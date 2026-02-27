UGT-PV exige a Cruz Roja convenios colectivos actualizados para su personal

El sindicato ha convocado esta semana paros parciales para hacer visible el malestar de las plantillas

La Federació de Serveis Públics de UGT-PV ha advertido de que, tras la huelga celebrada esta semana en los centros valencianos de Cruz Roja, acudirá a la vía judicial y sacará las protestas a las calles si la negociación sobre los convenidos colectivos de la entidad no avanza. El sindicato ha calificado de éxito absoluto los paros parciales celebrados de lunes a este viernes en los centros de Cruz Roja en Alicante, Castellón y Valencia para exigir el cumplimiento íntegro de la reforma laboral y la adecuación inmediata de los convenios colectivos de la entidad.

Según ha denunciado el sindicato en un comunicado, Cruz Roja Española “incumple desde el 1 de julio de 2022 la obligación legal de adaptar las tablas salariales de sus convenios al salario mínimo establecido para su sector de actividad”.

Esta exigencia deriva, según UGT, de la reforma laboral impulsada por la ministra Yolanda Díaz a través del Real Decreto-ley 32/2021, que “eliminó la prioridad aplicativa del convenio de empresa en materia salarial recogida en el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores”.

La norma otorgaba un plazo de seis meses para adaptar los convenios colectivos suscritos y registrados o publicados con anterioridad a su entrada en vigor. Sin embargo, desde UGT sostienen que Cruz Roja es, a día de hoy, “la única gran entidad del sector” que no ha aplicado esta modificación normativa en ninguno de sus convenios colectivos en todo el Estado.

El sindicato ha anunciado que denunciará formalmente la situación ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social para solicitar una actuación de oficio que garantice el cumplimiento de la legalidad vigente.

También pedirá la intervención del Ministerio de Derechos Sociales, cuyo titular preside por ley el Consejo de Protección de la Cruz Roja Española, órgano encargado de velar por el respeto a la normativa en la institución.

UGT insta a la dirección de Cruz Roja a negociar “de buena fe” los convenios colectivos provinciales de Alicante, Castellón y Valencia, y en caso contrario, advierte de que estudiará la interposición de demandas judiciales por vulneración de la normativa laboral y la convocatoria de nuevas movilizaciones de mayor alcance en la calle.

Según el sindicato, “la situación no solo afecta a las condiciones salariales de la plantilla, sino que también cuestiona el cumplimiento normativo por parte de una entidad de referencia en el ámbito social, cuya actividad está sujeta a un especial escrutinio público”.

El sindicato convocó a principios de esta semana paros parciales de 12:00 a 13:00 horas, y se han desarrollado en la sede autonómica de Cruz Roja en València, así como en los centros de Xirivella, Chiva, Castellón, Algemesí, Alaquás, Sedaví, Aldaia o Gandia.

Según UGT Serveis Públics del País Valencià, el pasado viernes fracasó la reunión en el Tribunal de Arbitraje Laboral en la que la dirección de Cruz Roja rechazó firmar un convenio colectivo y someter el conflicto a un arbitraje.