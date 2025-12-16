El Movistar Arena de Madrid conquista la plata como el segundo recinto con más actividad del mundo

El Movistar Arena ha sumado este jueves un nuevo triunfo a su palmarés: conquistar el segundo puesto como recinto con más actividad del mundo. Después de haber conseguido el tercer puesto en 2024, el logro de este año representa el mejor resultado de su historia en las clasificaciones de las publicaciones más influyentes de la industria musical internacional. Tanto Pollstar, una revista especializada en el negocio de la música en vivo, como Billboard, la cabecera líder a escala global, coinciden en situar al recinto madrileño como el segundo del mundo, con un total de 158 eventos musicales celebrados que, junto a los deportivos, sumarán un total de 230 a final de año, con más de dos millones de asistentes, de los que 1,8 habrán ido a conciertos.

En la tabla Top 200 World Arenas de Pollstar, en la que el antiguo WiZink Center ocupa posiciones de podio de forma ininterrumpida desde 2018, el Movistar Arena alcanza el segundo puesto, solo por detrás del Yokohama Arena (Japón) por su mayor aforo, y por delante de espacios emblemáticos como el Madison Square Garden de Nueva York, el Sphere de Las Vegas o el Movistar Arena de Santiago de Chile.

Por otro lado, Billboard también otorga al Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid el segundo puesto mundial, en este caso únicamente por detrás del O2 Arena de Londres, con un periodo de cómputo ligeramente distinto. La lista refleja además un empate en número de entradas vendidas con el Madison Square Garden, si bien el pabellón madrileño registra un mayor volumen total de eventos celebrados.

Esos resultados se sustentan en un año récord para el Movistar Arena. En 2025 se han programado 230 eventos, de los cuales 158 han sido conciertos, una cifras que han consolidado al recinto “como una de las grandes referencias europeas” para las giras internacionales y “como uno de los principales polos culturales y de entretenimiento del continente”, de acuerdo con sus responsables.

Las clasificaciones internacionales no contemplan la actividad deportiva, que es igualmente esencial en su calendario. En ese ámbito, el espacio acoge anualmente unos 70 eventos, entre partidos de Liga y Euroliga del Real Madrid de baloncesto y el Movistar Estudiantes, así como competiciones de primer nivel como el Madrid Premier Pádel, partidos amistosos de la Selección española; o el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica, en este 2025.

En el plano musical, el año ha estado marcado por hitos como el inicio de gira de Radiohead en Madrid tras siete años de silencio, con cuatro conciertos consecutivos; la residencia de Dani Martín, con diez actuaciones; o los diez conciertos de Joaquín Sabina, que culminaron su despedida definitiva de los escenarios y convirtieron al Movistar Arena en el epicentro musical del año.

De cara a 2026, el recinto volverá a superar sus propios registros, con 240 eventos ya confirmados, entre ellos más de 160 conciertos y más de 70 jornadas dedicadas al deporte. El calendario incluirá, además, espectáculos familiares y eventos corporativos. La programación contará con artistas de primer nivel como Eric Clapton, cuatro fechas de Rosalía, Aitana, Dani Fernández o Morat, además del esperado regreso de la formación original de La Oreja de Van Gogh, con seis conciertos.

En paralelo a su creciente proyección internacional, el Movistar Arena anunció el 2 de diciembre una ampliación de aforo hasta las 20.008 localidades en su máximo formato, un paso estratégico que le permitirá situarse por encima de otras salas de categoría venue indoor, como el Palau Sant Jordi o el Roig Arena. “El crecimiento de aforo es determinante para la programación, los artistas internacionales necesitan grandes espacios”, afirmó a EL PAÍS el consejero delegado del Movistar Arena, Manuel Saucedo. La ampliación irá acompañada de un nuevo Plan de Autoprotección y Evacuación actualizado para garantizar los máximos estándares de seguridad y operatividad acordes al incremento de su capacidad.