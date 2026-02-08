El bloque de la derecha se ensancha

El PP arriesgó todo en Aragón con tal de tumbar a Pedro Sánchez, protagonista de los populares en una campaña que poco tuvo de regional

Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

No era esto lo que el PP ansiaba, cuando forzó la celebración de elecciones en Extremadura y este domingo en Aragón, pero el gran objetivo lo logra: Poner en evidencia el debilitamiento del PSOE. Golpe a golpe, hasta llegar a la batalla final en las elecciones generales, sea cuando sea que se celebren. En el camino, los gobernantes del PP regionales van debilitándose, por el crecimiento de Vox, pero es el precio a pagar para que Alberto Núñez Feijóo llegue a La Moncloa.

No hay certezas, no las puede haber, de que esa estrategia sea la adecuada en la esperanza de ese final, pero el PP ha arriesgado todo con tal de tumbar a Pedro Sánchez, protagonista del PP en una campaña que poco ha tenido de regional. La candidata socialista, Pilar Alegría, no ha tenido éxito en su afán de pegarse al terreno aragonés, como también lo han hecho las candidaturas de izquierda. En este espectro, Chunta Aragonesista sale triunfante con un discurso de izquierda y regionalista e Izquierda Unida y Sumar, consigue su entrada en la asamblea regional en estas elecciones muy anticipada; lo que no ha conseguido Podemos. El análisis sobre la división de la izquierda del PSOE, se reanudará hoy con toda intensidad.

El énfasis de los mensajes oscilará entre qué ha ganado el PP con este movimiento, que es dónde se querrá situar el PSOE; y la evidencia del retroceso de los socialistas. En este terreno se situarán los populares, ya en el nivel nacional, y pasando página de Aragón. En su narración obviarán la realidad más relevantes para España, cuál es el ascenso formidable de la extrema derecha. Ahora, el candidato Jorge Mazón tendrá que apañarse como mejor pueda, al igual que María Guardiola en Extremadura, bloqueada en la negociación de formar gobierno, con un VOX triunfante que pondrá las condiciones que estime convenientes.

Vox decide, tiene la sartén por el mango, frente a un PP que retrocede y un PSOE que se derrumba. Al partido de Santiago Abascal le llueven votos del PP, pero también de los socialistas.

De inmediato, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tiene que evaluar su estrategia de proponer a ministros, y, por tanto, las caras del gobierno, como candidatos a gobernar las comunidades autónomas. También, si es suficiente disparar la alerta de que viene la ultraderecha para movilizar a la izquierda.

Sí se mantiene la dinámica de bloques, pero de manera asimétrica. El de la izquierda merma y el de la derecha se ensancha por la fuerza de VOX.

El desplazamiento del PP hacia posiciones más radicales no ha tenido impacto en el electorado al que trataba de atraer. La contratación del activista Vito Quiles en el cierre de campaña aragonesa del candidato Jorge Azcón, no ha servido para atraer el voto de los jóvenes, que se han quedado con Vox.