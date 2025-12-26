Ayuso aprueba un gasto extra de 106 millones de euros para el “reequilibrio” económico de tres hospitales de Quirón en 2025

La Comunidad de Madrid no había informado hasta ahora de estos pagos a los centros sanitarios concertados de Villalba, Valdemoro y Móstoles, a pesar de que se acordaron en el último Consejo de Gobierno del 17 de diciembre

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó en el último Consejo de Gobierno, el pasado 17 de diciembre, el pago de 106.021.845 millones de euros extra a tres hospitales del Grupo Quirón: el Hospital General de Villalba, el Rey Juan Carlos de Móstoles y el Infanta Elena de Valdemoro. Estos pagos, que van más allá de los 357 millones de euros aprobados en dicho Consejo, para liquidar los servicios de los hospitales públicos de la región gestionados por Quirón, incluyendo la Fundación Jiménez Díaz, y el de Torrejón, en manos de Ribera Salud, no fueron anunciados durante la rueda de prensa posterior, sino que se han conocido este viernes tras publicarse todos los acuerdos pactados, como ha adelantado la Cadena SER.

Los pagos a estos tres hospitales que funcionan en modalidad de concesión bajo el mando de Quirón ―la gran concesionaria en materia de sanidad en la región― se justifican por el concepto de “restablecimiento del equilibrio económico del contrato de concesión de gestión de servicio público”. La Consejería de Sanidad explica a este periódico a través de un portavoz que este “reequilibrio por la prestación asistencial” corresponde a 2025. El centro sanitario que mayor importe recibirá por este motivo será el hospital de Valdemoro, con 44,5 millones de euros, a los que se suman otros 32.8 millones para liquidar el ejercicio 2024, para un total que supera los 77 millones de euros.

En el caso del hospital de Villalba, Quirón recibirá 21,4 millones de euros extra, aparte de los 37,9 millones que se le abonarán por su actividad el pasado año, y que suman más de 59 millones de euros. Y por el hospital Rey Juan Carlos de Móstoles se llevará 40.1 millones para ese “reequilibrio económico”, mientras que ya iban a recibir otros 84.8 millones por todo 2024.

Entre todos los pagos que hará el Gobierno autonómico a los cinco hospitales públicos de gestión privada, que suman en total alrededor de 463 millones de euros, el mayor se lo lleva la Fundación Jiménez Díaz, el gran negocio de Quirón. Por concepto de “gasto relativo a la liquidación correspondiente a la actividad sanitaria, con dispensación farmacéutica, del ámbito de Libre Elección correspondiente al ejercicio 2024″, a este hospital madrileño que funciona bajo un modelo especial de colaboración público privada y diferente al de los otros cuatro centros concertados, se le pagarán 176.6 millones de euros. Entre los acuerdos de Gobierno también se incluyen 2.3 millones de euros por “la actividad de Diagnóstico Genético Preimplantacional” ―un procedimiento relacionado con la fecundación in vitro― y otros 36,9 millones para la renovación automática del pago a cuenta para “atender las necesidades asistenciales a pacientes beneficiarios del sistema sanitario de salud, para el periodo desde el 1 de enero a 31 de enero de 2026″. En total, solo la Jiménez Díaz recibirá casi 216 millones de euros de parte de la Comunidad de Madrid.

En julio de este año, la Comunidad pagó casi 33 millones de euros al hospital de Torrejón de Ardoz por un concepto similar de reequilibrio económico. En ese caso, el centro gestionado por Ribera Salud que ha saltado a los medios por los audios de su CEO donde pedía aumentar ganancias a costa de la calidad asistencial de los pacientes, el “rescate” llegó en medio de los problemas económicos que afrontaba la empresa y que tuvo que abrir un plan para reestructurar la deuda que arrastran prácticamente desde su fundación. “Se ha tenido que reequilibrar el contrato por gastos no contemplados en inicio, como el gran incremento del gasto farmacéutico de medicamentos innovadores y de alto impacto que no estaban previstos al inicio, junto a otros de medicina nuclear o dispositivos de glucosa [para pacientes diabéticos]”, explicó un portavoz del Ejecutivo autonómico cuando se conoció este pago a mitad de año.

Como informaba este diario, el Gobierno de Ayuso ha pagado 2.354 millones más de lo presupuestado a Quirón (2.208) y Ribera Salud (146) desde 2019, cuando la presidenta asumió el cargo, hasta 2024. La factura total a lo largo de estos años ha sido de 6.663 millones, entre los cinco hospitales públicos de gestión privada que hay en la región, que vienen siendo más de 1.300 millones de euros extra por cada año en promedio. Todo ello, mientras los hospitales públicos se encuentran infrafinanciados, con crisis de personal y carencia de recursos materiales.