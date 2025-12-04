Ir al contenido
Elecciones Extremadura
ELECCIONES EXTREMEÑAS

María Guardiola no acudirá al debate electoral de Extremadura organizado por RTVE

El PP había solicitado la presencia de otro representante, algo que rechazaron el resto de formaciones de la Asamblea, que sí participarán en la cita del 18 de diciembre

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, junto a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, en Lobón (Badajoz), este domingo.
Agencias
Madrid -
Ir a los comentarios

RTVE celebrará el próximo 18 de diciembre un debate electoral en Extremadura con la participación de los representantes de PSOE, Vox y Unidas por Extremadura. A la cita no acudirá la actual presidenta de la comunidad, María Guardiola, del PP, pues su partido solicitó la presencia de otro representante. Un extremo que rechazó el resto de formaciones políticas que concurren a los comicios y que sí estarán en el encuentro.

El periodista Xabier Fortes moderará el encuentro, que se celebrará en el centro territorial de la corporación en Mérida y se emitirá en el Canal 24 horas, Radio 5, RTVE Play y RTVE.es, además de en La 1 en territorio extremeño.

En una reunión celebrada este miércoles en la sede de RTVE en Mérida con los cuatro partidos con representación en la Asamblea de Extremadura, el PP solicitó que su representante no fuera la candidata a la Presidencia, María Guardiola, algo a lo que se opusieron el resto de formaciones políticas, que aceptaron celebrar el debate a tres si no acudía la cabeza de lista del PP.

Por tanto, la cita del 18 de diciembre contará con los candidatos a la presidencia de la Junta del PSOE, Miguel Ángel Gallardo; de Vox, Óscar Fernández Calle; y de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel. Desde RTVE explican en un comunicado que el debate sigue abierto a la presencia de Guardiola: “Se adaptaría en el caso de que el PP finamente acepte incorporar a su cabeza de lista”.

El debate durará 75 minutos y tendrá tres bloques (economía, políticas sociales y pactos) a partir de las principales preocupaciones de los extremeños.

