alza la voz contra la desinformación del trumpismo

Lidiar con Donald Trump no es sencillo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo sabe. Desde que el republicano regresó a la Casa Blanca, en Palacio Nacional han soportado sus amenazas, ya sea en forma de aranceles o de presionar con la idea de lanzar un ataque en territorio mexicano contra los carteles. La mandataria ha llegado a justificar las formas diciendo que esa es la forma de comunicar de su homólogo. Sin embargo, los embates del presidente estadounidense no llegan solos. Siempre se han replicado con ayuda de la maquinaria MAGA (Make America Great Again). En semanas recientes, México ha cambiado de estrategia y ha decidido no quedarse callado ante los ataques antimexicanos y comienza a perder el miedo a alzar la voz contra la desinformación trumpista.

Los ataques a México desde la burbuja de la ultraderecha han sido estratégicos y se han repetido en medios conservadores como Fox News y Newsmax, y de corte más radicales como Breitbart o The Federalist. Uno de los casos recientes responde a los señalamientos del periodista y consultor político Peter Schweizer, quien denuncia la injerencia de México en la política interna estadounidense en su libro The Invisible Coup (El golpe de Estado invisible).

Esteban Moctezuma Barragán, el embajador de México en Washington, fue uno de los primeros en reaccionar al libro. Lo hizo en febrero mediante una entrevista a Fox News en la que rechazó las acusaciones de que los consulados mexicanos estaban organizando la resistencia contra Donald Trump.

“Hemos visto que hay una enorme campaña de desinformación que busca, a veces, magnificar sucesos. Otras, de plano, mentir e inventar cosas que no sucedieron”, señala Roberto Velasco, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y uno de los principales estrategas en la relación de México con Estados Unidos. “Es importante que el Gobierno de México sea una fuente de información real y de esta forma, obviamente, combatir estos bulos”, afirma vía telefónica el funcionario. Este viernes, el subsecretario dedicó una larga publicación en las redes sociales para reducir el libro de Peter Schweizer a “una ficción sensacionalista” que fracasa en hacer una lectura moderna de la relación entre los países norteamericanos.

Velasco explica que la estrategia no está centrada en un grupo en particular, pero dice que sí se han identificado personajes a los cuales han decidido que es importante responderles. Si bien no los nombra, en semanas recientes, el subsecretario ha respondido en las redes sociales a personajes como Laura Loomer, una figura de la extrema derecha con casi dos millones de seguidores en X. La influyente influencer trumpista afirmó que el operativo en Tapalpa, Jalisco, fue conducido por Estados Unidos y que la muerte del Mencho fue respondida por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con un asalto al aeropuerto de Guadalajara con hombres armados.

“Hemos tratado de aumentar los esfuerzos que estamos haciendo para dar a conocer lo que está haciendo el Gobierno de México y lo que realmente está sucediendo en nuestro país”.

Esteban Moctezuma en Ciudad de México, en septiembre de 2024. Moisés Pablo Nava (Cuartoscuro)

La caída del Mencho es un buen ejemplo que ayuda a ilustrar el cambio de estrategia. La Embajada de México en Estados Unidos y la Cancillería usaron sus cuentas en X para intentar apagar los múltiples bulos que se soltaron en las horas posteriores a la muerte del capo. Otra muestra de esta campaña se hizo pública este viernes, con la entrevista que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, concedió en exclusiva a NewsMax. En este diálogo se intentó reforzar la narrativa de que es el Gobierno mexicano quien planeó y operó la caída del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación y que esta se enmarcaba en el inicio de una nueva fase de la estrategia de seguridad.

Otra muestra es la respuesta de Velasco a la columna titulada ¿Es México un enemigo de Estados Unidos?, firmada por Bill O’Reilly, un comentarista político conservador y presentador de televisión estadounidense. “Nuestra cooperación se basa en la responsabilidad compartida, no en presiones externas”, dice el funcionario de la SRE en un pequeño fragmento de la respuesta que enumera los logros de la cooperación bilateral para hacer frente al narcotráfico y a los carteles en ambos lados de la frontera.

“Hay grupos en los dos países que buscan generar un conflicto con Estados Unidos y están promoviendo este tipo de ideas”, señala Velasco. “Las finalidades probablemente son diversas, pero por eso hemos decidido que tenemos que estar muy presentes en ese debate público. Nos toca también desde la diplomacia estar en un tema también de información y de comunicación”, afirma el funcionario, quien estuvo en la Cancillería también durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Sobre la estrategia diplomática aún pesa la sombra del obradorismo, de acuerdo a algunos especialistas consultados. Erik del Ángel Landero, especialista en política exterior, considera que este nuevo paso hacia adelante de la SRE son medidas reactivas, pero ve un vacío en estrategias macro que piensen en una “gran marca” y en las “narrativas poderosas” que tiene la Cuarta Transformación, el proyecto político de Morena, el partido gobernante.

Ciudad de Puerto Vallarta tras el operativo militar contra El Mencho, el 22 de febrero. Alam N. López

“Aunque México sigue teniendo presencia en foros internacionales y aunque trata de no entrar en rispideces con Estados Unidos en situaciones como la de Palestina o Irán, no hay una narrativa o un discurso hacia el exterior. Ese discurso nacional, que tiene una muy buena aceptación con las grandes masas, no lo han podido exportar”, afirma Landero.

El también académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM dice que es importante pensar en la figura de Sheinbaum para proyectar al exterior. “No sabemos cuándo vamos a tener otra figura tan atractiva como una presidenta científica (...) con todas las críticas que pueda haber, tiene un mensaje muy claro contra la corrupción, la transparencia. Hay muchos elementos que creo que se están perdiendo”, añade.

Velasco no coincide con esa concepción de que en el Gobierno de López Obrador se haya cerrado México al mundo y dice que el prestigio internacional de la presidenta es parte de una labor más amplia. “Hay una condición distinta, que es esta enorme campaña de desinformación que estamos viendo y, frente a eso, hay la necesidad de comunicar lo que realmente está sucediendo, lo que realmente se está haciendo y, por supuesto, por qué se está haciendo”, sentencia el subsecretario.