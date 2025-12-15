Guardiola resta importancia a los sondeos y defiende su “camino claro” frente al “bloqueo” del PSOE y Vox

La candidata del Partido Popular de Extremadura a las elecciones del próximo 21 de diciembre, María Guardiola, ha restado importancia este lunes a los sondeos electorales, que prevén una subida de su partido, pero no pronostican un Gobierno en solitario, sino apoyado en Vox, y ha reivindicado el compromiso de su proyecto con los agricultores y ganaderos de la región. Guardiola dice estar “centrada” en los ciudadanos y afirma tener un “camino muy claro” que no ha podido continuar por el “bloqueo de PSOE y Vox”. Durante una visita a una explotación de ovino en la localidad pacense de Manchita, la candidata ha prometido un impulso a la ganadería extensiva mediante inversión, facilidades administrativas y digitalización de las explotaciones.

María Guardiola ha restado importancia a los sondeos que se han publicado a lo largo de las últimas semanas y considera que la prioridad es “seguir trabajando para mejorar la vida de los extremeños”. Según la encuesta de 40dB. para la Cadena SER y EL PAÍS, el PP ganaría las elecciones autonómicas con el 41,1% de los votos y 30 escaños, dos más que en los últimos comicios. Sin embargo, quedaría lejos de la mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura, fijada en 33 escaños.

La llave de la gobernabilidad podría quedar en manos de Vox, que en el barómetro constata su notable crecimiento en la comunidad y se mantendría como tercera fuerza política en la asamblea de Extremadura con un ascenso del 14,1% de los sufragios, lo que se traduciría en 9 escaños, casi el doble que los que tiene ahora mismo. En este sentido, ha dicho que la estabilidad “es lo más importante”, y que decidió convocar elecciones porque en Extremadura no la había. “Por mucho que nosotros estamos trabajando, hemos impulsado muchas medidas, hemos demostrado que otra Extremadura es posible y no con eslóganes, sino con datos objetivos”, ha dicho. Guardiola afirma que ante eso, lo que han recibido ha sido “el bloqueo del Partido Socialista y de Vox”, y esa situación “no se puede permitir”.

La candidata del PP ha vuelto a pedir la confianza de los extremeños de cara a las urnas. “Nos estamos jugando nuestro futuro. No somos un proyecto por descubrir, somos un proyecto conocido”, trasladaba en esta última semana de campaña electoral. María Guardiola incidía en que la falta de estabilidad ha impedido avanzar en la región, motivo por el que consideró necesario “dar la voz a los extremeños” mediante las elecciones.

La candidata del PP ha destacado que durante los dos años y medio de Gobierno se han puesto en marcha ayudas extraordinarias por valor de 14,6 millones de euros a las explotaciones afectadas por la lengua azul en 2024 y otros 4 millones previstos para 2025, además de una inversión de 10 millones de euros en vacunas que cubren todos los serotipos de la enfermedad. También ha recordado la puesta en marcha de una línea de apoyo a la cría en pureza de razas autóctonas y el anticipo del pago de la Política Agraria Común.

Guardiola ha insistido en la necesidad de seguir apostando por “una PAC simple y ajustada a las necesidades reales de agricultores y ganaderos” y anunció el impulso de la estrategia “Extremadura Extensiva”, orientada a reforzar la ganadería extensiva mediante más inversión, simplificación administrativa, digitalización de las explotaciones, valorización de los productos de calidad y una mayor prevención en sanidad animal.

La líder popular ha incidido en que el sector primario es “motor de nuestra economía y seña de identidad de Extremadura”, y ha puesto como ejemplo la explotación visitada, gestionada por una ganadera que ha diversificado su actividad con la creación de una marca propia de ropa inspirada en el mundo rural.