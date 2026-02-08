La participación en las elecciones de Aragón se sitúa en el 10,8% a las 11.00

La participación en los comicios autonómicos de Aragón de este domingo se sitúa a las 11.00 en el 10,82%, con más del 99% de las mesas electorales contabilizadas, según los datos facilitados por el Gobierno regional. Dos horas después de la apertura de las urnas, las tres provincias de la comunidad se mueven en porcentajes muy similares: Zaragoza, en el 10,93%; Teruel, en el 10,81%; y Huesca, en el 10,42%.

Más de 107.000 votantes (de los 991.892 electores censados) han acudido ya a depositar su papeleta este 8-F: casi 79.000 en Zaragoza; más de 17.000 en Huesca; y casi 11.000 en Teruel. No es posible confrontar todos estos datos con los de comicios anteriores, según ha informado el propio Gobierno, ya que es la primera vez que se facilita la participación a las 11.00. Para poder hacer la primera comparativa habrá que esperar a las 14.00, cuando se ofrecerá un nuevo balance.

Aragón afronta este domingo sus duodécimas elecciones regionales desde la restauración de la democracia. Aunque, por primera vez, se han convocado de forma anticipada y, por tanto, la comunidad acude a votar sin coincidir con otras elecciones. El presidente autonómico, el popular Jorge Azcón, decidió dar este paso el pasado diciembre, después de que fracasara su alianza con la ultraderecha de Vox (que primero salió del Gobierno conjunto con el PP y después bloqueó los Presupuestos).

Los partidos se encuentran expectantes por ver cómo se comportan los electores este domingo, ya que las encuestas apuntan que el escenario que dejará el 8-F en Aragón será muy similar al salido de los últimos comicios celebrados en España, el pasado 21 de diciembre en Extremadura. El PSOE se hundió en dicha comunidad; mientras que el PP apenas creció un diputado, sin lograr la mayoría absoluta que esperaba y multiplicando su dependencia de la ultraderecha, que duplicó sus escaños.

Todas las formaciones confían en movilizar a sus fieles. En 2023, la participación en Aragón se situó en el 40,96% a las 14.00; en el 54,73% a las 18.00; y cerró finalmente por encima del 66%. De momento, este domingo, el voto por correo se ha desplomado un 37% en comparación con 2023, según el Gobierno regional, que ha informado que se han emitido un total de 21.467 votos a través de este medio.