Yolanda Díaz entra tímidamente en la campaña de Castilla y León a dos días del cierre

En una campaña anodina, eclipsada por la guerra desatada en Oriente Próximo y las consecuencias económicas que empiezan a notarse ya en España, el espacio a la izquierda del PSOE —dividido y muy débil— echa el resto en los últimos días de la contienda en Castilla y León. Si este miércoles ha sido la vicepresidenta Yolanda Díaz la que ha viajado por primera vez a Valladolid para apoyar al cabeza de lista de la coalición que reúne a IU, Movimiento Sumar y Verdes Equo, el viernes será el turno del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

Con un perfil más institucional —Díaz ya anunció hace dos semanas que no repetirá en las próximas generales—, ambos han elegido reuniones o actos sectoriales para respaldar a la confluencia y no participarán en ningún mitin. La líder de Podemos, Ione Belarra, mucho más presente en la campaña de su candidato, Miguel Ángel Llamas, ha vuelto a apoyarlo este miércoles en la capital vallisoletana con mensajes firmes sobre la reacción del Ejecutivo al conflicto en Irán. “El Gobierno está llegando tarde a enfrentar las consecuencias económicas de esta guerra ilegal que ha lanzado Donald Trump”, ha aseverado Belarra. “El ‘No a la guerra’ tiene que escribirse en el BOE”, ha añadido.

La respuesta de la coalición, que el martes no aprobó en el Consejo de Ministros ninguna medida para paliar los efectos económicos de la escalada bélica, ha centrado igualmente buena parte de la intervención de Díaz ante los medios. La vicepresidenta ha excusado su breve presencia en la campaña en que el Gobierno está centrado en sacar adelante el escudo anticrisis. “Me gustaría quedarme y no puedo porque tenemos una reunión del Gobierno de España y tendremos más esta semana. Tomaremos medidas la semana que viene, seguramente, para beneficiar a nuestro país”. En sus declaraciones, la responsable de Trabajo, que ha mantenido un encuentro con comités de empresas en ERE o deslocalización, ha defendido que el Ejecutivo está “volcado en gestionar” la nueva crisis, ha señalado que la solución no pasa por una bajada generalizada de impuestos, aunque no ha descartado “intervenciones quirúrgicas” en determinados productos. “Esto va de control de precios”, ha insistido. “Le pido a las patronales de la distribución que se comprometan con su país y que puedan llegar a acuerdos colectivos entre ellos para fijar precios y no aprovechar las crisis para enriquecerse todavía más”, ha reclamado un día después de que el presidente ejecutivo de Mercadona, Juan Roig, haya propuesto el IVA al 0% en alimentación.

En una jornada marcada por la muerte de tres mujeres en un incendio provocado por la expareja de una de ellas en Miranda de Ebro, todos los líderes políticos han tenido palabras de recuerdo para las víctimas y sus familias. Sobre la campaña, Díaz ha hecho una escueta alusión al comienzo, llamando a votar el día 15. “A la gente trabajadora de Castilla y León, le pido una cosa sencilla, y es que vayan a defender sus intereses, sus derechos, votando el domingo. Y si pueden, que lo hagan a En Común. La gente trabajadora necesita aliados y aliadas, necesita gente en la vida pública que los defienda”, ha añadido.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, con el candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, a la derecha, en Valladolid. EUROPA PRESS (EUROPA PRESS)

La izquierda afronta una situación crítica en Castilla y León. En los comicios de 2022, Unidas Podemos logró un procurador en las Cortes, el de Pablo Fernández con Podemos, formación que ahora tiene muy complicado entrar en la institución autonómica. El barómetro de 40dB. para EL PAÍS Y Cadena SER publicado el lunes otorga al partido que coordina Llamas un 1,8% del voto frente al 5,1% que obtuvo la candidatura unitaria hace cuatro años. Su líder es conocido por el 15% de la población, frente al 12% que sabe quién es Gascón, de IU. Esta marca, sin embargo, llega al 3,6% del apoyo y podría entrar por Valladolid. Ambas formaciones han sido excluidas de los debates electorales, el último celebrado ayer entre PP, PSOE y Vox y esa exclusión ha sido un hándicap a la hora de ganar visibilidad y dar a conocer su propuesta, basada en ambos casos en un refuerzo de lo público.

Aunque Díaz ha esperado casi al último momento para entrar en campaña, otros dirigentes del espacio político han tenido una presencia más activa, como los coordinadores de IU y de Movimiento Sumar, Antonio Maíllo y Lara Hernández, o la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (también de Izquierda Unida), quienes participaron en los actos centrales del pasado fin de semana. También ha sido el caso de la dirección nacional de Podemos, con Belarra y la eurodiputada Irene Montero a la cabeza. Todo para evitar un resultado como el de Aragón y la desaparición del décimo parlamento autonómico.