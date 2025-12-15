Moreno y su visión de la erótica del poder: “Cuando lideras una comunidad eres más interesante y hace que las mujeres se acerquen con interés”

En abril de 2019, cuatro meses después de tomar posesión como presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, se hacía una foto a la puerta de la portada de la Feria de Sevilla con azafatas de una marca de manzanilla. Las mujeres —y los hombres— a su alrededor se preguntaban quién era ese hombre y se sorprendían cuando se les decía que era el nuevo jefe del Gobierno regional. Ocho años después, el propio Moreno confiesa que, ahora, hay mujeres que le acercan “con interés”. Es su forma práctica de presumir de que la erótica del poder existe, tal y como ha reconocido en una entrevista con El Español, en la sección La Maga, destinada al público femenino, y que, en plena tormenta por el machismo subyacente en los casos de acoso que han aflorado tanto en PSOE como el PP, han desatado las críticas en redes sociales.

“La erótica del poder existe, no vanos a negarla, sería mentira. Cuanto tú tienes una posición preeminente donde estás con el foco… eres una persona más interesante. A priori, una persona que lidera una comunidad autónoma y tú la ves en una intervención, en una conferencia o en un libro… te parece más interesante y eso hace que las personas, en este caso mujeres, se acerquen con interés. No significa que sean intereses espurios”, sostiene el presidente andaluz, quien luego admite que a su mujer, Manuela Villena, a veces “le ha costado” lidiar con ese tipo de atracción. “A veces le ha molestado alguna cosa. Estábamos un día paseando por la playa, por Tarifa, nunca me olvidaré, y entonces pasan dos chicas, jóvenes además… Y yo iba paseando con un perro que tenía… y las chicas: ‘Juanma, tú eres Juanma’, tal, pumpún. ‘¿Nos podemos hacer una foto?’. Y yo les presento: ‘Es mi mujer’. Y se hacen la típica foto pegada cada con cara… mi mujer delante, mirando, flipada. ‘Qué poca vergüenza”, relata.

Uno de los primeros en reaccionar a la entrevista ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente. “Que cada cual saque las conclusiones oportunas en pleno debate sobre el machismo en este país”, escribía en su cuenta de X. La vicesecretaria general del PSOE en Andalucía, María Márquez, se sumaba a la crítica: “Realmente dice lo que piensa y estoy segura de que no lo ve mal”, escribía la dirigente socialista, que también reclamaba a Moreno que se preocupara por las mujeres afectadas por los cribados.

En la entrevista, el dirigente popular también hacía alusión a la crisis por los fallos en el programa de prevención de cáncer de mama para asegurar que ha sido “incómodo” tener a las mujeres como enemigas e incidir en que “se ha manipulado la información”. Las pacientes de Amama, este mismo lunes, exigían a la Junta conocer la verdad sobre el número de afectadas por los retrasos en las mamografías que han desarrollado cáncer de mama y han criticado la “falta de empatía” del presidente andaluz por asegurar desde Barcelona el pasado viernes que “afortunadamente, el 99% no tiene lesiones tumorales”. Ellas alegan que hay más casos, han cuantificado 301, al margen de las 2.317 afectadas acotadas por el Gobierno regional.

“Sánchez era muy apuesto, pero yo también me defendía”

Poco antes del mediodía, El Español cambiaba el titular de la entrevista, que destacaba precisamente su reconocimiento de la existencia de la erótica del poder para sustituirlo por una referencia al presidente del Gobierno, con quien Moreno coincidió en el comienzo de sus respectivas carreras políticas en tertulias. “Ya de joven a Sánchez se le veía la ambición. Era muy apuesto, pero yo también me defendía. Ahora es huraño y oscuro, no dice la verdad”, es el resumen que hace el diario de las referencias al líder del PSOE. Y es que, en la “entrevista informal”, según el texto, Moreno hace algunas referencias a cómo se ve sí mismo en términos físicos. “No hace falta decir que no soy guapo, me miro al espejo y es suficiente”, sostiene, para sentenciar, con ironía, que “es más importante ser atractivo que guapo”.

Moreno reconoce en la entrevista la dicotomía a la que le aboca su cargo: la exposición pública y la necesidad de mantener la discreción y la estabilidad familiar, si bien deja caer que sedujo a su mujer, a quien califica como “brillante” gracias a las “habilidades secretas que posee”. También ha destacado la influencia de su madre, de la que ha heredado “la determinación y la constancia” y cuyo influjo provocó que él se criara “en un matriarcado”.

En el ámbito profesional, Moreno también ha señalado que trabaja “mucho mejor con las mujeres que con los hombres”, una afirmación que, advierte en la charla, le va a “traer problemas”. El presidente de la Junta explica primero que prefiere trabajar con ellas porque “el nivel de compromiso, de sacrificio y de lealtad es mayor que el de un hombre” de la mujer es mayor. . “He sido menos traicionado por mujeres que por hombres”, ha asegurado.